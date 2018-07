¡Regresa 'Star Wars: The Clone Wars'! Disney revive la exitosa seria animada y ya tenemos el primer tráiler

Lucasfilm acaba de soltar un bombazo en el arranque de la Comic-Con en San Diego, ya que acaban de confirmar que 'Star Wars: The Clone Wars' vuele con una nueva temporada tras cuatro años de que se transmitiera, el que todos pensamos que era, su último capítulo.

La serie animada, trasmitida originalmente en Cartoon Network, se estrenó en octubre de 2008, y ahora después de 10 años de este estreno, Disney y Lucasfilm confirman que 'Star Wars: The Clone Wars' tendrá 12 nuevos episodios que servirán de conclusión a la saga animada que cosechó fans por todo el mundo.

La primera serie exclusiva confirmada para el servicio de VOD de Disney

Dave Filoni, animador, director y principal responsable de la serie, mencionó haber escuchado a todos los fans quienes pedían un final digno, por lo que después de cuatro años 'The Clone Wars' volverá y será exclusiva del próximo servicio de VOD de Disney.

Para quienes no lo recuerden, 'The Clone Wars' fue un producto previo a la compra por parte de Disney, el cual consistió en una colaboración entre Cartoon Network y Lucasfilm. Lo que nadie esperaba es que la serie fuera un éxito en todo el mundo, con legiones de fans que seguían semana a semana las aventuras de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Padmé Amidala.

Esto hizo que 'The Clone Wars' fuera un rotundo éxito, donde la complejidad de sus historias, lo bien que estaban delineados los personajes y especialmente los villanos, además del formato de animación digital, fueron claves. Todo esto fue un combo ganador que incluso superó en críticas a la segunda trilogía de Lucas.

Tras cinco temporadas, Cartoon Network y Lucasfilm decidieron cancelar la serie sin dar explicaciones y dejando a los fans enfurecidos al no tener un final. En 2013, Netflix adquiere los derechos de transmisión de 'The Clone Wars' y en 2014 consiguen que se produzcan 13 nuevos episodios bajo el título de 'The Lost Missions' (Las misiones perdidas), que sirvieron para mantener un poco entretenidos a los fans, pero nunca fue suficiente.

Hoy finalmente sabemos que 'The Clone Wars' tendrá un final que buscará dejar satisfechos a todos los fans.

