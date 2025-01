El gran enemigo de la Nintendo Switch 2 no son las consolas de Sony o de Microsoft. Es el PC

Del reciente y extenso estudio de Matthew Ball titulado "El estado de los videojuegos en 2025" se pueden extraer muchas conclusiones, pero hay una que toca especialmente de cerca a la recién presentada consola Nintendo Switch 2.

Se trata de cómo está en estos momentos la competencia entre las consolas, el PC y los móviles en el terreno de los videojuegos. Una gráfica en particular muestra precisamente la realidad de un mercado sencillamente colosal:

Fuente: Matthew Bal / Epyllion.

Esa diapositiva muestra que desde 2011 el contenido de PC ha dominado el sector del "gaming en casa", ya sea en el salón o en cualquier otra habitación de nuestro hogar.

Los ingresos del mercado del gaming del PC son más de un 65% superiores a los de las consolas (30.000 frente a 18.000 millones de dólares), aunque ambos mercados quedan totalmente ensombrecidos por el verdadero monstruo del segmento gaming: los móviles pueden con todo y con todos, y con 83.000 millones de dólares de ingresos estimados en 2024 casi triplican al PC y cuadruplican al de las consolas.

No obstante, la comparación entre PC y consolas es especialmente llamativa por ese foco en una experiencia más de sobremesa —aunque la Switch y la Steam Deck son consolas portátiles—. Según Ball y su consultora, Epyllion, entre las razones de que el PC supere a las consolas están las siguientes:

El PC tiene una biblioteca de videojuegos mucho mayor y además tiene retrocompatibilidad hacia atrás casi total.

En el PC puedes hacer multitarea: emitir las partidas, recurrir al alt-tab o usar varios monitores son opciones al alcance de los gamers

Es posible acceder a PCs modestos más baratos que las consolas que ofrecen experiencias válidas para juegos no demasiado exigentes

Y si quieres lo más de lo más, la configurabilidad y capacidad de expansión del PC hace que puedas gastar mucho dinero para lograr un PC gaming que ofrece una experiencia de juego extraordinaria

Más lanzamientos anuales y más opciones de disfrutar de juegos en versiones preliminares

Los exclusivos tradicionales de las consolas están llegando al PC

Esos son argumentos potentes para un mercado como el de los PCs que de hecho da otro dato singular: esas cifras de ingresos no incluyen todo el mercado del hardware y los periféricos, solo los ingresos por contenidos (videojuegos y contenidos adicionales, como DLCs).

Las consolas portátiles comienzan a ganar terreno

La Nintendo Switch 2 es una consola muy prometedora y si no pasa nada raro lo normal es que triunfe tanto (o quizás más) como la Nintendo Switch, de la que ya se han vendido 146 millones de unidades.

Es probable que Nintendo no esté de hecho especialmente preocupada por sus competidores, ni en el caso de Sony y Microsoft en consolas, como del PC o incluso de los móviles: la firma lleva décadas planteando una apuesta muy diferente que casi siempre —ouch, Wii U— ha funcionado.

Y aún así, hay quizás una amenaza más fuerte esta vez: la de las consolas portátiles basadas en SteamOS y en Windows. Es cierto que la Steam Deck está muy lejos de las ventas de la Switch —algunos analistas estimaron que a finales de 2023 podría alcanzar los tres millones de unidades— pero inició una tendencia contagiosa: los PCs gaming en formato de consolas portátiles tenían sentido.

En los últimos tiempos hemos visto cómo son varios los competidores que han lanzado sus alternativas a la Steam Deck, y durante el CES 2025 conocimos la Lenovo Legion Go S con SteamOS, la primera consola portátil que no es de Valve basada oficialmente en esa plataforma. No solo eso: Microsoft lleva tiempo apuntando a la posibilidad de refinar Windows 11 para estas consolas e incluso de lanzar su propia Xbox en formato Steam Deck.

Eso sin duda animará mucho un mercado que Nintendo supo entender muy bien y que no obstante ahora podría ponerse especialmente competido. Al final la buena noticia es clara: que haya más competencia es bueno sobre todo para nosotros, los consumidores.

