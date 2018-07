Es oficial: 'Star Wars: Episodio IX' reunirá a Leia, Luke y Lando en la última película de los Skywalker

Hoy Disney y Lucasfilm confirmaron el reparto que formará parte del Episodio IX de 'Star Wars', la que será la última película de esta trilogía y que dará fin a la saga de los Skywalker. Y como era de esperarse, hay sorpresas agradables para todos los fans.

Lo primero es la confirmación del regreso de Billy Dee Williams, que interpretará nuevamente a Lando Calrissian, así como Mark Hamill que regresará por última vez como Luke Skywalker. También tendremos a Anthony Daniels, quien romperá el récord como el único actor que ha estado en todas las películas de la saga como C3PO. Pero la sorpresa es que Carrie Fisher también aparecerá en este último episodio como Leia Organa.

Meet the cast of Star Wars: Episode IX. Beginning filming next week.https://t.co/BUCl4H8aRT pic.twitter.com/ezEaLzijLq — Star Wars (@starwars) 27 de julio de 2018

El rodaje arrancará este 1 de agosto

Según explican en Lucasfilm, el regreso de Fisher como Leia era lo último que necesitaban para cerrar la historia y aquí se presentaron varias opciones, pero su hija Billie fue determinante para elegir lo mejor para honrar la memoria de la actriz. Aquí hay que destacar que Leia no aparecerá como personaje CGI, sino que usarán metraje que no fue utilizado en las anteriores películas, sobre todo en 'The Force Awakens'.

El resto del elenco los complementa Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo y Billie Lourd, todos repitiendo en sus papeles, mientras que Naomi Ackie, Richard E. Grant y Keri Russell se sumarán por primera vez a la aventura.

John Williams nuevamente será el responsable de la banda sonora, y también se apuntará un récord al ser la única persona que musicalizó todos los episodios de Star Wars. Este Episodio IX será dirigido por J.J. Abrams quien coescribió el guión junto a Chris Terrio.

El rodaje de 'Star Wars: Episodio IX', aún sin título oficial, arrancará su rodaje el próximo 1 de agosto, mientras que el estreno sigue programado para el 20 de diciembre de 2019, que es cuando conoceremos la conclusión de la trilogía y el adiós definitivo a los Skywalker.

