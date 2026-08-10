La nueva predicción de la AEMET para el eclipse solar está lista: estos son los peores lugares para ver el eclipse según la meteorología

La última actualización del boletín meteorológico especial de la AEMET para el día del eclipse solar del miércoles apenas ha variado con respecto al viernes, cuando se hizo la primera publicación. En general, los cielos estarán despejados en la mayor parte de España, permitiendo una buena visibilidad de este fenómeno astronómico. Solo habrá tres zonas mayormente afectadas por la nubosidad. Desgraciadamente, dos de ellas pasan por la franja de totalidad.

Los dos puntos más nubosos para el eclipse solar según la AEMET. Durante la jornada del 12 de agosto, se prevé estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y del mar de Alborán, donde predominarán los cielos nubosos. A lo largo del día puede haber también nubes de evolución en montañas del norte y el tercio oriental peninsular, que podrían incluso traer alguna tormenta o chubasco. También habrá nubes en Canarias. Sin embargo, justo a la hora del eclipse solar la mayor parte de la nubosidad se concentrará en los litorales gallego y cantábrico y en zonas del tercio y Andalucía Oriental.

Nubes a distintas alturas. La parte positiva de todo esto es que, si bien las predicciones sobre nubosidad apenas han cambiado, el mapa de altura muestra menos nubes bajas y medias y más nubes altas, que son las que menos entorpecerán el eclipse, que ocurrirá en una hora muy cercana a la puesta de Sol. Eso sí, las nubes del litoral gallego y cantábrico sí que son bajas, por lo que serán las zonas donde habrá más riesgo de no poder ver el eclipse solar.

Mucho calor. Según la nueva predicción de la AMET, en lo que sí coincide prácticamente toda España es en que habrá temperaturas muy altas, pudiendo incluso superarse los 40ºC en el Valle del Ebro y el Guadalquivir. La parte positiva es que, al menos, para la hora del eclipse solar las temperaturas habrán descendido de 2ºC a 5ºC con respecto a sus valores máximos.

Cuidado con los incendios. El riesgo de incendios sigue siendo muy alto o extremo, así que AEMET insiste en la importancia de extremar las precauciones. Muchas personas viajarán a entornos rurales para observar el eclipse, por lo que es muy importante que tengan cuidado para que no haya accidentes que lamentar en ese aspecto.

Eso sí, afortunadamente, el viento será flojo en general, con intervalos moderados en el Estrecho y litorales de Galicia y sudeste. No será excesivo, por lo que no habría un riesgo añadido a los incendios. Aun así, incluso sin vientos, el riesgo es altísimo. No nos la podemos jugar.

Imágenes | AEMET

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