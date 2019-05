Qué es Hulu, la más reciente, e importante, pieza del imperio Disney

Durante una llamada a inversores, Bob Iger, CEO de Disney, bromeó al mencionar: "tuve que ir a la Wikipedia para consultar todo lo que teníamos". Y parecerá broma pero es cierto, Disney se ha convertido en un monstruo que posee, por poner un ejemplo, ABC, 21st Century Fox, Fox Searchlight Pictures, 21st Century Fox Television, FX Networks, National Geographic, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm, Pixar, y ahora, Hulu.

Sí, Hulu es ahora parte del imperio Disney, que se suma para cerrar el círculo de lo que la compañía busca ofrecer, que es una plataforma dividida para sus tres sectores más importantes y que están conformados por Disney+ para contenido familiar, ESPN+ para el deportivo y ahora Hulu, que se centrará en contenido para una audiencia más madura.

Primero, qué es Hulu y dónde radica su importancia

Hulu es una plataforma de streaming de vídeo que nació en 2006 como una joint venture entre News Corporation, NBC Universal, Providence Equity Partners y más tarde, en 2009, se sumaría Disney. La idea inicial era repetir episodios de series de televisión de cada uno de los socios. Además, crearon acuerdos con AOL, Comcast, Facebook, MSN, Myspace y Yahoo para sumar contenido. En agosto de 2007 se decide bautizarla como Hulu y estrena su web donde sólo se podía ver un anuncio y nada más.

Hulu contaba con la participación de Disney, con un 27% que posteriormente pasaría a un 30%, News Corporation con un 30% que luego pasó a manos de 20th Century Fox, NBCUniversal con un 30%, que pasaría a manos de Comcast tras la compra de NBCUniversal, y TimeWarner (ahora conocida como WarnerMedia) que llegaría más tarde, en 2012, al hacerse con el 10% de la compañía tras comprar la participación de Providence Equity Partners.

Hulu fue todo un hito en el mercado de la televisión y plataformas de transmisión, ya que por primera vez se unían los grandes conglomerados de medios para crear una sola plataforma, unificar contenidos y ofrecerlos vía internet a los usuarios en Estados Unidos.

Hulu inició operaciones en forma el 12 de marzo de 2008 como servicio gratuito con anuncios. En 2010 estrenan Hulu Plus, un servicio de suscripción con anuncios que incluía, a diferencia de la versión gratuita, temporadas completas de series de las compañías socias y otras compañías, así como un catálogo más amplio, además de acceso a nuevos episodios justo cuando se estrenaban en televisión. Toda una revolución. Ese mismo 2010, Hulu ya era la segunda plataforma de streaming de vídeo por internet más vista en Estados Unidos, sólo detrás de YouTube.

Otra diferencia entre el servicio gratuito y el de pago, es que el gratuito sólo se podía ver en ordenadores, mientras que los suscriptores podían ver Hulu desde set-top boxes, smart TVs, consolas de videojuegos, smartphone y tablets.

Para 2017, lanzan Hulu Live, un servicio de televisión por protocolo de internet (IPTV) que permitía el acceso a canales de televisión en directo y contenido en tiempo real. Otra revolución y uno de los puntos fuertes que marcaba una diferencia con el resto de opciones en el mercado.

Hulu opera sólo en Estados Unidos y Japón, pero en caso de Japón es particular ya que la plataforma es operada por Nippon TV, quien adquirió el servicio en 2014 en exclusiva para aquel país, lo que significó la entrada de la cadena en el servicio de streaming de vídeo.

En cuanto a Estados Unidos, Hulu cerró el tercer trimestre de 2019 con 28 millones de suscriptores, cifras discretas si las comparamos con los más de 150 millones que tiene Netflix.

La clave: su contenido original

Con el paso del tiempo, Hulu se convirtió en un servicio muy importante tanto para las compañías como para los usuarios, y eso se debió a sus alianzas, ya que por ejemplo, Hulu tenía el derecho de distribución de contenido de cadenas como A&E, Big Ten Network, Bravo, E!, Fox Sports 2, FX, PBS, NFL Network, Oxygen, RT America, Fox Sports, Esquire Network, SundanceTV, Syfy, USA Network, NBCSN, Onion News Network, así como los programas de NBC, ABC, Fox y Disney Channel.

Hulu se volvió una plataforma clave para las cadenas, ya que la compañía sólo absorbía entre el 30 y el 50% de los ingresos por publicidad, lo que hacía que fuera un buen negocio para el resto de las productoras.

Pero lo que más hizo crecer a Hulu fueron sus producciones originales que nacieron en 2011. Aquí encontramos casos como el de 'The Morning After', un noticiero de cultura pop, 'Battleground', que fue la primera serie original de Hulu, 'The Fashion Fund', su primer reality show, y por supuesto 'The Handmaid's Tale', la que llevó a Hulu a ganar su primer Emmy.

