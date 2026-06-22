'La Casa del Dragón' vuelve a HBO Max con su temporada 3 y una promesa: la mayor batalla naval que has visto en televisión

Han pasado dos años después de que la segunda temporada de 'La Casa del Dragón' en HBO Max terminara, justo antes de uno de los momentos clave de la serie: la Batalla del Gaznate. Así arranca este tercer año de la serie basada en la obra de George R.R. Martin, y lo hace con unas críticas extraordinarias, que igualan los buenos tiempos de 'Juego de Tronos'. ¿Estará el resto de la temporada a la altura de este vibrante inicio?

La segunda temporada no solo experimentó una caída en audiencia con respecto a la primera que hacía pensar que la gallina de los huevos de dragón estaba empezando a verse asfixiada. También hubo quejas de muchos espectadores, que tuvieron la percepción de que todo el año había sido una preparación para una batalla naval que estaba a punto de empezar justo cuando la temporada finalizaba. Había una razón: la temporada redujo su número de episodios de 10 a 8, y el showrunner Ryan Condal no tuvo más remedio que dejar la batalla para la temporada que empieza ahora.

La Batalla del Gaznate es el mayor conflicto naval de toda la historia de Poniente, y enfrenta a las fuerzas de Rhaenyra Targaryen, bajo el mando de La Serpiente Marina, contra la flota de la Triarquía, aliada de los Verdes para romper el bloqueo sobre Desembarco del Rey. Condal reconoció que la secuencia del Gaznate tardó cuatro años en materializarse, y que incluso con el presupuesto de HBO Max no tenía claro si podría rodarse a la escala que requería: con dragones, barcos y múltiples frentes de combate. Y por supuesto, en la tradición de la serie, veremos morir a un importante personaje que marcará el resto de la temporada.

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La tercera temporada incorpora varios personajes procedentes del libro de George R.R. Martin 'Fuego y Sangre': James Norton como Lord Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick "Roddy the Ruin" Dustin, Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly y Annie Shapero como Alysanne Blackwood. Aunque sin duda el personaje más sugestivo seguirá siendo Rhaenyra: de ella dijo Condal que cuando a un personaje le dicen que los dioses lo han elegido para gobernar y tiene el poder de seis dragones detrás, "en algún momento empieza a creerse su propia leyenda". Interesante territorio para explorar este tercer año.

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