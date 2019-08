Disney+ llegará a Holanda en noviembre por 6,99 euros al mes, y en España todavía tendremos que esperar

Uno de los momentos claves de lo que queda de año en la llamada "guerra del streaming" es el lanzamiento de Disney+, la plataforma donde podrá disfrutarse de mucho contenido nuevo, pero también series y películas y otros ya existentes de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic o la propia Disney. Gracias a un comunicado de la compañía, por fin sabemos que Disney+ se lanzará en Canadá, Holanda y Estados Unidos el 12 de noviembre. El 19 de noviembre, la plataforma llegara a Australia y Nueva Zelanda.

Disney no se ha pronunciado respecto al lanzamiento de Disney+ en mercados como el español, pero sí ha dado el precio de Holanda: 6,99 euros mensuales (o 69,99 euros al año). Es relevante conocerlo porque podría ser muy parecido en otros países europeos cuando la plataforma se expanda más allá de estas regiones de lanzamiento, hecho que Disney espera lograr en "los primeros dos años" tras el lanzamiento.

El bundle especial anunciado junto a Hulu y ESPN llegará el día del lanzamiento por 12,99 dólares, pero solo a Estados Unidos.

