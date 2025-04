La nueva Nintendo Switch 2 es un recado a las otras compañías: juegos por encima de especificaciones técnicas

Una nueva generación de consolas siempre es un momento ilusionante, y Nintendo acaba de dar un puñetazo en la mesa con la presentación de Nintendo Switch 2. Te lo hemos ido contando en directo y lo único que puedo decir es que el ritmo ha sido trepidante. Tras un breve inicio presentando la consola, han pasado a una avalancha de juegos en un movimiento muy diferente al que compañías como Sony o Microsoft nos tienen acostumbrados.

Cuando una de esas dos compañías lanza una nueva generación de consolas, dedican una buena porción del evento a ensalzar las virtudes técnicas de la máquina. Es lógico: un nuevo hardware implica que veremos juegos más avanzados en su apartado técnico. Sin embargo, aún recuerdo presentaciones como la de Xbox One del 2013 en la que vimos pocos juegos... y mucha demo gráfica.

Nintendo ha optado por una aproximación diferente: se ha ventilado en un santiamén el tema técnico hablando de cuatro o cinco características y luego ha pasado a la marabunta de juegos. El girito es que esos juegos valen más que mil palabras sobre teraflops, velocidades de SSD y ancho de banda de la memoria.

Me explico.

Sin rodeos técnicos: que hablen los juegos

En un visto y no visto, han comentado que la pantalla tiene resolución 1080p, compatibilidad con HDR y juegos a 120 Hz y que el dock tiene salida 4K. También que integra un ventilador más eficiente para disipar el calor. Y listo. No han ahondado en los píxeles de una imagen, ni nos han hablado de ancho de banda ni nada de eso. Nintendo tiene claro que:

Si somos jugones, ya sabemos qué implican esos numeritos.

Si no somos jugones, nos va a sonar a otro idioma.

¿Cómo solucionar la papeleta? En este caso, con juegos. Y lo han resuelto de dos maneras. La primera ha sido utilizando el futuro 'Metroid Prime 4 Beyond' como ejemplo. Tampoco es que hayan profundizado muchísimo, ya que se han limitado a comentar que Switch 2 tendrá una versión exclusiva y no han mostrado comparativas entre modos visuales, pero sí esta imagen:

Gameplay de fondo y a todos nos queda claro que tendremos dos modos distintos tanto en sobremesa como portátil. De nuevo: Nintendo sabe que llevamos desde 2016 viendo presentaciones de juegos con dos o más modos visuales y no necesitamos comparativas a estas alturas.

Pero, realmente, el plato fuerte ha llegado cuando han mostrado los juegos de terceros. Nintendo Switch es una consola con un catálogo espectacular, con una demencial cantidad de títulos, pero si algo hay que decir del mismo es que faltan franquicias que están presentes en PS5, Xbox Series y PC.

Por la potencia del sistema, un 'Elden Ring', un 'Star Wars Outlaws' o un 'Cyberpunk' eran impensables en la consola híbrida. Pues bien, no he puesto estos tres nombres al azar: son títulos que se han confirmado en el Nintendo Direct para Switch 2.

No sólo ellos: 'Split Fiction', versión puesta al día de un 'Hogwarts Legacy' que se arrastraba visualmente en Switch, 'Hitman', 'Yakuza 0' y hasta el reciente 'Borderlands 4' han confirmado su presencia en Switch 2. Nintendo no ha querido ahogarnos en un mar de especificaciones técnicas y se ha limitado a cuestiones más terrenales.

Un "'Zelda: Tears of the Kingdon' irá mejor y a más resolución en Switch 2", pero sin comparar píxeles como sí vimos en la presentación de PS5 Pro. También un "las tarjetas SD de Switch 1 no valen en Switch 2 porque éstas deben ser Extreme debido a los requisitos de carga de los juegos", pero sin entrar en pormenores.

Nintendo nos ha avasallado con juegos que hablan, por sí solos, del músculo técnico de la máquina. Podría haberse perdido en un mar de especificaciones del nuevo chip Nvidia Tegra (y ojalá para los más 'tech', ya que no sabemos nada del SoC), de la rumoreada presencia de escalado de la IA (de la que tampoco han dicho palabra, por lo que no sabemos si hay escalado con IA o no) o en otras cuestiones técnicas, pero han optado por otra vía: que los juegos hablen.

Y me parece una idea genial, sobre todo cuando venimos de una generación de consolas de sobremesa en la que, excepto alguna excepción, el salto gráfico entre la generación anterior y la actual no se marcó demasiado bien en el momento del lanzamiento de las nuevas máquinas.

