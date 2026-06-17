Mañana en Netflix: la nueva serie del autor que dejó atrás a 'Stranger Things' con sus impactantes thrillers

David Burroughs lleva años encerrado por haber matado a su hijo. Y no lo hizo. El momento en el que alguien le enseña una foto que sugiere que el niño podría seguir vivo es el arranque de 'Te encontraré', la nueva serie de Harlan Coben, que llega a Netflix el 18 de junio. También es la primera vez que, ocho años después de que escritor y plataforma empezaran a colaborar, la adaptación está ambientada, rodada y con producción de Estados Unidos.

Cuando Netflix firmó con Coben en agosto de 2018 un acuerdo multimillonario para adaptar 14 de sus novelas, la producción en inglés recayó en una productora británica con sede en Manchester. Hasta esta entrega, todas las adaptaciones en inglés habían trasladado los escenarios originales estadounidenses de las novelas a equivalentes británicos. 'Safe' transcurría en los suburbios de Manchester. 'No hables con extraños' y 'Engaños', en el norte de Inglaterra.

Con esta nueva adaptación, Netflix va a intentar continuar con la racha de éxitos de Coben. 'Engaños' fue la serie más vista a nivel global en la primera mitad de 2024 en la plataforma, con 107,5 millones de vistas totales, lo que la situó en el séptimo puesto histórico de las series en inglés más vistas de Netflix. Ya en 2026, 'En fuga' generó 15,6 millones de vistas en su primera semana y superó a 'Stranger Things' en el número uno de Estados Unidos.

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Está claro por qué gustan las series de Coben, en lo que parece una plantilla que 'Te encontraré' también seguirá con total seguridad: premisas que enganchan desde el primer minuto, cliffhangers a cholón y revelaciones impactantes continuas. Las novelas de Coben son perfectas para una plataforma donde los usuarios devoran los episodios de una sentada. 'Te encontraré', además, tiene una novedad: el protagonista, encarnado por Sam Worthington, no solo es un padre que investiga, sino también un fugitivo perseguido por el FBI. Una agradecida novedad que pretende refrescar el estilo Coben con giros inesperados.

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