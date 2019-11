Es oficial: Disney+ llegará a España y a otros países europeos el 31 de marzo de 2020

Estamos a sólo cinco días del estreno de Disney+ en Estados Unidos y Holanda, y hace unos minutos la compañía confirmó nuevos países para el desembarco de su nueva plataforma de streaming, donde se incluye España.

Así es, tras su estreno la siguiente semana, Disney llegará a nuevos territorios europeos este 31 de marzo de 2020, donde se incluye a España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy