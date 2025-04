Nintendo Switch 2 tenía en la retrocompatibilidad uno de sus caballos de batalla. Lo ha resuelto al estilo Nintendo

Hemos tenido que esperar, pero tras el anuncio oficial de Nintendo Switch 2 hace casi tres meses, Nintendo por fin ha celebrado el ansiado Direct en el que ha hablado largo y tendido de la sucesora de una de las consolas más exitosas de la historia. Ya conocemos el precio, la fecha y el catálogo de lanzamiento, pero hay un detalle que marca una diferencia crucial respecto a su predecesora: Nintendo Switch 2 es retrocompatible.

Y aunque eso se confirmó el pasado 16 de enero, su relevancia va mucho más allá de lo que parece. Supone el regreso de una característica histórica en Nintendo que desapareció, precisamente, cuando Switch se lanzó en 2017.

Ahora bien: no es como muchos esperábamos. O, bueno, viendo el rumbo de la industria, puede que sea exactamente como imaginábamos…

Historial fragmentado

Rebobinemos un poco para hacer un breve repaso histórico. Nintendo es una compañía que sentó las bases del videojuego tal y como lo conocemos ahora, no sólo en sobremesa, sino en portátil. Nintendo Switch fue la unión de las dos formas de jugar, pero hasta su llegada, teníamos consolas de sobremesa, por un lado, y portátiles por otro.

NES, SNES y Nintendo 64 eran productos independientes. Cada consola tenía sus propias tripas y ninguna se preocupó por mirar al pasado. Había accesorios no oficiales para jugar a NES en SNES y lo propio en Nintendo 64, pero cuando los japoneses lanzaban una consola de sobremesa, miraban únicamente al futuro.

Es lógico: hacer que una consola sea retrocompatible implica que la nueva máquina debe llevar la circuitería original de la máquina anterior. El primer modelo de PS3 llevaba una PS2 en su interior, algo que eliminaron con versiones posteriores para ahorrar costes. También se podía hacer emulación por software como hacía Xbox 360 con la Xbox original, pero no era lo mismo.

Esa retrocompatibilidad no era ajena a la línea de portátiles de Nintendo. Game Boy Color era compatible con juegos de Game Boy, Game Boy Advance admitía juegos de Game Boy Color y Nintendo DS hasta tenía puerto para juegos de Game Boy Advance. En sobremesa, sin embargo, el volantazo llegó con Wii.

Tras los fracasos comerciales de Nintendo 64 y GameCube, la ‘Gran N’ apostó por una Wii que leía DVD, pero también el formato de discos de su anterior consola. Wii era una GameCube que no sólo podía leer sus juegos, sino a la que podíamos conectar sus periféricos como mandos y tarjetas de memoria. Era una retrocompatibilidad total. Y WiiU, pese a su fracaso, también podía ejecutar juegos de Wii de forma nativa.

Nintendo Switch y su pobre “consola virtual”

Vale, Wii y WiiU leían discos, pero… ¿qué ocurría en portátiles? Pues que Nintendo 3DS perdió la retrocompatibilidad con Game Boy Advance, pero sí admitía el enorme catálogo de DS, siendo así una consola muy, muy completa. Pero llegó 2017, se lanzó Nintendo Switch y la retrocompatibilidad se perdió.

Era lógico por dos motivos. El primero: no tenía ranura de discos, ya que su formato son tarjetas de memoria -yo los sigo llamando cartuchos, y de este barco no me bajo-. El segundo: aunque tuviera un accesorio USB para leer discos, la arquitectura de Switch era ARM mientras que las anteriores eran PowerPC.

La consola virtual de Switch es un apartado de Nintendo Online

Vamos, de ninguna manera se podía jugar a los juegos anteriores en una Switch que rompía totalmente con el pasado. Pero… ¿y por software? Estos últimos años hemos visto cómo esa emulación por software ha avanzado mucho (sobre todo gracias a los esfuerzos de Microsoft), pero Nintendo ya tenía su consola virtual tanto en Wii como en WiiU, permitiendo jugar juegos de generaciones como NES, SNES y N64.

Era uno de sus baluartes, de hecho, y no necesitaban tener la circuitería de las anteriores máquinas para funcionar. Y hasta había títulos de Mega Drive o PC Engine. Era una joya para los nostálgicos y podías comprar por poco dinero el título que quisieras.

Los cartuchos de Switch 2 tienen el mismo formato, pero distinto color

Switch, con su chip Nvidia Tegra, podría hacer eso perfectamente. Y sí, lo hizo, mediante la ‘consola virtual’ de la suscripción Nintendo Online. No era el mismo concepto que vimos en Wii y el catálogo, aunque se ha ido ampliando, es más reducido (aparte de que los juegos no te pertenecen, ya que no los compras individualmente, sino que están dentro de la suscripción), pero al menos se demostró que Switch podía atesorar parte de ese legado de la compañía.

La polémica retrocompatibilidad de Nintendo Switch 2

Y aquí estamos, ocho años después, y cada vez más cerca del lanzamiento de una Switch 2 que no pegará ese portazo al pasado. Es compatible con Nintendo Online, pero lo más importante es que la máquina repite la jugada que vimos en Game Boy y Nintendo DS: puedes meter el cartucho de un juego de Switch y disfrutar perfectamente en Switch 2.

Había sólo dos detalles que debíamos conocer: cuáles serían las mejoras y si sería algo gratuito de meter el juego que ya tuvieras y a disfrutar. Y sí, pero no. En el Direct, Nintendo ha vuelto a mencionar que podremos meter nuestro cartucho de un juego de Switch y disfrutar en la nueva consola, pero el título no tendrá cambios de primeras.

Ahora bien, algunos como ‘Kirby y la tierra olvidada’, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, entre otros, tendrán una nueva versión: las llamadas Nintendo Switch 2 Edition. Se lanzarán en formato físico como si fuera una versión nueva, pero también se podrá introducir el cartucho que tengamos y comprar un paquete que desbloqueará contenidos extra o mejoras para ese juego.

Vamos: una actualización de pago para disfrutar de esas mejoras/nuevo contenido. En los ‘Zelda’, han confirmado que tendremos una tasa de frames por segundo más estable, así como una mayor resolución y compatibilidad con HDR. En el título de ‘Kirby’, aparte de mejores gráficos, tendremos una nueva historia exclusiva.

Por fin llegará la retrocompatbilidad con GameCube. A través de Nintendo Online, claro

Por tanto, Nintendo Switch 2 soluciona algo en lo que, lógicamente por el cambio de formato y hardware, pinchó su predecesora. Y, aunque nos va a permitir jugar a nuestros juegos de Switch como si fuera una Switch 1, si queremos disfrutarlos con mejoras habrá que pasar por caja, bien con el parche digital o mediante la compra de la nueva versión física.

Para algunas cosas se decía que Nintendo tenía prácticas de otra época, pero en el negocio… están a la última, ya que es una práctica que cada vez vemos más en otras compañías como Sony y versiones remozadas de juegos como 'Horizon Zero Dawn' o 'Daysgone'.

