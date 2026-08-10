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'La Odisea' le acaba de quitar un trono a 'Avatar: ya es la película más taquillera de la historia del IMAX y aún le queda

  • La última película de Nolan ya ha conseguido recaudar 289 millones de dólares en su formato IMAX, destronando así a 'Avatar'

  • 'La Odisea' ha sido la primera película de la historia en ser rodada íntegramente en IMAX y ha requerido de cámaras especiales

  • Todavía tiene margen para mejorar su taquilla: aún no se ha estrenado ni en China ni en Japón

La Odisea
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Jose García

Editor Senior - Tech
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2955 publicaciones de Jose García

No es ningún secreto que a Christopher Nolan le ha salido redonda 'La Odisea'. Junto a 'Spider Man: Brand New Day', la película protagonizada por Matt Damon ha estado acaparando titulares, análisis salas de cine, carteles y contenido desde que se estrenó y este fin de semana ha firmado un nuevo hito: destronar a 'Avatar' como la película más taquillera en la historia de IMAX.

El dato (pequeño). Durante este fin de semana, el cuarto desde su estreno, la película en formato IMAX ha conseguido recaudar 52 millones de dólares, un monto que representa la mitad de la taquilla global conseguida en estos dos días. Para poner la cifra en contexto, la nueva de Spider Man, que también está en IMAX, ha recaudado desde su estreno 42,4 millones de dólares en este formato. Nolan ha conseguido un dato superior en solo un fin de semana.

El dato (grande). Sabiendo eso, no extrañará a nadie que, tras un mes en las salas, 'La Odisea' de Nolan haya conseguido tumbar a una titán de la industria como es 'Avatar', de James Cameron. Desde hoy, el nuevo largometraje de Nolan es la película IMAX más taquillera de la historia con 289 millones de dólares recaudados en este formato. 'Avatar', por su parte, consiguió recuadar 256 millones.

Imagen | Espinof Imagen | Espinof

El CEO de IMAX ha felicitado al equipo y afirmado que "desde el principio teníamos grandes esperanzas puestas en 'La Odisea', pero de alguna manera sigue superándolas, y su histórico éxito está marcando lo que esperamos que sea nuestro mejor año de la historia en taquilla a nivel mundial", tal y como recogen en The Wrap. Y es normal por una razón.

Todavía tiene camino.  'La Odisea' lleva cuatro semanas en cines, pero aún tiene llegar a dos países: Japón y China. Sabemos que IMAX China va a dedicar la inmensa mayoría de su red de 800 pantallas a la película de Nolan cuando se estrene el 14 de agosto. En Japón, por su parte, hay alrededor de 60 salas. En otras palabras, 'La Odisea' todavía tiene mucho dinero que recaudar y el formato IMAX muchos hitos que sumar. En términos absolutos, en China hay más de 86.000 salas de cine y en Japón, más de 3.600.

Hay un fotograma de 'La Odisea' tan impresionante que ha terminado como cartel oficial. El único problema es que no es real
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Hay un fotograma de 'La Odisea' tan impresionante que ha terminado como cartel oficial. El único problema es que no es real

Por qué es importante. Porque la Odisea ha sido la primera película de la historia en rodarse íntegramente con cámaras IMAX. Nolan ha necesitado 610 kilómetros de película para grabar su obra y unas cámaras desarrolladas con esta película en mente: las IMAX Keighley. Estas cámaras tienen, entre otras cosas, una carcasa insonorizada para reducir el ruido que hacen estos mamotretos. Ah, y 136 kilos de peso.

La taquilla en España. En nuestro país, donde no hay un solo cine capaz de proyectar la película como Nolan habría querido, 'La Odisea' ha recaudado más   de 14 millones de euros. En nuestro país hay salas que proyectan en 70 milímetros y salas IMAX, pero ninguna proyecta en ambas, y el único cine que ofrece las dos, aunque por separado, es Cines Palafox, en Zaragoza.

Vía | Filmstarts.de

En Xataka | Christopher Nolan replica al derrotismo de Matt Damon sobre 'La Odisea': "El cine es vital y esencial, y sigue transformándose"

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