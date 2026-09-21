Sabíamos que había enormes cantidades de agua en el centro de la Tierra. Acabamos de descubrir quién las tiene secuestradas

Desde hace años, los expertos saben que en el centro de la Tierra hay agua. Los isótopos llevan más de una década diciéndonos que, allí abajo, queda agua primordial, la que había en el planeta cuando apenas era una bola de magma. El problema es que nadie tenía ni idea de cómo era eso siquiera posible.

Eso acaba de cambiar.

Ahora sabemos dónde está la caja fuerte.

Y fuimos bajando poco a poco... En 2014, un equipo de la Universidad Northwestern anunció lo que la prensa tradujo como que "el 'océano' más inmenso de nuestro planeta está bajo tierra". No era exactamente así, claro: lo que habíamos descubierto era que en la zona de transición hay (al menos localmente) en torno a un 1% de agua.

Un años después, en las lavas de la isla de Baffin, los investigadores descubrieron huellas indelebles de agua que nunca había pasado por la superficie. Y así poco a poco hemos ido encontrando agua cada vez más abajo hasta que, a finales de 2025, se publicó que la bridgmanita pudo retener entre 0,08 y 1 veces el agua de todos los océanos al cristalizar el magma primitivo hace más de 4.000 millones de años.

Es decir, ya solo nos faltaba el último piso.

Y eso precisamente es lo nuevo. Los minerales capaces de secuestrar hidrógeno en posiciones cercanas al núcleo son esquivos; ni los conocemos, ni los entendemos muy bien. Los candidatos que conocíamos tenían serios problemas para ser viables.

Ahora un equipo internacional encabezado por Hongsheng Yuan, del HPSTAR de Shanghái ha descubierto unos 'oxihidróxidos' del hierro que sí pueden hacerlo: son tan densos que, de existir en la Tierra, se hundirían hasta reposar sobre el núcleo; y para formarse les basta con muy poquita agua.

Es decir, ahora sabemos cómo y por qué hay agua ahí abajo.

¿Y por qué nos interesa? En el principio, este descubrimiento parece muy teórico. Una curiosidad sin más. Pero tiene más miga de lo que parece: si una parte del agua primigenia ha estado escondida en el manto desde el principio, la habitabilidad de la Tierra nunca ha dependido tanto como creíamos de cometas y asteroides.

Significa que la Tierra siempre tuvo aquello que necesitaba para que nosotros estuviéramos aquí.

Imagen | Tetiana Gry

En Xataka | La teoría que dice que el núcleo de la Tierra se está oxidando (y sus impredecibles consecuencias)