De igual forma, han logrado exclusivas importantes como el caso de 'South Park' o la alianza con 'Neon Alley', con el que han podido añadir una gran cantidad de anime a la plataforma.

También hay que mencionar que Disney sigue adelante con sus planes para producir series originales de Marvel exclusivas para Hulu.

Disney se prepara para conquistar el mundo del streaming con Hulu

Hulu es la pieza que le faltaba a Disney y a partir de hoy toman el control operativo de la plataforma. Pero ¿cómo ocurrió esto? Se trata de una de las negociaciones más curiosas en los últimos años, y aunque no sabremos todos los detalles y las horas de negociación que representó, sí tenemos una idea y es por demás destacable.

Este martes, Walt Disney Company confirmó que llegó a un acuerdo con Comcast para asumir el control total de Hulu a partir de hoy mismo. Hulu inició el año con cuatro dueños: 21st Century Fox, AT&T (WarnerMedia), Comcast y Disney. En marzo de este año, Disney concluyó la compra de Fox y amplió automáticamente su participación en Hulu. Mientras que el mes pasado, AT&T acordó vender su 9,5%, lo que hizo que Hulu quedará en manos de Comcast con un 33% y Disney con un 66%.

Desde hace algunas semanas sabíamos que Disney y Comcast estaban negociando para que la primera se quedará con Hulu, ya que era una parte importante de su estrategia de streaming. Los rumores apuntaban a que Disney compraría la participación de Comcast para hacerse con el 100% de Hulu. Hoy vemos que no fue así, sin embargo, Disney tendrá el control operativo de Hulu, mientras que Comcast se queda con lo que parece un buen negocio, ya que funcione o no funcione Hulu en un futuro, el conglomerado de medios asegura una cifra nada despreciable para su 33%.

Vayamos por partes. El acuerdo apunta que NBCUniversal (NBCU), propiedad de Comcast, continuará otorgando licencias de contenido a Hulu hasta finales de 2024. Para 2020, NBCU tendrá el derecho de retirar la programación previamente licenciada exclusivamente a Hulu, aunque seguirá estando disponible sobre una base no exclusiva a cambio de una tarifa de licencia reducida. Y para el 2022, NBCU tendrá el derecho de cancelar la mayoría de las licencia que tuviera con Hulu si así lo desea.

Y eso no es todo, Comcast también extendió su acuerdo con Hulu Live, el servicio de televisión en directo de la plataforma, por lo que los canales de NBCUniversal seguirán estando presentes hasta finales de 2024. Comcast también continuará distribuyendo Hulu en su plataforma de televisión por cable Xfinity X1.

Aquí hay que mencionar que NBCU planea lanzar su propio servicio de streaming con su contenido en 2020, el cual contaría con una modalidad gratuita con soporte de anuncios, y que competiría directamente con Disney.

Mientras que Disney se encarga de la operación de Hulu, Comcast no tendrá derecho de opinar en las decisiones de la plataforma, pero sí mantendrá su participación del 33%. Para enero de 2024, Comcast podrá requerir a Disney que compre su participación en Hulu, y de igual forma, Disney podrá pedir a Comcast que le venda su participación por "el valor justo de mercado" que tenga Hulu en ese momento, valor que será evaluado en 2024 por "expertos independientes".

Pero ¿qué pasa si Hulu fracasa y su valor disminuye? Pues Comcast se blindó ante este escenario, ya que acordó que Disney mantendrá el actual precio de al menos 27.500 millones de dólares, y Disney pagará el 33% de ese valor en 2024 en caso de Hulu disminuya su precio. Por el lado contrario, si Hulu es un éxito y su valor aumenta, "el valor justo de mercado" en ese momento se respetará y Disney tendrá que pagar el 33% de ese nuevo precio.

A grandes rasgos pareciera que Comcast ha salido ganando en este acuerdo, ya que congelan el precio de su participación en caso de que fracase el plan de Disney y mantienen los derechos totales sobre sus producciones. El caso es que Disney está apostando en grande por Hulu sin importar las posibles pérdidas, pensando más en Hulu como plataforma y el como encaja en su estrategia a largo plazo con sus producciones originales sin depender de NBCU.

A pesar de que podría ser hasta cierto punto obvio lo que Disney planea hacer ahora que tiene a Hulu, la compañía no ha dado detalles más allá de pistas acerca de posibles 'combos' para ofrecer Disney+ con ESPN+ y Hulu, los cuales llegarían a precios de promoción en caso de contratar los tres.

De igual forma se dice que Hulu por fin tendría una expansión internacional, aunque esto sería a medio plazo y dependería de las licencias de contenido para cada región, más ahora que NBCU seguirá siendo parte de la ecuación.

Mientras tanto, sólo nos queda esperar el estreno de Disney+ que llega en noviembre a Estados Unidos, y poco a poco ir conociendo la estrategia de Disney dentro del mercado del streaming, que hasta el momento se perfila como su proyecto más importante.