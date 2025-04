La sorpresa amarga de Nintendo Switch 2: muchos cartuchos third-party no traen el juego, incluyen una clave de descarga

Una de las ventajas más valoradas por muchos jugadores de la Nintendo Switch original ha empezado a desdibujarse con la llegada de su sucesora. Hasta ahora, los soportes físicos incluían los datos del juego, lo que permitía jugar directamente desde el cartucho sin necesidad de conectarse a Internet. Eso sí, las actualizaciones eran necesarias si se quería acceder a mejoras o contenido adicional.

Con la Switch 2, Nintendo ha introducido un nuevo formato: las "Tarjetas llave de juego" o Game-Key Cards. Estas tarjetas deben estar insertadas en la consola para jugar, como un cartucho convencional, pero no contienen el juego completo. En su lugar, almacenan una clave que permite descargar el juego desde los servidores de Nintendo. Es decir, hacen falta conexión a Internet, espacio de almacenamiento y tiempo para instalarlo.

No es nuevo, pero ahora impacta. La existencia de este formato se anunció en un Nintendo Direct, pero en ese momento no se sabía cuánto cambiaría las reglas del juego. Ahora lo estamos viendo: Gematsu ha señalado que la mayoría de los juegos de terceros anunciados en Japón para Nintendo Switch 2 llegarán en formato Game-Key Card. Información que ha sido replicada por medios como VGC y Nintendo Life, lo que le ha dado mayor visibilidad.

Para saber si un juego está en este nuevo formato, basta con mirar la esquina inferior izquierda de la caja: un icono con forma de llave indica que se trata de una Game-Key Card.

Algunos de los juegos que llegarán en este formato son:

'Bravely Default: Flying Fairy'

'Daemon X Machina: Titanic Scion'

'Kunitsu-Gami: Path of the Goddess'

'Puyo Puyo Tetris 2S'

'Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army Remaster'

'Shine Post: Be Your Idol!'

'Sonic X Shadow Generations'

'Street Fighter 6'

'Suikoden I & II HD Remaster'

'Survival Kids'

'Yakuza 0: Director's Cut'

Solo dos juegos presentados hasta el momento en Japón para Switch 2 incluyen datos completos en el cartucho: 'Rune Factory: Guardians of Azuma' y 'Story of Seasons: Grand Bazaar'. Ambos son títulos en versión Nintendo Switch 2 Edition.

¿Qué es una Nintendo Switch 2 Edition? Los juegos bajo la etiqueta Nintendo Switch 2 Edition son títulos ya existentes que se lanzan junto a un paquete de actualización específico para aprovechar las capacidades de la nueva consola. Es decir, incluyen el juego original y un parche de mejora adaptado al hardware de Switch 2.

CD Projekt ha confirmado que 'Cyberpunk 2077' se lanzará en cartucho tradicional. Pero en tiendas como Smyths Toys o Amazon EE.UU. se pueden ver Game-Key Cards en juegos como 'Hitman: World of Assassination', 'Street Fighter 6' o 'Bravely Default: Flying Fairy'.

La comunidad responde. En redes sociales, la reacción no se ha hecho esperar. La cuenta "Does It Play?" criticaba que este formato deja a los jugadores "sin propiedad, sin conservación, sin elección". Otros usuarios alertan de un escenario donde los juegos físicos están perdiendo terreno.

Una Game-Key Card sin acceso a la eShop se convierte en un objeto poco útil. Si el juego no está almacenado en el cartucho y los servidores caen o se cierran, no habrá forma de descargarlo.

La teoría: ¿Nintendo está limitando las opciones? En páginas como Reddit y YouTube se especula con que Nintendo podría estar ofreciendo solo dos opciones de cartucho: uno muy pequeño y otro de 64 GB. Sin opciones intermedias, muchos estudios optarían por las Game-Key Cards para evitar los elevados costes de fabricación. Eso sí, por ahora, todo esto son solo conjeturas. Nintendo no ha confirmado nada.

Imágenes | Nintendo | Captura de pantalla

