En la secuencia más icónica de 'La Odisea' el Matt Damon que vemos no es real: es una especialista de 1,37 metros

Hay un fotograma de 'La Odisea' que ha acabado convertido en cartel oficial: Ulises, de espaldas, espada en ristre, frente a un gigante que le triplica el tamaño. Ese brazo, el que ha hecho creer a medio internet que Matt Damon consiguió la mejor forma física de su vida para el rodaje, no es de Damon. Es de Devyn Dalton, una especialista de 1,37 metros a la que el actor conoció en el catering del rodaje.

El encuentro. El mismo Damon lo contó en el podcast 'Happy Sad Confused' mientras promocionaba la película de Christopher Nolan. Para rodar el ataque de los lestrigones, la tribu de gigantes caníbales que en el poema homérico destruye buena parte de la flota de Ulises, Nolan recurrió a una técnica tan antigua como el cine: la perspectiva forzada. Contrató especialistas de más de dos metros para hacer de gigantes y otros de menos de metro cincuenta para doblar a los protagonistas, de forma que la cámara los mostrara a una escala imposible sin recurrir al CGI. Dalton, de 1,37 metros, mide casi cuarenta centímetros menos que Damon, que ronda los 1,78.

El plano acabó en el póster oficial de la película. "Mi doble era una mujer, una especialista que tenía los mejores brazos que he visto en mi vida", contaba Damon. "Cuando la conocí en la carpa de catering, fui y la abracé, y le di las gracias por todo el trabajo que había hecho". La famosa escena respira la misma filosofía que Nolan ha defendido en toda la promoción de la película: rodar en localizaciones reales y con efectos prácticos.

La especialista. Dalton, canadiense de 34 años, empezó como bailarina y entró en el cine en 2011, cuando fue seleccionada para trabajar en captura de movimiento en la última trilogía de 'El planeta de los simios'. De ahí saltó a los especialistas, con créditos que incluyen 'Weapons' o 'The Last of Us'. 'La Odisea' es la primera vez que dobla a un protagonista masculino de primera fila. "Nunca pensé que fuera a tener eso en mi currículum", contó Dalton en una entrevista: "aunque estés delante de la cámara, si el trabajo está bien hecho, el público no debería saber que eres tú. Parte de nuestro trabajo es quedar ocultos".

Cuántas mujeres especialistas. Según cifras de SAG-AFTRA, las mujeres representan "poco más del 20%" de los especialistas del gremio; otras fuentes sitúan la cifra en una cuarta parte. El propio sector arrastra denuncias de prácticas como el "wigging": especialistas hombres que se ponen peluca para doblar a mujeres en escenas donde no se distingue el rostro, una práctica que suscitaron protestas en películas como 'Bumblebee'. El caso de Dalton parece servir como una curiosa pieza de justicia poética, aunque todos sabemos la auténtica razón: la minúscula envergadura física de la especialista.

El reconocimiento. En abril de 2025, la Academia de Hollywood anunció la creación de un Oscar a Mejor diseño de especialistas, casi un siglo después de la primera edición de la ceremonia. La categoría debutará en 2028, premiando películas estrenadas en 2027, y sus normas de elegibilidad no se conocerán hasta el año que viene, así que todavía no está claro si un trabajo como el de Dalton (que solo ejecuta la escena) entraría dentro de sus criterios.

Una película sobre cuerpos. Es significativo que esta jugosa curiosidad llegue justo con esta película, que ha propiciado cierto debate acerca de qué cuerpos encajan en la Antigüedad que imagina Nolan. El reparto ya había encendido a cierto sector de la audiencia por llevar a Lupita Nyong'o a interpretar a Helena de Troya, pero el hecho de que la crítica más dura que ha recibido la película venga de una traductora de la obra de Homero que dice que convierte a Calipso en "terapeuta no remunerada" y que las mujeres del reparto no tienen agencia, esta sustitución de Damon no deja de ser una cariñosa colleja casual a determinadas ideas preconcebidas del público más intransigente sobre cómo y de qué forma se debe plasmar a los héroes y sus comparsas en pantalla.

En Xataka | Lo bueno es que entre 'Spider-Man' y 'La Odisea' han hecho historia en taquilla. Lo malo, que suman el 94'6% de la recaudación