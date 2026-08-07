Soy fotógrafo y este es el equipo que no faltará en mi mochila el día del eclipse: filtros ND, trípode, teleobjetivo, disparador y más

Es difícil que no sepas a estas alturas que estamos a días de un eclipse solar total que sólo se podrá ver desde España... al menos desde tierra. La expectación es máxima, los alojamientos llevan meses reservados y ya sólo queda esperar unos días más, hasta el 12 de agosto para disfrutarlo.

La mejor forma de hacerlo, sin duda, será en directo, desplazándose hasta las áreas en las que se podrá ver, y observarlo con las convenientes precauciones pero, si además quieres inmortalizarlo, no vas a estar solo. Miles de fotógrafos se lanzarán a hacerlo, desde nuestro propio país y llegados desde todos los puntos del mundo, así que conviene tener las cosas bien planificadas y preparadas antes de lanzarse a la "aventura". Sobre todo porque, con lo que dura el evento astronómico del año, no hay margen para el error.

El evento

Para que lo tengamos claro. Hablamos del primero de tres eclipses solares, (a uno por año) que se van a poder ver desde nuestras latitudes. (Tienes toda la información sobre los tres en la una web del Ministerio de Ciencia del Gobierno de España Trío de elipses).

Este es el primer eclipse desde hace más de un siglo que se puede ver en nuestro país, de ahí tanta expectación. Tendrá lugar el día 12 de agosto. muy cerca ya de la hora de la puesta de sol, ya muy bajo en el horizonte, de ahí su interés fotográfico. Será perfecto para todo tipo de composiciones: con monumentos en primer plano, como iglesias, torres o castillos, entornos naturales vistosos, como montañas o árboles vistosos, o para colocar la silueta de algún sujeto ante él y que quede bien recortada, entre otras muchas... Seguro que a ti se te ocurren muchas ideas más.

Hay que tener claro que no será visible en toda España. Sólo una banda del tercio norte podrá ver el eclipse como total, para el resto será un eclipse parcial.

Son por tanto varios los motivos por los que debemos planificar bien lo que queremos hacer si tenemos pensado fotografiar el evento:

Debemos localizar un buen punto. Lo que los fotógrafos llamamos un buen "spot", en el que tengamos visibilidad total del sol. Si lo tenemos en mente y está dentro de la banda de visibilidad, que puedes consultar en nuestro mapa definitivo, mejor que mejor. Si no, podemos recurrir a apps de planificación como Photopills (para iOS o Android o Planit Pro , (para iOS) y Android) o a webs como The Photographer's Ephemeris.

, (para iOS) y Android) o a webs como The Photographer's Ephemeris. Hay que tener claros los desplazamientos . No debemos dejarlos para el último momento porque, la duración del evento es mínima. Cualquier contratiempo en el camino nos dejará sin poder fotografiarlo como deseamos.

. No debemos dejarlos para el último momento porque, la duración del evento es mínima. Cualquier contratiempo en el camino nos dejará sin poder fotografiarlo como deseamos. Las aglomeraciones de gente pueden ser otro problema. Si podemos evitar los típicos lugares que se recomiendan en las redes sociales, nos aseguraremos una mejor fotografía. Primero, por diferente y original y segundo, porque podremos disponer del punto que deseemos, no del que nos deje libre la muchedumbre.

pueden ser otro problema. Si podemos evitar los típicos lugares que se recomiendan en las redes sociales, nos aseguraremos una mejor fotografía. Primero, por diferente y original y segundo, porque podremos disponer del punto que deseemos, no del que nos deje libre la muchedumbre. Muy a tener en cuenta la duración del eclipse y la latitud en la que tengamos pensado situarnos. Cuanto más en el centro de la banda de totalidad estemos, de más tiempo dispondremos. Por ejemplo, en zonas de Asturias y Galicia tendremos en torno al minuto 45 - 50 segundos . Esto puede variar mucho si estamos en zonas dentro de la banda de totalidad pero cerca de los bordes superior o inferior. Por ejemplo, en Ibiza o Formentera, que prácticamente la tocan por abajo, tendremos un minuto o incluso menos y lo mismo en las que tocan por arriba, como en zonas de Zaragoza o Tarragona. No es mucho tiempo así que no podemos tener nuestra foto o fotos sin planificar. Lo mejor que podemos hacer es darnos una vuelta por la zona el día antes o incluso en varias ocasiones si fuera necesario, para tenerlo todo previsto.

