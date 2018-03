Jon Favreau dará vida a la serie de 'Star Wars' produciéndola y escribiéndola

A finales de 2017 supimos que Disney prepararía una nueva trilogía de 'Star Wars', pero además de eso tenían otro proyecto paralelo: una serie de acción que marcaría el debut de su propio servicio de streaming.

Ya tenemos el primer gran fichaje de Disney y Lucasfilm para esa serie: Jon Favreau, director de 'Iron Man', 'Iron Man 2' y 'El libro de la selva', será el responsable de producirla y escribirla.

El nuevo universo Star Wars va tomando forma

La nueva trilogía de Star Wars tendrá guionistas de lujo: los creadores de 'Juego de Tronos', David Benioff y D.B. Weiss, pero no teníamos aún detalles de los responsables de esa serie de acción real (no de animación).

Lucasfilm indicó cómo esta serie le dará a Favreau "la oportunidad de trabajar con un grupo diverso de escritores y directores y le dará a Lucasfilm la oportunidad de construir una base de talento muy robusta".

No se han dado detalles adicionales sobre esa serie, y por ejemplo no se han dado fechas de lanzamiento. Las dos series de animación ('The Clone Wars') y ('Star Wars Rebels') han sido un rotundo éxito, pero Lucasfilm llevaba literalmente años tratando de poner en marcha una serie de acción real.

George Lucas incluso planteó la idea de una serie ambientada en la ciudad de Coruscant, pero finalmente aquello no fue a ninguna parte por el elevado coste que tenía. Con Disney al timón ese objetivo se cumplirá por fin. Ahora solo queda esperar a ver el resultado.

Vía | Instagram

