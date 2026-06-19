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Hoy en Prime Video, una película de catástrofes que perdió 45 millones en cines pero que arrasa en streaming

90 millones de presupuesto, 44 de taquilla y en cabeza en streaming

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John Tones

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En enero de 2026, 'Greenland 2' se estrenó en el puesto seis de la taquilla estadounidense y cerró su paso por los cines con 44,8 millones de dólares recaudados frente a un presupuesto de 90. Los números son incontestables: un tremendo fracaso. Cinco meses después, la secuela protagonizada por Gerard Butler encabeza las listas de lo más visto en HBO Max en Estados Unidos, y ahora aterriza en España en Prime Video.

La historia de esta saga empieza con una pandemia y un cometa. La primera 'Greenland' nunca llegó a los cines estadounidenses: el COVID-19 obligó a derivarla directamente a vídeo bajo demanda en diciembre de ese año. En cines internacionales sí que tuvo estreno en salas, y funcionó muy bien, ya que las críticas fueron buenas pese a ser de un género poco querido por los especialistas. Pero era el momento perfecto para una película de este tipo. La secuela intentó cabalgar esa misma ola, pero no le salió tan bien, aunque haya terminando encontrando su público.

La familia protagonista de la primera entrega lleva cinco años en un búnker subterráneo en Groenlandia tras el impacto de un cometa, pero una serie de terremotos destruye el refugio y los obliga a evacuar. Se dirigirán hacia el sur de Francia, donde un cráter ha generado un microclima habitable, libre de tormentas electromagnéticas y radiación. Toda una epopeya en la que tendrán que poner a prueba su valor, su resistencia y la confianza en la unidad familiar.

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La trayectoria de 'Greenland 2' tiene paralelismos con la de 'La guerra del mañana', el thriller de ciencia ficción con Chris Pratt que Paramount cedió a Prime Video durante la pandemia. Pasó sin pena ni gloria por salas, con apenas 19 millones de dólares recaudados frente a un presupuesto de 200 millones, pero se convirtió en una de las películas más vistas del streaming en aquel momento y uno de los primeros éxitos masivos de la plataforma de Amazon. Nuevas dinámicas de explotación, nuevos éxitos inesperados, y eso sí, un punto en común: la destrucción del planeta, mejor verla cómodamente en casita.

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