La AEPD recomendó grabar las llamadas de spam para denunciar: el primer caso real ha acabado en una multa de 10.000 euros

Estamos hartos de recibir llamadas comerciales y, a pesar de que ha habido infinidad de intentos para acabar con ellas (con leyes incluidas), ninguno termina de funcionar. Ante este panorama, en 2023 la Agencia Española de Protección de Datos nos dio una idea: grabar las llamadas para poder denunciar. Ahora ya conocemos el resultado de una de esas denuncias.

Qué ha pasado. La AEPD ha multado a la empresa Más Sol Energía con 10.000 euros por dos infracciones. La primera por llamar sin consentimiento válido y la segunda por no especificar de dónde había obtenido los datos personales del denunciante. Es la primera multa en la que se aporta como prueba la grabación del audio de una llamada comercial.

46 segundos. Es lo que dura el audio en cuestión que se adjuntó en la denuncia. En él, se escucha como el denunciante recibe una llamada de Más Sol Energía en la que querían ofrecerle la instalación de paneles solares. El usuario preguntó al comercial de dónde habían sacado los datos para llamarle, indicando que estaba dentro de una lista de exclusión publicitaria. La respuesta del comercial fue "No tengo que comprobar nada de eso, caballero, trabajo mediante una base de datos".

Prueba inequívoca. El audio de la llamada, y esa frase en particular, han sido suficiente para que la AEPD pueda iniciar el procedimiento sancionador. En la resolución, la AEPD indica que "del contenido literal de la grabación se desprende que la entidad reclamada omitió la información legalmente exigible sobre el origen concreto de los datos personales del interesado", concluyendo que "Dicha referencia resulta manifiestamente insuficiente para cumplir el deber de información impuesto por el artículo 14 del RGPD".

Alegaciones. La empresa en cuestión presentó un escrito de alegaciones en el que afirmaba haber obtenido los datos de forma lícita. También alegan que la llamada "tuvo una duración de 46 segundos y finalizó de forma abrupta, lo que impidió materialmente proporcionar la información exigida". La AEPD desestimó las alegaciones, indicando que la empresa no probó que hubiera un consentimiento válido y además el usuario estaba en la lista Robinson. También dicen que la empresa incumplió el deber de información porque sólo habló de una "base de datos".

Denunciar llamadas de spam a la AEPD. Para poder efectuar una denuncia como la que protagoniza este artículo, deberás grabar la llamada que recibas. Si tienes un móvil Android estás de enhorabuena porque la grabación de llamadas volvió a estar disponible el año pasado. En el caso de los iPhone, no existe esta opción, por lo que te va a tocar usar algún método más rudimentario como poner el altavoz y usar otro móvil para grabar. Además del audio, en la denuncia deberás decir qué empresa ha hecho la llamada, desde qué número y hacer un pantallazo de la hora y fecha en la que has recibido la llamada.

Para que puedas denunciar, también tendrás que aportar pruebas de que existe una infracción. En la llamada, haz como este usuario y pregunta de dónde han obtenido tus datos. Si estás en una lista de exclusión publicitaria como la Lista Robinson, también es importante hacérselo saber.

Imagen | Amparo Babiloni, Xataka

En Xataka | Cómo grabar y denunciar llamadas spam a la Agencia Española de Protección de Datos