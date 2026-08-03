Google recibió 800.000 reservas para una app en 168 países. Su respuesta ha sido cancelarla

Google tiene en su haber un cementerio de aplicaciones y servicios donde fueron algunos de sus proyectos más conocidos. Google Reader es de los que recuerdo con más cariño, también el cliente de correo Inbox. A la empresa no le tiembla el pulso a la hora de matar servicios, el Chromecast es una buena muestra de ello. Ahora ha llevado su afán por las tijeras a una aplicación que aún no había salido: AI Studio para Android. La plataforma web sigue como hasta ahora.

Un adiós sin decir antes hola. El cementerio de Google es un lugar cargado de melancolía, de grandes ideas que no llegaron en el momento adecuado. Y de algunas que merecieron el final aunque Google se empeñase en mantenerlas con oxígeno, como Google+. El problema con AI Studio es que la aplicación no había salido aún al mercado. No solo eso: el número de reservas era altísimo, reconocido por la propia Google. Unas 800.000 en 168 países. Ahí estaba también la mía.

La app móvil de Google AI Studio se anunció en el pasado I/O como una herramienta para crear aplicaciones mediante inteligencia artificial y sin abandonar el teléfono. Iba a permitir la creación de software a golpe de prompt, instalarlo en el teléfono y usarlo directamente desde allí, todo de manera sencilla. La app ya aparecía en Google Play para el registro previo, pero ha desaparecido. Google asegura que tiene un plan B.

Página de registro previo para la app de Google AI Studio. Imagen de Arvhive.org

Un problema de coordinación. Google mantiene un equipo ingente de trabajadores, cada uno en su propia división. La comunicación entre departamentos no tiene fama de ser fluida, por eso Sundar Pichai ha ido reorganizando los equipos para mejorar la interacción entre ellos. Que una app de éxito anticipado se cancele podría explicarse por cierta desorganización entre los equipos de AI Studio, Android y Gemini, porque el giro ha sido hacia este último.

AI Studio aclara que la cancelación de la app no se debe a las bajas expectativas, solo a una reorganización. La app no verá la luz porque Gemini va a adquirir las habilidades planteadas de creación de aplicaciones Android y prueba directa en el dispositivo. Suena como un “mejor dejad a los que ya tienen una buena aplicación” dirigido al equipo de AI Studio, porque la idea tenía todo el sentido dentro del marco del vibe coding.

Gemini, la superapp. Google siempre se ha caracterizado por no tener miedo a desarrollar aplicaciones experimentales. De hecho, fomenta el desarrollo indie entre sus trabajadores, como con Android Experiments (que también está a un paso del cementerio, por cierto). Ahora parece que camina en sentido contrario, al de reducir el catálogo de software a la mínima expresión.

Gemini para Android se está convirtiendo en una superapp. No solo es un buscador, también un generador de texto, de imágenes, crea código, hace canciones, es una app de notas, de recordatorios… Y aspira a convertirse en el agente de Android. Con la cancelación de AI Studio para Android, Gemini puede convertirse en la llave maestra con la que crear nuestro propio software en el teléfono y para el teléfono. Ahora falta saber cuándo será eso, porque la app de AI Studio estaba a punto.

Una nueva promesa. El cementerio de Google está lleno de lápidas con fecha de nacimiento y fecha de defunción. La de AI Studio para Android solo tendrá la segunda. Y una cifra incómoda: 800.000 personas esperando una app que nunca existió, yo entre ellas. Ahora espero el equipo de Gemini cumpla lo que otro departamento de Google prometió.

Imagen de portada | Google AI Studio editada

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