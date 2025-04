Nintendo Switch 2: la nueva consola de Nintendo es más grande, más potente y llega dispuesta a ganar la generación

Ha tardado, pero al fin está aquí. Nintendo acaba de anunciar su nueva consola, la Nintendo Switch 2, un dispositivo que evoluciona el concepto de portátil que la Nintendo Switch original puso de moda. La consola es más grande, más potente y, de alguna forma, continuista, algo que tiene sentido teniendo en cuenta las más de 150 millones de unidades que vendió su antecesora. Vamos a conocerla mejor.

Ficha técnica de la Nintendo Switch 2



nintendo switch 2 dimensiones y peso 272 x 116 x 13,9 mm Sin Joy-Con: 401 gramos Con Joy-Con: 534 gramos pantalla LCD de 7,9 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) 120 Hz HDR procesador NVIDIA (no determinado) memoria ram Por determinar almacenamiento interno 256 GB UFS Ampliable con tarjetas microSD Express conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth salidad de vídeo 4K a 60 FPS con HDR FullHD/1.440p a 120 FPS con HDR audio PCM Lineal 5.1 (TV) Altavoces estéreo Micrófono monoaural botones Encendido Volumen Botón GameChat puertos 2 x USB tipo C Jack de 3,5 mm batería 5.220 mAh Tiempo de carga: 3 horas autonomía De 2 a 6,5 horas Depende del juego precio 469,99 euros

Así es la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Un nuevo diseño. Lo primero que salta a la vista es que la consola ha dejado de ser un juguete para ser algo más. Nintendo es consciente de que ya no está sola en estos de las consolas portátiles y que su Switch es una seria competidora en el mundo de las consolas. Eso se transmite desde el diseño, con un acabado más sobrio.

Es más grande, bastante, tiene dos puertos USB tipo C y ha ganado en todos los aspectos, salvo en el grosor. Nintendo ha conseguido que su consola conserve los 13,99 milímetros que tenía la primera generación. No suena mal, desde luego.

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Más y mejor pantalla. Lo que más llama la atención es la pantalla. A pesar de tener un modelo con panel OLED en el mercado, la Nintendo Switch 2 incorpora un panel LCD. Lo hace, no obstante, ofreciendo a cambio una mayor diagonal de 7,99 pulgadas, una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR tanto en modo portátil como en modo sobremesa. Es una mejora notable con respecto al primer modelo.

Nuevos Joy-Con 2. Los Joy-Con se han renovado y son los que aportan la nota de color a la consola. Estos mandos se acoplan magnéticamente a la consola gracias a "unos potentes imanes" y se extraen apretando un botón superior. Los botones SR y SL son más grandes, algo que debería mejorar la experiencia al usar los Joy-Con por separado o compartirlos. Lo mismo sucede con el joystick, que también crece.

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

¿Y el botón C? Ha dado mucho que hablar, pero al fin hemos podido salir de dudas. Este botón se encuentra en el Joy-Con derecho, el naranja, y sirve para lanzar GameChat (requiere Switch Online). Con esta nueva función nos podremos comunicar con los amigos con los que estemos jugando. La consola tiene un micrófono integrado en la zona superior y, de acuerdo a Nintendo, capta la voz incluso desde lejos y es capaz de cancelar el ruido.

También podremos compartir la pantalla y hablar con nuestros contactos incluso aunque estemos jugando a títulos distintos. Es, a todos los efectos, una suerte de sala de chat de Discord integrado en la consola. Además, podemos conectar una webcam (que se vende por separado) para que nuestros amigos puedan vernos. No solo eso, sino que parece tener un sistema de encuadre automático que pondrá nuestra imagen como avatar en determinados juegos. Es una implementación de lo más curiosa.

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

El modo ratón. Se confirma este rumoreado modo del que Nintendo no ha hablado demasiado. Los Joy-Con 2, ambos, se podrán usar como ratón para ciertos juegos compatibles, pero la compañía nipona no ha dado muchos detalles al respecto. Tocará esperar para ver cómo Nintendo le saca provecho, pero una de las opciones mostradas es un juego de baloncesto en silla de ruedas cuyos personajes movemos al deslizar los Joy-Con sobre la mesa.

El soporte y nuevo el dock. El soporte trasero es más grande y, a diferencia del de la Switch original, se puede mover a placer y colocar en cualquier posición. Minipunto para los japoneses. Es aquí cuando los dos puertos USB tipo C de la consola cobran sentido. El inferior lo usaremos para el dock y para cargar, mientras que el superior lo usaremos para conectar la webcam que mencionábamos antes o cargar la consola cuando la usamos en modo sobremesa.

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

En cuanto al dock, es mucho más potente, más grande y ligeramente redondeando. No solo tiene un diseño nuevo, sino que admite salida en resolución 4K (hasta 60 FPS, eso sí) y compatibilidad con HDR. En ese sentido, algo interesante es que Nintendo ha implementado un ventilador en el propio dock cuyo fin no es otro que mantener la temperatura a raya. Huele a una mejora notable en potencia que Nintendo, por supuesto, no ha revelado.

Las tripas. Nintendo no ha hablado del motor de su consola más allá de decir que su procesador es NVIDIA. Punto. No obstante, salta a la vista que la mejora en términos de potencia es evidente. La cantidad de juegos de mundo abierto que se han anunciado y la llegada de títulos como 'Cyberpunk 2077', 'Borderlands 4' o 'The Duskblood' dejan ver una potencia más digna de la actualidad. No conocemos su procesador, por lo que no podemos hablar de cifras brutas, pero la mejora salta a la vista.

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

En ese sentido, Nintendo nos promete mejoras de los juegos actuales, como los 'The Legend of Zelda'. El problema es que esas mejoras se compran aparte. Se confirma la retrocompatibilidad (ahora vamos con los cartuchos), pero aprovechar la potencia de la Switch 2 con los juegos que ya tenemos nos supondrá volver a pasar por caja de una forma u otra. Nintendo no ha mencionado el precio de esos packs de mejora.

Los nuevos cartuchos. Son rojos en lugar de negros y exactamente iguales en tamaño y dimensiones que los de Nintendo Switch, pero su velocidad de lectura de datos es mucho mayor (por motivos evidentes).

Versiones y precio de la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 se podrá conseguir tanto sola como en un pack con 'Mario Kart World'. El precio de la consola es de 469,99 euros, mientras que el pack asciende a 509,99 euros. Recordemos que la Switch original se lanzó por 329,99 euros, por lo que es un aumento considerable de precio.

