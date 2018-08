Primeros detalles de la serie de TV live-action de Star Wars: costará 100 millones de dólares y se desarrollará en Mandalore

Una vez que se termine la actual trilogía, con el estreno del Episodio IX en diciembre de 2019, llegarán nuevas aventuras basadas en la saga y los personajes de Star Wars, pero ahora alejados de los Skywalker. Una de esas aventuras será la serie de televisión de acción real que está preparando Lucasfilm para el nuevo servicio de streaming de Disney, la cual será producida y escrita por Jon Favreau.

Después de aquel anuncio, hoy surgen los primeros detalles de esta próxima seria de televisión, la cual apunta a convertirse en una de las más costosas en la historia al contar con un presupuesto de 100 millones de dólares, esto sólo para su primera temporada que contempla 10 capítulos.

Una de las más costosas en la historia de la televisión

Para ponerlo en perspectiva, el año pasado HBO anunció que la última temporada de 'Juego de Tronos' tendría un coste de 15 millones por episodio, es decir, 90 millones por los seis capítulos que tendrá la temporada final. También tenemos el caso de 'Star Trek: Discovery', donde la CBS tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares por 15 episodios.

Obviamente esto no se compara con los 1.000 millones de dólares que Amazon puso en la mesa para las cinco temporadas que tendrá la serie de 'El Señor de los Anillos'. Por lo anterior, parece que Disney va en serio con esta serie de Star Wars, más ahora que sabemos que será exclusiva de su servicio VOD, el cual se lanzará a finales de 2019.

Disney quiere que la serie esté lista para el estreno del servicio, por lo que se dice que el rodaje iniciaría a finales del otoño de este 2018, aunque ahora mismo parece que los tiempos están bastante ajustados, ya que ni siquiera se tiene listo al reparto.

Un viaje a Mandalore tras la derrota del Imperio

Hace unas semanas, el mismo Favreau confirmó que la serie de Star Wars se establecerá siete años después de la Batalla de Endor en 'Star Wars, Episodio VI: Return of the Jedi', además de mencionar que contará con nuevos personajes, muchos de ellos creados a través de CGI y tecnología de captura de movimiento, que estará a cargo de ILMxLAB, algo similar a lo que le vimos en 'The Jungle Book' para Disney.

Hoy nos enteramos que no serán siete años después del 'Return of the Jedi', sino tres años, y se desarrollará en Mandalore, planeta que ha tenido varias menciones en 'Star Wars: The Clone Wars' y 'Star Wars: Rebels'. Así que todo parece indicar que la historia se centrará en los Mandalorianos y su sociedad.

Dentro del Universo Expandido, también hemos visto referencias e historias relacionadas con Mandalore, por lo que hay bastante tela de donde cortar. Para quienes no lo sepan, los Mandalorianos son una raza de guerreros vestidos con armaduras, el más famoso es el cazarrecompensas Boba Fett. Así lo describen en la Wiki de Star Wars: "cuando cae el Imperio, Mandalore cae en un estado de confusión donde tratarán de restaurarlo a su antigua forma de gobierno, cómo Mandalore se enfrenta a diversos problemas, esto tendrá enormes ramificaciones galácticas".

Se espera que Disney confirme nuevos detalles en los próximos meses de la cual será la primera serie de televisión live-action de Star Wars, y donde muchos fans confían en que Favreau hará un buen trabajo.