. Esto puede variar mucho si estamos en zonas dentro de la banda de totalidad pero cerca de los bordes superior o inferior. Por ejemplo, en Ibiza o Formentera, que prácticamente la tocan por abajo, tendremos un minuto o incluso menos y lo mismo en las que tocan por arriba, como en zonas de Zaragoza o Tarragona. No es mucho tiempo así que no podemos tener nuestra foto o fotos sin planificar. Lo mejor que podemos hacer es darnos una vuelta por la zona el día antes o incluso en varias ocasiones si fuera necesario, para tenerlo todo previsto. Una recomendación y un ruego, dadas las condiciones climatológicas que estamos teniendo últimamente. Revisa que la zona que elijas no esté afectada por ningún incendio, para evitar disgustos o conseguir una buena foto, a no ser, claro, que quieras hacer algún tipo de fotodenuncia o similar aprovechando el eclipse. Por otro, extrema las precauciones si vas a salir al campo a observar el evento. No queremos ser el motivo de un nuevo incendio, ¿verdad?

y un ruego, dadas las condiciones climatológicas que estamos teniendo últimamente. Revisa que la zona que elijas no esté afectada por ningún incendio, para evitar disgustos o conseguir una buena foto, a no ser, claro, que quieras hacer algún tipo de fotodenuncia o similar aprovechando el eclipse. Por otro, extrema las precauciones si vas a salir al campo a observar el evento. No queremos ser el motivo de un nuevo incendio, ¿verdad? Por último, revisa bien tu equipo y prepáralo si necesitas comprar algo, que posiblemente sí. Pero eso lo vemos en el siguiente apartado.

Equipo a usar

Una vez tengamos claro qué vamos a fotografiar y hayamos planificado bien nuestra foto, es el momento de ver qué equipo necesitamos.

Cámaras y objetivos

Lo primero será nuestra cámara. Para un eclipse, nos dará igual si es full frame o APS-C. Aquí no debemos preocuparnos mucho por lo que es capaz de hacer la cámara en la oscuridad. Seguramente nos llevemos fotos con alguna silueta o con el propio sol, así que el ISO no va a ser determinante.

Sí es muy importante tener claro si queremos una foto o varias con un plano muy abierto, en el que el eclipse sea un detalle. Si es así, usaremos un gran angular. Hay que tener claro que si esta es nuestra opción, el sol va a perder mucho protagonismo y puede que incluso no quede demasiado claro que hemos estado ante un eclipse total. En este caso, sí te recomendaría usar una full frame, ya que "se va a hacer de noche" por unos segundos.

Si prefieres una foto de detalle, con el sol y la luna como verdaderos protagonistas, y si acaso colocar una silueta ante ellos, vas a necesitar un teleobjetivo. Cuanta mayor focal, y más te alejes de la iglesia, torre o persona que quieras colocar delante del astro rey, mejor, porque conseguirás que éste último se vea mucho más grande y su tamaño sea más parecido al del sujeto en primer plano. Por eso, focales como los 400-600 mm son ya suficientes, pero si incluso consigues más, con un teleconvertidor o un objetivo con más mm, vas a conseguir una foto más llamativa.

Si vas a usar una cámara con sensor full frame, los 600 mm pueden ser suficientes pero, si vas a usar una APS-C, ten en cuenta que el recorte del sensor hará que esos 600 mm equivalgan a más, (unos 900 mm e incluso más según la marca de tu cámara). Por otro lado, si vas a usar una micro 4/3, con un 300 mm tendrás suficiente.

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También existe la posibilidad de fotografiarlo con el móvil. Si es tu opción, esta completa guía puede venirte bien.

