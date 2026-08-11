Eclipse solar del 12 de agosto: la guía definitiva para no jugarte la vista ni quedarte ciego mientras lo miras

La última vez que hubo un eclipse solar total en España fue en 1959, en Canarias. En la España peninsular, tendríamos que retroceder hasta 1912 para encontrarnos con uno. Por eso, podemos decir sin miedo a equivocarnos que, por ahora, este es el eclipse solar total español para el que más información hemos recibido sobre medidas de seguridad. Tanta, que hay quien está empezando a asustarse hasta el punto de decidir no ver el eclipse. ¿Y si las gafas se mueven? ¿Y si nos han dicho que están homologadas pero realmente no lo están? ¿Podemos realmente quedarnos ciegos?

En el otro extremo tenemos a las personas que dicen que si antes nadie se quedaba ciego usando una radiografía o un negativo de cámara de fotos, hoy en día tampoco debería pasarnos nada. Este grupo es el que acusa a los expertos de estar metiendo miedo injustificado a la población. Como siempre, la polarización está servida. ¿Pero quién tiene razón entonces?

Retinopatía por eclipse

La retinopatía por eclipse es una afección que se produce cuando las radiaciones ultravioleta e infrarrojas del Sol atraviesan la retina y se concentran en una zona central, llamada mácula, quemando los fotorreceptores que normalmente nos ayudan a generar las imágenes que vemos. En esta zona de los ojos no hay receptores del dolor. Por eso, cuando nos quemamos no nos damos cuenta y no apartamos la mirada. En un día normal, al mirar al Sol, la luz es tan intensa que instintivamente entornamos los ojos o miramos para otro lado.

Sin embargo, con un eclipse nos llega menos luz, de modo que podemos mantener la vista fija y los ojos más abiertos. De hecho, en condiciones de semioscuridad, la pupila se dilata para captar más luz, de modo que al mirar al Sol penetran más radiaciones a la retina y es más probable que la visión se vea afectada.

Los efectos empiezan a aparecer unas horas después. Se producen síntomas como visión borrosa o distorsionada en el centro del campo visual (donde está la mácula), alteración de los colores, dolores de cabeza y sensibilidad a la luz. Si bien la afectación de la vista puede ser reversible, a veces los efectos perduran de por vida.

Todo esto no se sabía en 1912. Por eso, no tiene sentido decir que, si entonces no se protegían, hoy tampoco tenemos que hacerlo. Posiblemente, muchas de las personas que miraron al eclipse con el ojo desnudo o con protección ineficaz sufriesen daños en sus ojos. Lo que ocurre es que, igual que en aquel momento no había tanta divulgación de información para proteger la vista, tampoco se difundía la información sobre personas afectadas.

La comunicación era mala en ambos sentidos. Hoy en día, en la época de internet, sería inútil y peligroso desaprovechar toda la información que tenemos.

No hay un tiempo seguro para mirar un eclipse

En algunas publicaciones puede que leamos que, con solo 10 segundos mirando al Sol con el ojo desnudo, podemos sufrir los efectos. En otras se hace referencia a menos de un minuto y en algunas se habla, de forma más generalizada, de unos pocos segundos. En realidad, no hay una cifra de oro. Lo que está claro es que con muy pocos segundos mirando al Sol podemos dañar nuestras retinas para siempre. Por eso, lo más seguro es no mirar el eclipse solar con el ojo desnudo ni un solo momento.

Lo ha explicado a Xataka el oftalmólogo Alberto Lozano Pablo. “Depende mucho de cada persona, pero la cuestión es que no sabemos la sensibilidad de cada una a la luz, por lo que lo conveniente es mirar lo menos posible y siempre con protección, salvo que sea en la totalidad”.

Se deben usar las gafas en todo momento, salvo durante los pocos minutos de la totalidad

“Todo lo que se quede como una mancha central de diferente color o incluso negra en el ojo va a ser completamente irreversible”, señala Lozano Pablo. “No hay ningún tratamiento”. Esto, de hecho, no ocurre solo con los eclipses, como ya hemos visto. A él le han llegado a su consulta incluso casos de personas con la retina dañada por mirar fijamente un amanecer, porque, supuestamente, “les recargaba de energía”. Es una temeridad y las consecuencias pueden ser para toda la vida.

