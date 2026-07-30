La mal llamada "edición física" de 'GTA VI' añade otra capa de polémica: bloqueo regional en PS5

El de 'GTA VI' es uno de los lanzamientos más singulares que recuerdo. Se sabe poco, poquísimo sobre el nuevo juego de Rockstar, pero parece que los jugadores han ido a reservarlo fiándose del pedigrí de quien lo desarrolla. A esto se añade que no deja de sumar polémicas relativas al juego (como que cuesta 100 euros y tiene una versión recortada a 80 euros) como a la empresa (despidos y persecución de sindicatos). Por si fuera poco, tendrá una edición física de pega.

Porque la edición física 'GTA VI' no traerá un disco con el juego dentro, sino un simple código que nos dará acceso a la licencia de uso del mismo. Y, en plena era de polémicas con la desaparición del formato físico, hay que tener cuidado con comprar una caja de 'GTA VI' para PS5 fuera de nuestro país porque es posible que no funcione en nuestra consola.

Y resulta que es una decisión de la que acaba de dar la estocada al formato físico: PlayStation.

La nueva polémica de la "edición física" de 'GTA VI'

En un preguntas y respuestas publicado en la página de soporte de Rockstar, la compañía detalla el contenido de las diferentes ediciones y otras cuestiones que nos preparan para el lanzamiento del juego de cara al 19 de noviembre de este año. Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento de los códigos que vienen dentro de la caja.

Había una duda sobre si el 'GTA VI' incluiría en esta edición con caja el clásico mapa que venía con cada entrega y Rockstar no lo menciona por ningún lado, apuntando que la caja tendrá un código que permitirá realizar la descarga digital, sin un discof en la caja. Esto no es novedad, pero la otra cuestión interesante es que, si el lanzamiento te pilla en Estados Unidos o en Japón y quieres comprar la caja para que te salga más barato, al llegar a casa te encontrarás con una sorpresa.

Como si estuviésemos en los 90, los códigos de descarga de 'GTA VI' cuentan con bloqueo regional. Esto implica que sólo podrán canjearse en cuentas de PlayStation que correspondan a la región en la que se ha comprado el juego. ¿Qué región? Pues las siguientes:

Brasil: Brasil

Brasil Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay Norteamérica: Canadá y Estados Unidos

Canadá y Estados Unidos Corea: Corea del Sur

Corea del Sur Japón: Japón

Japón Reino Unido: Reino Unido

Reino Unido Arabia Saudita y EAU: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos Resto de Asia: Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán

Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán Resto de EMEA y Asia: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanñia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania

En Xbox no existe esta restricción y la explicación no es que sea un capricho de Rockstar (aunque son ellos los que no sacan una versión física), sino el funcionamiento de este tipo de códigos en PlayStation. Éstos están atados a los clústeres regionales definidos por Sony y el sistema comprueba la región de la cuenta de PSN al intentar canjearlos.

No es un funcionamiento nuevo, pero incide aún más en que deberíamos dejar de llamar "edición física" a esto que van a lanzar para 'GTA VI' porque el propio bloqueo regional implica que es un producto digital con las mismas restricciones que cualquier otro producto digital.

Es algo que hace que veamos con mejores ojos esa otra herramienta para poner más trabas al formato físico y la pertenencia de los videojuegos: las Game Key Card de Nintendo Switch 2.

El 'GTA VI' japonés que caduca

Al final, si quieres comprar en otro país (porque estás ahí o porque lo importas) una copia de 'GTA VI' con caja para ahorrar algo de dinero, está bien saber que posiblemente no funcione en tu consola con tu cuenta de toda la vida, pero en Japón hay un giro que enturbia aún más ese futuro 100% digital que Sony (y el resto de compañías) está dibujando.

Porque, debido a la normativa local, los códigos de la caja de 'GTA VI' caducarán a los 170 días. Es decir, si un juego se tira en la estantería de una tienda seis meses y alguien lo compra en mayo cuando hayan pasado esos 170 días, cuando llegue a su casa tendrá una caja de plástico vacía y con un código que no funciona.

Ya no es sólo un problema para el usuario, sino también para unas tiendas que deben pensar muy mucho cuánto stock compran o se quedarán con material, literalmente, muerto en las estanterías.

En pleno debate sobre la preservación de los videojuegos y de nuestros derechos como consumidores, es caso de 'GTA VI' es muy interesante porque si no sale finalmente en una edición física de verdad, con el juego dentro y sin necesidad de descarga, o en una plataforma como GoG, estaríamos hablando de un juego generacional y que marcará una época cuya preservación por las vías legales queda supeditada a que Sony y Rockstar mantengan el acceso y los servidores de por vida.

Con las decisiones recientes de la compañía japonesa, las perspectivas no son buenas.

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