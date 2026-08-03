'Spider-Man' y 'La Odisea' generan el mejor fin de semana en taquilla de la historia, pero aún no han salvado el cine

El mejor fin de semana de la historia del cine en Estados Unidos se sostiene, casi en su totalidad, sobre dos películas muy distintas entre sí aunque compartan unos cuantos rasgos bien definitorios. Porque ambas rinden pleitesía a sus respectivas tradiciones: 'Spider-Man: Brand New Day' sostiene quince años de universo compartido sobre sus espaldas y 'La Odisea' adapta un poema de hace 2.700 años inyectándole el gusto y la estética actual. Lo que no se sabe bien es si demuestran que las salas han vuelto o solo que, de vez en cuando, dos gigantes revientataquillas coinciden en el calendario.

Qué ha pasado. 'Spider-Man: Brand New Day' se estrenó el 31 de julio, recaudando entre 355 y 358 millones de dólares en su primer fin de semana doméstico, cifra que Sony todavía revisará con las estimaciones del lunes. De momento y por un margen escasísimo es el segundo mejor estreno de la historia en Estados Unidos, solo por detrás de los 357 millones de 'Vengadores: Endgame' en 2019, y suma 927 monumentales millones de dólares a escala mundial en apenas tres días. El sábado, la película ingresó 101,5 millones de dólares, muy cerca de los 109,2 millones que anotó 'Endgame' en su mejor día.

Ese estreno, sumado a la tercera semana de 'La Odisea' de Christopher Nolan (51 millones de dólares, con un descenso de solo el 43% con respecto al fin de semana anterior, algo extraordinario en su tercera semana), ha llevado el fin de semana por encima de cualquier otro registrado previamente en la taquilla estadounidense. Las cifras varían: 430 millones de dólares según Variety, 434 millones según las estimaciones de estudio que cita TheWrap, y el boletín español BoxOffice Alchemy, con datos de Rentrak, habla de 429 millones. En cualquier caso, se ha batido el récord de 402 millones que dejó el estreno de 'Vengadores: Endgame' en abril de 2019.

La parte negativa. Es obvia: aunque exista la tentación de hablar de una recuperación de la taquilla e incluso del cine de superhéroes, 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea' concentran juntas el 94,6% de toda la recaudación del fin de semana estadounidense. El resto de la cartelera (incluida 'Toy Story 5', un éxito que pese a todo suma solo 6,3 millones ya en su séptima semana, acercándola a los 461,6 millones acumulados) se reparte las migajas. Es un récord, sí, pero edificado sobre solo dos títulos.

Y en España. Se repite el patrón, aunque algo más difuso. El fin de semana cerró con unos 12,5 millones de euros y 1,5 millones de espectadores, según Rentrak. Es decir, el mejor fin de semana de la década, solo superado en 2019. Y tan solo un millón de euros por encima del que dejaron 'Barbie' y 'Oppenheimer' en 2023. 'Spider-Man: Brand New Day' recaudó 13,3 millones desde su estreno el miércoles, lo que le arrebata a 'Torrente, presidente' el título de mejor estreno de la década en España. 'La Odisea', en su tercera semana, cae solo un 37% y ya supera los 20 millones de euros. Entre las dos, concentran el 85,6% de la taquilla española del fin de semana.

De dónde viene. Detrás de esa concentración hay algo más llamativo todavía: la naturaleza y similitudes de sus responsables. Por un lado, tenemos la cuarta entrega en solitario de un personaje con quince años de continuidad en el Universo Marvel. Por otro, una adaptación de tres horas del poema de Homero, rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros. Hace unas semanas hablábamos de que los números de 'La Odisea' convertían a Nolan en la franquicia más rentable del momento, por delante de Marvel y DC. Ya querrían la franquicias que han firmado pinchazos como 'Eternals' o 'Supergirl' la consistencia y seguimiento de público que tiene Nolan.

Hace un momento mencionábamos el mítico fin de semana de 'Barbie' y 'Oppenheimer', uno de los últimos casos de éxito global sin depender de secuelas. Pero tres años después hay una diferencia: ya no nos encontramos un choque entre franquicia que ya viene con la publicidad hecha y cine de autor de altos vuelos; esta vez, Nolan compite en la misma liga económica que 'Spider-Man', con presupuesto y expectación de estreno propios de blockbuster.

El detalle del formato redondea las similitudes: casi dos tercios de las entradas disponibles en las 177 salas Dolby Cinema del país se habían vendido antes de los pases del jueves de 'Spider-Man: Brand New Day'. De 'La Odisea' y sus idas y venidas con las pantallas IMAX de 70 milímetros ya se ha hablado mucho, pero pongamos un dato más en su recaudación: 23 millones de dólares solo en este formato en China, Japón y Corea del Sur este fin de semana.

¿Recuperación o espejismo? Es la pregunta de fondo y hay múltiples matices. Por el optimismo: julio cerró con 1.177 millones de dólares en Estados Unidos y agosto arranca con 238 millones ya en caja. Si el mes supera los 1.000 millones, será la tercera vez consecutiva que ocurre este verano, algo que no se ha dado nunca en el periodo estival y que aleja el fantasma del fenómeno puntual. Ese fantasma también se aleja si consideramos que 2026 está siendo el año con mayor presencia de películas originales y adaptaciones de literatura clásica o adulta entre los títulos más taquilleros de la temporada.

Eso sí, los eventos han llegado para quedarse. Tanto si 'Spider-Man: Brand New Day' desbanca a 'Vengadores: Endgame' como si no, hablamos de grandes franquicias, de superproducciones de eficacia probada, de riesgo solo relativo y de pocas sorpresas. La mejor prueba, el próximo taquillazo previsto: 'Dune: Parte tres' y 'Vengadores: Doomsday' se estrenarán el mismo día. No solo hablamos de dos supersecuelas, sino del intento de repetir desde la industria el fenómeno Barbenheimer, que nació de forma espontánea. ¿Vuelve el cinema? De momento recibe un bienvenidísimo balón de oxígeno, que tampoco está tan mal.

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