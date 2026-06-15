Es la recreación de una batalla vikinga más fiel de la historia, en una película que puedes ver gratis en streaming esta semana

Hay una secuencia en la sensacional epopeya vikinga 'El hombre del norte' donde los atacantes se mueven en columnas, no en líneas, como los vikingos realmente combatían. Ese detalle lo habría ignorado cualquier otra producción, pero su director Robert Eggers se mantuvo fiel a la realidad. Ahora puedes comprobarlo gratis y hasta el 19 de junio en la plataforma RTVE Play.

El historiador William Short analizó el combate en la película, evaluando cómo de fiel era la representación de las batallas en la película, y le otorgó un 9 sobre 10 en precisión histórica, reconociendo que la profundidad de la investigación de Eggers se refleja en la atención a este tipo de detalles. Desde las técnicas de combate vikingo a la credibilidad de los trajes, las armas y los rituales de la época. Por comparar, Short fue mucho menos generoso con el clásico 'Los vikingos' de 1958 con Kirk Douglas, a quien otorgó apenas un 5 sobre 10 en precisión histórica.

El punto de partida de Short fue precisamente esa formación de batalla en columnas: los vikingos no avanzaban en largas líneas a lo largo del campo de batalla, y en la película se distinguen tres columnas en avance muy características. Pero sus aciertos van más allá: Short examinó también la figura del berserker encarnada por Alexander Skarsgård, y aunque la naturaleza de los berserkers sigue siendo algo misteriosa, las fuentes documentan que entraban en un frenesí de batalla, aullaban como lobos y mordían sus escudos.

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En cuanto al idioma, Eggers no optó por el inglés habitual en estas producciones. Trabajó con el lingüista islandés Haukur Þorgeirsson para reconstruir el nórdico antiguo en las escenas rituales y los cantos, tomando poemas escritos en la Islandia medieval y reinterpretándolos en lo que habría sido la pronunciación de su época. En resumen: una película obligatoria para los devotos de la cultura nórdica que vale la pena reivindicar, sobre todo teniendo en cuenta que fue un pinchazo en taquilla con apenas 69,6 millones de recaudación en todo el mundo.

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