Disney va a por todas: tres películas Marvel al año y una de Star Wars cada dos hasta 2027

Tendremos 'Star Wars' al menos hasta 2026. Y 'Avatar' hasta el año siguiente. Así lo ha anunciado Disney al hacer pública su previsión de estrenos para los próximos ocho años junto con la confirmación de que seguiremos teniendo nuestra droga de tres películas de Marvel cada año.

El anuncio viene pocas semanas después de que la compañia del ratón haya hecho efectiva la compra de 21st Century Fox y su ya de por sí enorme brazo productor, lo que incluye franquicias como la de los X-Men cuyo spin-off de 'Los nuevos mutantes' verá la luz finalmente el 3 de abril de 2020 tras incontables retrasos.

Todo parece indicar que será la última entrega de película Marvel producida por FOX ya que no vuelve a aparecer ninguna otra cinta fuera del UCM. A partir de entonces nos meteremos en plena "Fase 4" del Universo Cinemático Marvel, con dos cintas ese mismo año y tres al año en 2021 y 2022. Poco sabemos de esta nueva Fase, pero como poco está confirmado el vol. 3 de 'Guardianes de la Galaxia', 'Black Panther 2'.

Star Wars se toma un descanso y Avatar vuelve de las cenizas

Tras el estreno de 'El ascenso de Skywalker', Star Wars se tomará un descanso hasta 2022, fecha en la que iniciará la nueva ¿trilogía? de la saga galáctica con Rian Johnson, D.B Weiss y David Benioff plantando las semillas maestras del futuro de la franquicia "post-Skywalker". Será una película cada dos años, un ritmo inferior respecto a lo que hemos visto en estos últimos años, lo que se agradece.

Y si sois de los que no confiaban en poder ver en vida las nuevas entregas de 'Avatar' de James Cameron, ojo porque Disney ha anunciado que tendremos las cuatro secuelas desde 2021 a razón de una cada dos años. Esto quiere decir que veremos 'Avatar 5' en 2027. Me parecerá curioso ver cómo logran llamar la atención, ya que ha pasado demasiado tiempo desde la primera entrega y, si bien fue un fenómeno, no las tendría todas conmigo para que las nuevas películas sean un éxito.

El resto del calendario poco más nos dice: 'Indiana Jones 5' llegará en septiembre de 2021; el 'West Side Story' de Steven Spielberg se estrenará codo a codo con 'Cruella' en diciembre de 2020 y habrá doblete de Pixar en 2022.