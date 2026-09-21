Disney+ actualiza sus condiciones con un cambio sutil: publicidad para todos, tengamos la cuenta que tengamos

Cuando llegó Netflix, parecía que la televisión convencional tenía los días contados. Contar con un amplio catálogo y sin anuncios era algo revolucionario. y luego se fueron sumando más plataformas como HBO y Disney+. La plataforma de Disney apareció en 2020 con catálogo interesante y la posibilidad de tenerlo todo por 69,99 euros al año o 6,99 euros al mes. Seis años más tarde ya son 159,90 euros al año en el plan premium y acaban de actualizar sus políticas para avisar de un cambio importante.

Ni pagando la tarifa máxima te vas a librar de anuncios.

En corto. Se hacían eco nuestros compañeros de Espinof: Disney+ ha modificado sus condiciones de uso para poder obligar a todos sus usuarios, sin importar el plan, a ver publicidad. Hay un plan específico con publi que seguirá como hasta ahora, pero el cambio es que los dos sin esta molestia (Estándar y Premium) también "pueden incluir contenido promocional". El punto el el siguiente:

Disney+ también ofrece planes para ver películas y series sin interrupciones publicitarias: Disney+ Estándar y Disney+ Prémium. No obstante, pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráileres de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas. El contenido en directo o los eventos especiales (reposiciones incluidas) pueden incluir pausas publicitarias o mensajes publicitarios.

Dejan claro que essa publicidad es tanto de contenidos de la plataforma, del grupo o de marcas que quieran pagar, por lo que puede ocurrir como en Amazon, esta tranquilamente viendo una batalla de 'Los Anillos de Poder' y te interrumpa uno que te ofrece saber cuánto vale tu coche. Para reforzar este cambio, hay otro punto en el que se evidencia que no se refieren sólo al plan con anuncios:

Si te suscribes a Disney+ Estándar con anuncios, verás anuncios durante las películas y las series. También es posible que veas algunos anuncios antes o durante la reproducción de contenido en nuestros otros planes"

Bloqueadores de publi. Los únicos que se salvan son los perfiles junior, ya que esos no tienen publicidad, pero aparte de las nuevas condiciones, Disney+ también ha pensado en quienes puedan usar programas que bloqueen la publicidad. Como aquí no es un descuido, sino algo deliberado por parte del usuario, la compañía se reserva tres tipos de acciones:

Suspender o cancelar tanto la suscripción como la posibilidad de acceder a la cuenta.

tanto la suscripción como la posibilidad de acceder a la cuenta. Ofrecer al suscriptor un plan más adecuado para el uso que le da.

un plan más adecuado para el uso que le da. Bloquear la visualización del contenido hasta que aceptes las nuevas condiciones.

Mierdificación. Decíamos que la llegada de Netflix y Disney+ parecía un puñal para la televisión convencional y, curiosamente, lo mismo se dijo de los grandes streamers en Twitch. Al final, las plataformas han terminado siendo como la televisión convencional (incluso con sus programas y elencos) y los grandes streamers, directamente, han copiado el formato de esa televisión. El movimiento de Disney+ es uno que ya no sorprende porque nos hemos acostumbrado tanto estos últimos meses a que vayan embarrando cada vez más las experiencias que es, simplemente, una más.

Una vez que una empresa tiene una base de usuarios que considera correcta, empieza a empeorar las condiciones y la experiencia. Anuncios, retirada de contenidos, disminución de opciones o restricciones evidentes a la vez que suben el precio es algo que hacen independientemente de si son apps de vídeo por streaming, de música, de videojuegos como PlayStation Plus o GamePass (suben precio, luego lo bajan quitando juegos y siendo más alto que antes de la subida anterior) y hasta los chatbots. En inglés, eso se conoce como 'enshittification' o mierdificación, y básicamente es hacer de forma deliberada que el producto sea peor cada cierto tiempo.

Y el problema es que estamos en un momento en el que parece que ninguna quiere destacar, precisamente, por desmarcarse de esa mierdificación.

En Xataka | Usar Netflix en 2018 era mucho mejor que ahora: hemos normalizado que las experiencias se degraden