Trípode

El trípode es un imprescindible para este tipo de fotografía. Si vas a usar un gran angular, te las puedes arreglar para hacer la foto a pulso, y te seguramente te podrás apoyar en el estabilizador de tu objetivo o cuerpo pero si vas a utilizar un teleobjetivo de los que te comentamos más arriba, la foto te será prácticamente imposible sin él. Con focales tan largas, el más mínimo movimiento en la cámara va a dar como resultado una foto trepidada.

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Además, a tener en cuenta, el viento será otro impedimento. Cualquier movimiento en el aire hará también que las fotos salgan trepidadas. Para evitarlo, tendrás que disparar a velocidades muy altas o usar el estabilizador incluso sobre el trípode, (que como sabrás no se recomienda). Esto hará necesario usar trípodes consistentes, con patas de sección gruesa o al menos muy estables.

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Filtros ND

Quizás el accesorio más importante, sobre todo si quieres volver con tu cámara intacta y totalmente funcional es el mismo que te están recomendando desde todos los medios para tus ojos: las "gafas". El sensor de tu cámara también necesita protección, por ello, debes tener claro que no debes lanzarte a fotografiar el eclipse sin ella. Ésta viene en forma de filtros. Concretamente, unos de densidad neutra, que restan pasos de luz pero no basta con los convencionales. Ni siquiera con el de 10 pasos. Necesitarás uno de 16 ó 17 pasos. En este sentido, puedes comprarlo de rosca, cuadrado (necesitarás un portafiltros) o magnético. Los más aconsejables son los dos últimos tipos, ya que se pueden extraer rápidamente. El primero lleva más tiempo quitarlo y durante el eclipse, hay un momento en el que podrás retirar el filtro, pero dura poco y te vendrá bien algo de agilidad en la operación.

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Si tienes pensado fotografiar el eclipse con el móvil, debes protegerlo de la misma manera. Existen filtros del mismo tipo, aunque es posible que no encuentres stock. Eso sí, siempre puedes usar uno para cámaras reflex o sin espejo situándolo delante tú mismo o con algún tipo de adaptador o pinza.

Si no dispones de uno de estos filtros, ya sea para cámara o para móvil, te aconsejamos que no dejes para muy tarde su compra, porque, con el eclipse a las puertas, puedes encontrarte sin disponibilidad fácilmente.

Disparador remoto

Tampoco te vendrá mal un disparador remoto para tu cámara, sobre todo en caso de usar un teleobjetivo de gran focal. Es imprescindible evitar la trepidación al disparar y esto lo puedes conseguir de dos formas, con disparador, o con el disparo retardado en la cámara pero, dado que un eclipse no dura mucho tiempo, mejor evitar el retardo. Es más aconsejable disponer del disparador y accionar la cámara sin retraso de 2 ó 10 segundos. Si no dispones de él y sólo vas a hacer un encuadre, puedes usar el intervalómetro incorporado en el cuerpo (en caso de que tu cámara disponga de él, claro).

Si tenemos una cámara más moderna, sin espejo, podremos usar uno con conectividad WiFi o Bluetooth. Por contra, la mayoría de cámaras reflex usaban los infrarrojos como forma de comunicación con el disparador.

Si no tienes uno y vas a adquirirlo para el eclipse, asegúrate antes de la compra de qué tipo de conexión es la que usa tu cámara para no equivocarte.

También tienes la opción de usar uno cableado, aunque siempre es menos cómodo a la hora de guardarlo y transportarlo en la mochila, y el conectarlo puede suponer un engorro si usamos zapatas en L, que a veces dificultan la apertura de la tapa de conexiones.

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Montura de seguimiento (star tracker)

Por último, puedes usar una montura de seguimiento, lo que los astrofotógrafos conocen como star-tracker, aunque este es un accesorio bastante caro y, para lo que dura el eclipse, sólo es recomendable si vas buscando resultados profesionales. Si lo tienes, perfecto, pero de todas maneras, requiere una configuración y, para un eclipse que no dura ni dos minutos, usarlo posiblemente no sea lo más aconsejable.

Configuración de la cámara

Para configurar la cámara debes seguir varios pasos.

