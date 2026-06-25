Hoy regresa a Netflix uno de los éxitos más masivos de la plataforma: 60 millones de visualizaciones y 6 semanas en el top 10

La primera temporada de la adaptación en imagen real de 'Avatar: La leyenda de Aang' se topó con opiniones divididas por parte de los fans, que en algunos casos la acusaron de diluir lo que hacía grande al original animado. Aun así, 61,2 millones de hogares la vieron, lo que condujo a Netflix a renovar la serie por dos temporadas más antes de que concluyera su primera semana en emisión. Hoy llega la segunda temporada, y trae exactamente lo que los fans del anime original querían: a Toph.

Lo cierto es que en su primera temporada, la serie cumplió sobradamente las expectativas de Netflix, después del éxito de 'One Piece': aquella registró 18,5 millones de visualizaciones en su primera semana. 'Avatar' la superó con 21,2 millones de hogares y 153,4 millones de horas vistas, hasta alcanzar ese total de 61,2 millones de hogares. Encabezó el Top 10 en 92 países durante once días consecutivos.

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La segunda temporada adapta el "Libro Tierra" del original animado, el arco considerado por muchos seguidores como el más complejo de la serie. Consta de siete episodios, uno menos que la primera temporada, aunque los productores han indicado que los capítulos son más largos. Dos años después de aquello, el eje narrativo es la ciudad de Ba Sing Se, capital del Reino Tierra. El fichaje más esperado de esta temporada es Miya Cech como Toph Beifong, la maestra ciega que se convierte en instructora de Aang. Fue seleccionada entre 6.000 candidatos y se trabajó con un consultor de discapacidad visual para representar la conexión sensorial de Toph con el terreno que la rodea.

Todo preparado para un regreso en el que las aguas parecen haberse calmado después de unos primeros pasos muy turbulentos. Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de la serie animada, se incorporaron al proyecto en 2018 como productores ejecutivos y showrunners. Dos años después, anunciaron su salida diciendo que no podían controlar la dirección creativa de la serie. Les sucedieron Albert Kim primero y Christine Boylan y Jabbar Raisani para la segunda temporada. Raisani y Boylan son los responsables de las temporadas dos y tres, grabadas seguidas entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.

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