Disney+ va a la guerra de precios: más barato que Netflix y con fecha y parte del catálogo confirmados

Se ha hecho de esperar, pero finalmente tenemos detalles oficiales sobre el servicio de vídeo bajo demanda que Disney está preparando. Durante un evento ante los inversores celebrado en el día de ayer, Disney ha confirmado detalles como el precio, la disponibilidad o el catálogo inicial de Disney+. Había muchas expectativas de un gigante del entretenimiento como lo es Disney, que llega con un enrome catálogo y una suscripción mas barata que la de Netflix u otros competidores.

En marzo de 2019 Disney finalizó la millonaria adquisición de Fox. Una adquisición que le permite sumar más contenido a su ya extenso catálogo. Aparte de las producciones de Fox, cuenta con una porción importante (el 60%) de Hulu y la plataforma de deportes ESPN. En el imperio de Disney también nos podemos encontrar con el universo Marvel, la franquicia Star Wars o las producciones de Pixar.

It all starts on November 12. For more info: https://t.co/RD04P7jdAT #DisneyPlus pic.twitter.com/M1QI7qkH5p

El catálogo es inmenso y también una de sus mayores bazas. Faltaba por conocer algunos aspectos como la fecha de lanzamiento de la plataforma de streaming y, sobre todo, su precio. Disney+ llega al mercado por 6,99 dólares mensuales, una suscripción inferior a la de Netflix y otros competidores como HBO.

Para el lanzamiento de Disney+ el servicio contará con un catálogo compuesto por algunas de las producciones ya existentes de Disney (y las compañías bajo su propiedad) así como con nuevas producciones que están en camino o se han anunciado. Comenzando por el contenido ya existente, encontraremos:

Además del contenido inicial y el que se espera para el primera año, la compañía ha indicado que esperan incluir para el quinto año del servicio unos 10.000 episodios de series y más de 500 películas.

La promesa de Disney es ofrecer durante el primer año de Disney+ más de 25 seres y 10 películas totalmente nuevas en el catálogo. Esto significa que veremos nuevas producciones en el universo Marvel o por ejemplo series sobre Star Wars que previamente se habían confirmado, como 'Star Wars The Mandalorian'. Las nuevas producciones ya confirmadas que llegarán a Disney+ son:

Estas son las producciones que se esperan para el primer año de vida de Disney+. En Deadline cuentan con una lista más grande que incluye producciones tanto confirmadas como rumoreadas. A lo largo de los próximos años llegará más contenido a la plataforma. Desde Disney indican que para el quinto año de la plataforma esperan tener en el catálogo 50 series originales.

Además de un primer vistazo al catálogo que llegará a Disney+, también tenemos un anticipo de cómo se distribuirá y visualizará. Lo hará mediante una app multiplataforma propia de Disney que permitirá acceder al catálogo al que cada usuario está suscrito. De una forma similar a la que lo hace Netflix, HBO o Amazon Prime Video por ejemplo. La interfaz de la app muestra una pantalla inicial en la que vemos separadas cinco categorías principales: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra