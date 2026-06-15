Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

Es la recreación de una batalla vikinga más fiel de la historia, en una película que puedes ver gratis en streaming esta semana

'El hombre del norte' consiguió un 9 sobre 10 en fidelidad histórica a manos de un experto en la época

El Hombre Del Norte
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
john-tones

John Tones

Editor Senior - Entretenimiento
john-tones

John Tones

Editor Senior - Entretenimiento
Linkedin twitter
4015 publicaciones de John Tones

Hay una secuencia en la sensacional epopeya vikinga 'El hombre del norte' donde los atacantes se mueven en columnas, no en líneas, como los vikingos realmente combatían. Ese detalle lo habría ignorado cualquier otra producción, pero su director Robert Eggers se mantuvo fiel a la realidad. Ahora puedes comprobarlo gratis y hasta el 19 de junio en la plataforma RTVE Play.

El historiador William Short analizó el combate en la película, evaluando cómo de fiel era la representación de las batallas en la película, y le otorgó un 9 sobre 10 en precisión histórica, reconociendo que la profundidad de la investigación de Eggers se refleja en la atención a este tipo de detalles. Desde las técnicas de combate vikingo a la credibilidad de los trajes, las armas y los rituales de la época. Por comparar, Short fue mucho menos generoso con el clásico 'Los vikingos' de 1958 con Kirk Douglas, a quien otorgó apenas un 5 sobre 10 en precisión histórica.

El punto de partida de Short fue precisamente esa formación de batalla en columnas: los vikingos no avanzaban en largas líneas a lo largo del campo de batalla, y en la película se distinguen tres columnas en avance muy características. Pero sus aciertos van más allá: Short examinó también la figura del berserker encarnada por Alexander Skarsgård, y aunque la naturaleza de los berserkers sigue siendo algo misteriosa, las fuentes documentan que entraban en un frenesí de batalla, aullaban como lobos y mordían sus escudos.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya
Gana una Nintendo Switch 2 con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
Hoy llega a Netflix por sorpresa la nueva película de 'El Señor de los Anillos', cuya génesis es tan interesante como su argumento
En Xataka
Hoy llega a Netflix por sorpresa la nueva película de 'El Señor de los Anillos', cuya génesis es tan interesante como su argumento

En cuanto al idioma, Eggers no optó por el inglés habitual en estas producciones. Trabajó con el lingüista islandés Haukur Þorgeirsson para reconstruir el nórdico antiguo en las escenas rituales y los cantos, tomando poemas escritos en la Islandia medieval y reinterpretándolos en lo que habría sido la pronunciación de su época. En resumen: una película obligatoria para los devotos de la cultura nórdica que vale la pena reivindicar, sobre todo teniendo en cuenta que fue un pinchazo en taquilla con apenas 69,6 millones de recaudación en todo el mundo.

En Xataka | Hoy en Netflix: la primera película stop-motion hecha en México llega con el sello de Guillermo del Toro

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios