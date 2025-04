O un nuevo éxito o el mayor descalabro de su historia: todo lo que se juega Nintendo con la Switch 2

Quedan apenas unas horas para el anuncio oficial de todas las características de la nueva Switch 2, o al menos las suficientes para hacernos la idea de qué esperar exactamente de esta consola híbrida, versión mejorada de la que lleva ocho años copando las listas de ventas de todo el mundo. Nos hemos hecho unas cuantas preguntas sin respuesta aún, aunque una de ellas es imposible que de momento la veamos respondida: ¿qué sucede si Switch 2 no funciona como espera Nintendo? ¿Tiene algún plan de emergencia?

Éxito asegurado... ¿no? ¿Cómo no iba a funcionar una Switch 2? Más de 150 millones de unidades vendidas, más de 100.000 millones de dólares ingresados por Nintendo garantizan un éxito seguro. Pero Nintendo tiene algunas malas experiencias con las segundas partes de su hardware. Desde luego, así sucedió con aquel desastre sin paliativos que fue Wii U, que solo vendió 14 millones de consolas frente a los 101 de su predecesora. Menos estrepitosas fueron las cifras de la 3DS, con 76 millones, pero que palidecen frente a su precedente: la DS vendió aproximadamente el doble, más de 150 millones.

Y una dicifultad extra. Mientras Wii U se hundía, había una 3DS que mantenía el tipo. Y mientras Gamecube (el segundo mayor fracaso de la historia de Nintendo) hacía pensar a Nintendo que quizás competir con Sony y Microsoft no era del todo una buena idea, Game Boy Color continuaba con relativa dignidad el éxito de la portátil más importante de todos los tiempos. Nintendo siempre ha tenido un plan B o una portátil que servía como colchón de posibles descalabros. Pero la condición híbrida de la Switch la convierte en la opción portátil y, a la vez, de sobremesa de Nintendo. Y no hay más.

Los videojuegos, único sector. Tengamos en cuenta también que Nintendo es una compañía entregada en exclusiva a los videojuegos, lo que sin duda da enormes alegrías a los jugadores (su catálogo de videojuegos es, bueno, un catálogo de videojuegos; no todo el mundo puede presumir de eso), pero pone a la compañía en la cuerda floja. Es obvio que si Microsoft se puede permitir experimentos deficitarios, ideas de bombero y comprar compañías a fondo perdido es porque Microsoft no es solo Xbox. Eso no le pasa a Nintendo.

Motivos para ser conservador. Antes de que sepamos nada sobre Switch 2, una crítica sobrevuela el lanzamiento de esta nueva consola: el inmovilismo total sobre su precedente. Muy poca mejora de potencia, por lo que se rumorea; alguna mejora en el sistema de sujección de los mandos; unos sensores que permiten usar los joycons como ratones y cuya utilidad será presuntamente muy limitada; y ya. Pero tiene sentido: Nintendo no puede permitirse un error porque, desde el lanzamiento de Switch, la casi totalidad de ingresos de la compañía vienen de las ventas de la consola, y un fracaso daría al traste con la economía completa de Nintendo. Pero... ¿es contraproducente pasarse de conservador?

Cuando no innovas lo suficiente. Nintendo tiene la tendencia a agarrar un éxito y no soltarlo hasta que lo exprime. Por ejemplo, con el tema precios: buena suerte si quieres comprar un 'Mario Kart' cuando Nintendo decida aplicarle un descuento. Eso puede pasar literalmente nunca, o como mínimo años después del lanzamiento, cuando llegue la siguiente entrega (y a veces ni aún así). Son el tipo de maniobras que, por supuesto, dan abundantes beneficios cuando funcionan, pero que magnifican la imagen de Nintendo de ser una compañía rígida y con poca cintura para reaccionar a los reves financieros. Es lo que tiene jugar a una sola carta... y esa sola carta es ahora Switch 2.

Cabecera | Nintendo

En Xataka | El gran enemigo de la Nintendo Switch 2 no son las consolas de Sony o de Microsoft. Es el PC