El modelo Youtube sigue llevando la delantera. Tanto, que Netflix y Youtube acarician la idea de opciones gratis con publicidad

Josh D'Amaro lleva solo cinco meses como consejero delegado de Disney y ya ha soltado una bomba en una llamada con inversores que deja en ridículo la ambición de cualquier plan financiero previo de Disney+: se acercan tarifas gratis. Sobre todo cuando regalar contenido puede tener un beneficio económico a través de la publicidad y de conseguir que nuevos clientes se acerquen a la plataforma. No son los únicos que coquetean con lo gratuito: el beneficio inmediato con tarifas más caras ha dejado de ser una prioridad.

Qué ha dicho. El 5 de agosto, durante la presentación de resultados del tercer trimestre fiscal de Disney, un analista preguntó a D'Amaro por la posibilidad de que la plataforma lanzara una cuota gratuita con publicidad. Éste dejó claro que Disney está explorando esta vía con el fin de llegar a "un segmento de clientes más sensible al precio". Objetivo declarado: acelerar ingresos publicitarios y multiplicar nuevas altas.

Un mes antes, Business Insider ya adelantaba la noticia a través de información facilitada por dos empleados anónimos: Disney se planteaba dar acceso abierto a parte del catálogo de Disney+, y en una reunión de la compañía con el responsable de producto y tecnología, Adam Smith, se empezó a hablar de las posibilidades técnicas, aún sin fecha. Disney+ se acercaría así a plataformas como Apple TV o Prime Video en España, o Paramount+ en Estados Unidos, donde algunos capítulos de series están abiertos a modo de muestra. La intención de Disney va más allá: dejar que parte de la plataforma sea de acceso gratuito como opción continua, más que en forma de pequeños caramelos para atrapar clientes.

La opción de Netflix. La plataforma más popular también escogió la entrevista trimestral con inversores de julio para comunicar sus planes. En ella, el co-consejero delegado Greg Peters admitió que "una oferta gratuita podría tener sentido en algunos mercados". Netflix, sin embargo, no ha ido más allá porque no quiere que un producto gratis reste suscriptores a los planes de pago, y necesita que el negocio publicitario ya esté en marcha en los países candidatos. Netflix ha tanteado aproximaciones a un plan gratuito: su exitoso plan barato con publicidad es la vía de entrada principal para nuevos suscriptores, ya que sus precios se han disparado en el resto de tarifas.

Por cierto, Netflix ha recuperado en España, desde el 9 de julio, la prueba gratuita para cuentas nuevas: entre 7 y 30 días sin coste, según el navegador, aplicables a cualquiera de los tres planes, y con cobro automático en cuanto termina el periodo. Pero no es un plan gratuito, sino una herramienta de captación que Netflix ya tenía testada desde su llegada a nuestro mercado (lo que abre otras dudas acerca de la rentabilidad del negocio, pero que dejamos para otro momento).

Por qué. Según contaba Nielsen el 28 de julio, el streaming alcanzó un 48,6 % del consumo total de televisión en Estados Unidos, su máximo histórico. YouTube lideró por tercer mes consecutivo con un 13,8 % de cuota. Mientras tanto, opciones gratuitas como Tubi o The Roku Channel (comprada por Fox en junio por unos 22.000 millones de dólares), sin ser mayoritarias, marcan cifras en torno al 2-3%, que sin duda es una porción jugosa del pastel, ya que llegan a más de 100 millones de hogares en todo el mundo. Youtube es, en ese sentido, un modelo a seguir por el streaming de pago: algunos analistas apuntan a que la marca de Google podría acabar disputándole a Disney terreno directamente en el negocio del entretenimiento, no solo en audiencia de televisión.

Los contras. No solo son los obvios (dar acceso a un catálogo de pago a cambio de publicidad), sino que las plataformas tienen que asumir que un plan gratuito puede generar problemas de imagen: una oferta así puede cambiar la percepción de un servicio premium si el catálogo de libre acceso es demasiado generoso. Por supuesto, puede que ciertos suscriptores encuentren suficientes los mínimos del catálogo gratuito y no se decidan a dar el salto al modelo de pago. Y cómo no, si Disney y Netflix compiten por la misma publicidad que YouTube, Tubi y Roku, la avalancha de oferta puede hundir los precios y perjudicar a todos.

En Xataka | Mike K