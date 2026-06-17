Suscríbete a
🕹️¡Sorteamos una Nintendo Switch 2!
HOY SE HABLA DE

Mañana en Netflix: la nueva serie del autor que dejó atrás a 'Stranger Things' con sus impactantes thrillers

Harlan Coben es el auténtico rey Midas de Netflix, y tiene nueva serie para corroborarlo

Te Encontrare
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
john-tones

John Tones

Editor Senior - Entretenimiento
john-tones

John Tones

Editor Senior - Entretenimiento
Linkedin twitter
4020 publicaciones de John Tones

David Burroughs lleva años encerrado por haber matado a su hijo. Y no lo hizo. El momento en el que alguien le enseña una foto que sugiere que el niño podría seguir vivo es el arranque de 'Te encontraré', la nueva serie de Harlan Coben, que llega a Netflix el 18 de junio. También es la primera vez que, ocho años después de que escritor y plataforma empezaran a colaborar, la adaptación está ambientada, rodada y con producción de Estados Unidos.

Cuando Netflix firmó con Coben en agosto de 2018 un acuerdo multimillonario para adaptar 14 de sus novelas, la producción en inglés recayó en una productora británica con sede en Manchester. Hasta esta entrega, todas las adaptaciones en inglés habían trasladado los escenarios originales estadounidenses de las novelas a equivalentes británicos. 'Safe' transcurría en los suburbios de Manchester. 'No hables con extraños' y 'Engaños', en el norte de Inglaterra.

Con esta nueva adaptación, Netflix va a intentar continuar con la racha de éxitos de Coben. 'Engaños' fue la serie más vista a nivel global en la primera mitad de 2024 en la plataforma, con 107,5 millones de vistas totales, lo que la situó en el séptimo puesto histórico de las series en inglés más vistas de Netflix. Ya en 2026, 'En fuga' generó 15,6 millones de vistas en su primera semana y superó a 'Stranger Things' en el número uno de Estados Unidos.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya
Gana una Nintendo Switch 2 con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
Lo nuevo del director de 'Longlegs', mañana en streaming: no la ha visto casi nadie, pero es de lo más perturbador del año
En Xataka
Lo nuevo del director de 'Longlegs', mañana en streaming: no la ha visto casi nadie, pero es de lo más perturbador del año

Está claro por qué gustan las series de Coben, en lo que parece una plantilla que 'Te encontraré' también seguirá con total seguridad: premisas que enganchan desde el primer minuto, cliffhangers a cholón y revelaciones impactantes continuas. Las novelas de Coben son perfectas para una plataforma donde los usuarios devoran los episodios de una sentada. 'Te encontraré', además, tiene una novedad: el protagonista, encarnado por Sam Worthington, no solo es un padre que investiga, sino también un fugitivo perseguido por el FBI. Una agradecida novedad que pretende refrescar el estilo Coben con giros inesperados.

En Xataka | Si crees que 'Vikingos' es fiel a la historia nórdica, apúntate esta película que puedes ver gratis en streaming solo esta semana

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios