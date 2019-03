El tráiler oficial de 'Toy Story 4' ya está aquí y nos presenta a "Forky", el nuevo juguete protagonista

Después de varios teasers de la cuarta aventura de los juguetes más vivos de Disney Pixar, ya está aquí el tráiler oficial de 'Toy Story 4'. Un nuevo vídeo donde nos desvelan la trama de la película y nos muestran la historia de "Forky", el nuevo juguete protagonista junto a Woody y Buzz de la cuarta entrega de Toy Story.

En esta película, el nuevo juguete ha sido creado por Bonnie, la niña que conocimos en la anterior película, y está construido directamente a partir de un tenedor. Estamos ante un juguete bastante débil y diferente que no se considera a sí mismo como tal. Un nuevo protagonista donde de nuevo se perderá por el mundo exterior a la habitación de juguetes y nuestros intrépidos héroes deberán rescatarlo para que su dueña vuelva a estar con su adorado juguete.

Aquí os dejamos con el tráiler oficial en inglés de 'Toy Story 4' para que podáis descubrir cuál será la trama de esta cuarta entrega, una aventura de la que hasta ahora únicamente teníamos la sinopsis y cuatro pinceladas sobre los nuevos juguetes.

Para el nuevo tráiler, Disney ha decidido apostar por un formato 21:9, más panorámico y alargado.

"En la carretera de la vida hay viejos amigos, nuevos amigos e historias que te cambian.", es el lema de esta nueva película de Disney Pixar. Mientras que la sinopsis oficial de la película se resume así:

Todavía no hay nombre en español para "Forky", aunque entendemos que estará basado en algo relacionado con el tenedor o directamente se mantendrá como en la versión original.