La visión no vuelve siempre

Existen estudios sobre los efectos a largo plazo de la retinopatía por eclipse, pero generalmente se hacen con muy pocas personas y los resultados no son del todo homogéneos. Por ejemplo, en 2002 se publicó un estudio en Pakistán tras hacer el seguimiento de 36 pacientes entre 1995 y ese mismo año. Se monitorizaron primero semanalmente, después mensualmente y finalmente año a año. Así, se observó una recuperación completa en 26 pacientes, mientras que 7 se recuperaron parcialmente y en los otros 3 la agudeza visual se mantuvo baja.

Previamente, en 1998, se publicó un estudio similar, esta vez en Nepal, en el que participaron 319 pacientes atendidos en un plazo de 20 meses. En ese tiempo, más del 80% terminó con agudeza visual final de 20/40 o mejor, mientras que el 20% restante, aunque puede que se recuperase en parte, mantuvo una agudeza visual baja.

Mucho más tarde, en 2019, se realizó en Egipto un estudio en el que se analizaron los ojos de 10 personas que habían sufrido daños en la mácula a causa del Sol. Tras un año, el 100% de los casos mostró alguna mejora de agudeza visual durante el seguimiento, pero el agujero retiniano externo persistió en las imágenes por tomografía en el 80% de los casos. Todo esto nos demuestra que el daño retiniano no es moco de pavo.

La vista puede mejorar, pero no siempre lo hace por completo, y en algunos casos ni siquiera mejora. Además, si vemos esa mancha oscura en el centro del ojo, lo más probable es que se quede con nosotros. El riesgo es serio, por lo que la protección es esencial.

Cuidado con los niños

Si vamos a ir a ver el eclipse con niños, debemos extremar aún más las precauciones para proteger sus ojos. “Con niños, si no puedes asegurar siempre que tengan las gafas puestas, lo mejor es que no miren”, cuenta Lozano Pablo. Como solución, propone usar una cámara estenopeica, con la que los niños pueden ver el reflejo del eclipse, sin mirar directamente al Sol. Aun así, en todo momento debe haber alguien pendiente de ellos. Si nos despistamos mirando al Sol, puede que ellos también quieran mirar, sin protegerse debidamente los ojos.

Cómo usar las gafas de eclipse

Para no dañar tu retina durante el eclipse, debes seguir varios consejos. Aquí tienes una lista con todos ellos para que disfrutes de este fenómeno astronómico de forma segura.

Asegúrate de que tus gafas están homologadas según la norma EN ISO 12312-2:2015 y también de que tengan el sello CE.

Comprueba que tus gafas no tengan ningún rasguño.

Una vez comprobada la homologación y la ausencia de rasguños, puedes asegurarte aún más usando las gafas en interior y mirando a una luz doméstica tenue. No deberías ver nada. Si es muy intensa, apenas un puntito.

El día del eclipse, ponte las gafas de espaldas al Sol y no te gires hacia él hasta que estén debidamente colocadas. Lo mismo para quitártelas. Nunca lo hagas mirando el Sol.

Haz descansos. Aunque en principio es seguro mirar al Sol de seguido con las gafas homologadas, no vale la pena y puedes exponerte a riesgos innecesarios si las gafas se mueven, así que mira solo unos pocos segundos y descansa la vista.

No te quites las gafas para mirar al Sol en ningún momento salvo en la totalidad.

Vuelve a ponértelas antes de que termine la totalidad.

Con todo esto, podrás disfrutar del eclipse de forma segura. Aun así, si unas horas después sintieses alguno de los síntomas visuales mencionados con anterioridad, no dudes en ir a urgencias. Pero no temas. Si lo haces todo bien, no correrás riesgos y podrás disfrutar de uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza.

Imagen | Siaron James (CC BY 2.0) | Luc Viatour

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