Lo primero que debes hacer es colocar la cámara en el trípode, con el encuadre que tienes en mente. El enfoque debería ser manual. Si vas a hacer un primer plano frente al sol, con algún monumento, deberías enfocar a este, luego sólo tendrás que esperar a que el sol se sitúe tras él. Si lo que quieres es una foto de detalle del sol, deberías enfocar a éste. A sus manchas o a la corona solar. Una vez enfocado, el enfoque no va a variar durante toda la foto.

El ISO de tu cámara debería estar configurado lo más bajo posible durante la parcialidad del eclipse: ten en cuenta que va a haber mucha luz durante ese periodo. Para la totalidad, al bajar la luz ambiente drásticamente, seguramente deberías subirlo, a 400 u 800 ISO (máximo).

El tiempo de exposición debería ser rápido si no quieres que el sol te salga movido. Aunque no lo parezca, el astro rey se mueve veloz y en muy poco tiempo aparecerá como un rastro en la foto. Por ello, te vendrá bien hacer bracketing, con varias tomas, entre 7 y 9 estaría bien, (separados por un paso o uno 1,3 a lo sumo), para conseguir más detalle en las zonas oscuras. Luego puedes montarlas en el ordenador, con Photoshop o algún otro software de edición.

En cuanto al diafragma, para conseguir el máximo detalle, usa el punto dulce de tu objetivo. Suele estar en torno a ƒ/8, aunque puede variar. Esto mejor compruébalo con tiempo si quieres tener las fotos más nítidas posibles.

También debes tener en cuenta la estabilización de la cámara. Como ya hemos comentado, debes deberías desactivar el estabilizador en cuerpo y objetivos, sobre todo si vas a usar un gran angular. Si vas a utilizar un teleobjetivo, (y cuanta más focal tenga, con más motivo), te recomendamos que antes hagas pruebas para decidir si el resultado con teleobjetivo de 300 ó 600 mm y el estabilizador activado te da buen resultado.

Como en el aspecto de la composición, para la configuración de la cámara te recomendamos que vayas con tiempo, incluso el día anterior, y hagas todas las pruebas necesarias. A riesgo de ser pesados, recuerda que, como mucho, vas a disponer de 2 minutos de eclipse. No es mucho tiempo para permitirse errores.

Sobre qué buscar a la hora del evento, nuestros objetivos junto con la composición que hayamos planificado, deberíamos pensar en llevarnos inmortalizados fenómenos como el anillo de diamante, en los instantes anterior posterior a la totalidad del eclipse, las perlas de Baily, (los puntos brillantes que se ven también antes y después, provocados por el relieve irregular de la Luna), llevarnos fotografiada la La cromosfera y las protuberancias solares (llamaradas de hidrógeno), o la corona solar.





Unas recomendaciones finales

Por último, no queremos dejar fuera algunas recomendaciones al margen de las fotográficas. Lo primero, es que no dejes en casa, (o en la tienda) las gafas para ver el eclipse. Recuerda que deben ser homologadas y cumplir con la norma ISO 12312-2. Proteger tu vista es incluso más importante que proteger la cámara o el móvil. De estos puedes comprar uno nuevo, pero recambios para los ojos, de momento no hay.

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Lo segundo, no vivas el evento a través de la cámara. Es algo que ocurre una vez en la vida. Está muy bien inmortalizarlo en unas cuantas fotos, pero lo mejor es la experiencia. Además, si las fotos no te salen, volverás a casa con las manos vacías. No tendrás imágenes que mostrar al mundo y además, te lo habrás perdido tú.

Y para terminar, insistir en ser cuidadosos con el entorno. Por supuesto, si salimos al campo, volvamos con todo lo que llevemos con nosotros, no dejemos basura y mucho, mucho cuidado con el fuego. Podemos ocasionar un incendio con la más mínima chispa, así que intentemos extremar todas las precauciones. Mejor recordar el verano de 2026 como el del eclipse y no "el del incendio que causamos".

Imagen | Gleive Marcio Rodrigues de Souza, Wikipedia, Nikon

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