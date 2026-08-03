MediaMarkt rebaja el Xiaomi 17 y no en su configuración mínima: un móvil de gama alta, con cámaras Leica y 512 GB

Conseguir un buque insignia compacto sin renunciar al mejor hardware del mercado ni al almacenamiento de sobra, suele implicar desembolsos cercanos a las cuatro cifras. Sin embargo, MediaMarkt acaba de rebajar el Xiaomi 17 en su versión de 512 GB, dejando así uno de los smartphones tope de gama más equilibrados del año a un precio mucho más tentador. Ha pasado de costar 799 euros a 699 euros.

Un móvil ideal para hacer buenas fotos

El Xiaomi 17 se consolida como una de las referencias dentro de la gama alta de formato razonable. Frente a la tendencia de terminales gigantescos, su pantalla OLED CrystalRes de 6,3 pulgadas ofrece una ergonomía excepcional para usar con una sola mano sin recortar en prestaciones brutas.

Este terminal está equipado con un conjunto de cámaras desarrollado junto a la mítica firma alemana Leica, destacando su sensor principal Light Fusion y lentes Summilux. Este combo garantiza un rango dinámico sobresaliente, una interpretación de color fiel y un buen comportamiento en escenas de baja luz.

En su interior monta el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Combinado con sus 12 GB de RAM LPDDR5X, ofrece un rendimiento sobrado tanto para multitarea exigente como para los juegos con mayor carga gráfica del catálogo.

A diferencia de las ofertas habituales que recortan en la versión base, este modelo cuenta con 512 GB de almacenamiento UFS 4.1, ideal para almacenar vídeo en alta resolución y miles de fotografías sin preocuparte por el espacio.

Destacar también su batería de gran capacidad de 6.000 mAh con tecnología de carga rápida por cable e inalámbrica de alta velocidad. Por último, destacar que cuenta con certificación de resistencia IP68 y su chasis es de aluminio unibody sellado contra el agua y el polvo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smartphone xiaomi 17 hoy ✅ LO MEJOR Formato compacto sin concesiones: sus 6,3 pulgadas permiten un agarre ergonómico perfecto para usarlo con una mano, manteniendo la potencia y los acabados de un gama alta prémium.

sus 6,3 pulgadas permiten un agarre ergonómico perfecto para usarlo con una mano, manteniendo la potencia y los acabados de un gama alta prémium. Sistema fotográfico Leica: las lentes Summilux junto a los perfiles de color Leica ofrecen una nitidez, un rango dinámico y una interpretación del color que compiten de tú a tú con lo mejor del mercado. ❌ LO PEOR Capa de software cargada (HyperOS)... Si prefieres una experiencia Android pura estilo Google Pixel, la capa de personalización de Xiaomi puede requerir cierto tiempo de adaptación y ajuste de ajustes iniciales.

Si prefieres una experiencia Android pura estilo Google Pixel, la capa de personalización de Xiaomi puede requerir cierto tiempo de adaptación y ajuste de ajustes iniciales. Módulo de cámara prominente... La joroba de las cámaras traseras es bastante pronunciada debido a los sensores y la óptica Leica, por lo que el móvil cojea ligeramente si se usa sobre una mesa sin funda. 💡 CÓMPRALO SI... Eres amante de la fotografía móvil y buscas una estética fotográfica cuidada, gran rendimiento nocturno y versatilidad sin llevar una cámara réflex a cuestas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad absoluta es consumir cine o jugar en pantallas gigantes de 6,7 a 6,9 pulgadas (como un Xiaomi 17 Ultra o un Samsung Galaxy Ultra).

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Imágenes | Xiaomi

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