El Samsung Galaxy S26 cae de precio, y no en su configuración mínima: nueva oferta en la versión de 512 GB

Hay tiendas que suelen lanzar muy buenas ofertas en determinados productos, y Powerplanet suele hacerlo con los móviles de Samsung. Es habitual encontrar descuentos incluso mayores que en tiendas como Amazon y MediaMarkt, y el Samsung Galaxy S26 de 512 GB es perfecto para hablar de ello. Ahora mismo se puede comprar en Powerplanet por 798 euros.

Un móvil con mucho almacenamiento y un buen precio

El Samsung Galaxy S26 de 512 GB ahora mismo tiene un precio bastante ajustado en Powerplanet, más que en Amazon o MediaMarkt (de hecho, ambas tiendas nunca lo han tenido tan barato con descuentos directos). Además, no podemos obviar que se trata de una configuración bastante buena para guardar muchas fotos y vídeos.

Si hablamos del móvil, se trata de un modelo compacto con pantalla AMOLED 2X de 6,3 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 1 a 120 Hz. Su panel se ve excepcionalmente bien gracias a la resolución FullHD+ y además ofrece un brillo máximo de 2.600 nits para que tengamos una buena experiencia incluso en exteriores.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Exynos 2600 junto con 12 GB de RAM y su software estará actualizado durante muchos años, por lo que no nos quedaremos obsoletos en poco tiempo. Además, viene con un buen sistema de cámaras compuesto por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s26 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de 512 GB para guardar muchas fotos y vídeos.

para guardar muchas fotos y vídeos. Su software , que estará actualizado durante muchos años.

, que estará actualizado durante muchos años. Su precio, de los mejores que hemos visto en esta configuración. ❌ LO PEOR Se echa en falta el procesador Snapdragon que vemos en el modelo Ultra.

que vemos en el modelo Ultra. Su potencia de carga por cable, que es de 25W. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un buen móvil a un precio muy ajustado, sobre todo si buscas priorizar el software (optimización y años de actualizaciones) o cámaras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil con muchísima autonomía y una buena potencia de carga. Hay modelos más económicos que mejoran este apartado.

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Imágenes | Álvaro García M., Samsung

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