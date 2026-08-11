Apple está preparando un iPhone especial para el 20 aniversario: uno completamente fabricado en vidrio

Aunque aún no se haya realizado el evento de presentación de los iPhone 18 Pro y del iPhone Ultra que promete ser el cambio más importante en la línea desde el lanzamiento del primer iPhone, Apple ya está trabajando en los modelos de los próximos años. Lo interesante es que 2027 no será un año más para Apple, ya que marca el vigésimo aniversario del iPhone y, para celebrarlo, Apple está preparando un diseño muy especial: un iPhone de cristal.

Estas últimas horas se ha especulado mucho sobre el iPhone de 20º aniversario, así que veamos de qué trata todo esto.

El iPhone XX. En 2017, Apple adoptó el diseño que ha mantenido hasta ahora. El lanzamiento del iPhone X marcó el punto en el que los iPhone (y el resto del sector) abandonaban el botón 'Home' para pasarse a un diseño todo pantalla con el notch y las curvas por doquier, así como mucho cristal en la trasera también.

El diseño ha ido cambiando para apostar por más protagonismo del metal y acabados más planos, pero los rumores apuntan a un iPhone que volverá a ese diseño del iPhone X de cara a 2027. Comenzaron a mediados del año pasado, cuando se desveló la interfaz Liquid Glass de iOS 26 y Mark Gurman, en Bloomberg, apuntó que era algo diseñado como anillo al dedo para el iPhone de vigésimo aniversario.

En aquel momento, Gurman ya dibujó un iPhone totalmente hecho de vidrio que se curvaba en todos los laterales y cuya parte delantera y trasera estaría unida únicamente por una banda de metal. El insider y periodista aseguró que los biseles serán "extraordinariamente delgados y sin recorte en la pantalla para el sistema de cámara frontal y FaceID. El todo pantalla que nos prometieron hace años, en definitiva.

Iba a ser aún más de cristal. En una publicación más reciente, Gurman asegura que los planes del equipo de diseño de Apple eran aún más ambiciosos, con un iPhone 100% hecho de cristal, sin esa banda metálica que sirva de unión entre frontal y trasera. El problema es que, aunque entró en concepto y prototipo, la empresa tuvo problemas a la hora de conectar las dos partes, un conflicto que se acentuó cuando Apple descubrió lo que costaría producir ese iPhone en masa.

Los planes no han cambiado. Aunque es evidente que es pronto para empezar a hablar del iPhone 20, iPhone XX o como decidan llamarlo, Esta semana ha sido movida porque el analista Edison Lee, de la firma Jefferies, apuntó que Apple había cancelado su iPhone de vidrio debido a "problemas de producción que hacen inviable su fabricación a gran escala".

Para que veamos cómo funciona esto, Lee estimó que el iPhone de cristal habría tenido un precio de unos 2.060 dólares (el mayor hasta la fecha para un iPhone base) por ser un producto conmemorativo y aspiracional, pero como ya no pasará, rebajó la calificación de las acciones de Apple y la consecuencia es que, ayer, las acciones de la compañía cayeron un 2,8%.

Mark Gurman no tardó en publicar una respuesta en Bloomberg, desmintiendo la información de Lee y afirmando que el que está descartado es el modelo 100% de cristal del que hablábamos antes, pero que el otro modelo igualmente fabricado en vidrio no sólo sigue adelante, sino que ya estaría avanzado. "Los planes de 2027 ya están en pruebas avanzadas y, en su mayoría, cerrados, salvo imprevistos severos que aún podrían ocurrir", afirmó el periodista citando fuentes anónimas internas de la compañía.

Trabajando con el barrio en llamas. Gurman aprovechó para recordar que este septiembre se esperan "sólo" dos nuevos iPhone (18 Pro y el plegable) y que será en primavera del año que viene cuando veamos el iPhone 18, el iPhone 18e y una segunda versión del iPhone Air, esta vez con un mejor procesador, mayor batería y una segunda cámara.

Y todo esto ocurre cuando Apple, como el resto de empresas de productos de consumo, trabaja con la presión constante de una cadena de suministro que puede dejar de responder en cualquier momento debido a la crisis actual de componentes.

Porque la crisis de la RAM nos afecta como usuarios, pero Apple también enfrentaría problemas de suministro de sus nuevos móviles de cara a navidades si TSMC (la que les fabrica los procesadores) no puede acceder a memoria DRAM para seguir completando pasos en la producción.

Imagen | Xataka (editada)

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