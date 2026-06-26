La cuarta película española más taquillera de la historia desembarca en Netflix rebosante de incorrección política

Hace 28 años, Santiago Segura rodó en ocho semanas y con 1,7 millones de euros la primera película de la saga más taquillera de la historia del cine español. Ahora, la sexta parte de la serie, 'Torrente Presidente', aterriza en Netflix con un historial de récords que habla por sí solo: el mejor primer fin de semana de una película española en los últimos 15 años, más de 3,7 millones de espectadores en cines, la cuarta mayor recaudación de una película española de todos los tiempos, y un presupuesto que Segura cifró en algo menos de seis millones de euros.

Doce años después de 'Torrente 5: Operación Eurovegas' vuelve José Luis Torrente, el ex-policía fascista y del Atleti, siempre convencido de que España atraviesa su momento más crítico y de que solo él puede salvar la dignidad nacional. Esta vez descubre que la política puede ser su mejor oportunidad para medrar y tras una serie de enredos termina liderando el partido populista NOX gracias a su inconfundible y demagógico estilo, tan afín a la realiodad política actual.

Estaba claro que España tenía sed de Torrente, y Segura, al que se le puede acusar de muchas cosas pero no de no tener olfato comercial, ha sabido aprovechar un momento social muy específico para devolver a Torrente a las carteleras. Ahora mismo, 'Torrente, presidente' ya ha recaudado más de la mitad de todo el cine español estrenado en 2026, y con seguridad se convertirá en una de las películas más vistas del momento en Netflix, que ayudó a cofinanciar la producción y que tiene en exclusiva el resto de la saga en su catálogo.

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Lo notorio de todo esto es que 'Torrente Presidente' no es una rareza para la carrera comercial de Segura. Más allá de que la serie haya recaudado ya más de cien millones de euros, detrás de la película está Bowfinger International Pictures, la productora dirigida por Segura junto a María Luisa Gutiérrez. La compañía acumula más de cuarenta títulos y un historial que incluye 'La infiltrada' (Goya a Mejor película) y las sagas 'Padre no hay más que uno' y 'La familia Benetón'. Entre 2025 y 2026, sus producciones sumaron el 30% de la taquilla española. Y entre su acuerdo de producción tradicional con Atresmedia y ahora la entrada de Netflix en las finanzas de la compañía, la productora tiene un músculo con poco que envidiar a productoras tradicionales mucho más grandes.

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