He probado la Lenovo Legion Go S con SteamOS: alma de Steam Deck, corazón de consola portátil

El mercado de las consolas portátiles basadas en ordenadores se encuentra en pleno auge, gracias en buena parte a una máquina muy concreta: la Steam Deck de Valve. Y Lenovo no sólo le hace la competencia, acaba de aliarse con la propia Valve: el fabricante de ordenadores tiene una Lenovo Legion Go S con el software desarrollado para la Steam Deck. Me ha parecido un tándem perfecto.

Me compré la Steam Deck tras varios meses de haberla reservado y coincido con una buena parte de sus dueños: es una consola de videojuegos que, aparte de ofrecer potencia, incluye un software con suficiente apertura como para tener a una comunidad en plena efervescencia. Gracias a ello la Steam Deck emula casi cualquier máquina, dispone de aplicaciones de productividad, arranca juegos que son un sueño tener en formato portátil y hasta puede convertirse en un ordenador de viaje. SteamOS es la clave, un software que hereda la consola de Lenovo.

Ficha técnica de la Lenovo Legion Go S



Lenovo Legion Go S PANTALLA LCD WUXGA de 8 pulgadas (1.920 x 1.200 píoxeles) Ratio 16:10 Tasa de refresco de hasta 120 Hz 500 nits de brillo máximo (VRR) PROCESADOR AMD Ryzen Z2 Go Gráficos AMD Radeon RAM 16/32 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GB/1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 BATERÍA 3 celdas 55,5 Wh Carga rápida de 65 W Cargador incluido CONECTIVIDAD WiFi 6E Bluetooth 5.3 2x USB 4 MicroSD Jack de auriculares DIMENSIONES Y PESO 22,6 x 127,55 x 299 mm 730 gramos SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Home 64 SteamOS PRECIO Desde 630 euros en versión Windows

Pensada al máximo para facilitar el juego en movimiento

La clave de máquinas como la que me ocupa, o de la propia Steam Deck, es no ponerle barreras a la ejecución de un juego, sea el que sea. AAA de PC, emulación, acceso a las tiendas de juegos, opción a cargar entretenimiento por streaming y todo con la máxima sencillez posible. SteamOS está pensado específicamente para ello. Con otro punto a tener en cuenta: es mucho más eficiente que Windows.

Lenovo ofrece su Legion Go S con SteamOS, pero también con Windows 11 Home. He probado consolas con dicho sistema operativo y, pese a que pueda parecer más versátil, al final la distro de Linux adaptada por Valve es mucho más funcional. Porque, aparte de que resulta compatible con la mayor parte del catálogo de juegos, la comunidad de desarrolladores independientes que crea software para SteamOS es enorme. Puedo dar fe.

La Lenovo Legion Go S no se distancia en exceso de otras competidoras. Es muy cómoda en las manos, perfectamente pensada para administrar la mecánica de cualquier juego, los botones se encuentran a la distancia adecuada y su presión me pareció óptima, también la respuesta de los gatillos y su resistencia. Con un punto que me pareció curioso: la Legion Go S permite bloquear los gatillos con un deslizador para ajustar la profundidad.

Eché de menos los trackpads de la Steam Deck, la Legion Go S no los tiene, pero tampoco es algo que diluya la grata experiencia de juego (tiene una almohadilla táctil que puede facilitar el control del cursor, por ejemplo). Y hay un punto donde prefiere destacar Lenovo: los colores. La Legion Go S hace gala del estilo gaming, aunque no en exceso. La iluminación no me pareció excesiva.

Potente, rápida y muy versátil

Esta Lenovo Legion Go S viene potenciada por un procesador adaptado por AMD para la máquina: el AMD Ryzen Z2 Go (hay versiones de la máquina con el AMD Ryzen Z1 Extreme). Ofrece gráficos dedicados gracias a la GPU AMD Radeon, dispone de hasta 32 GB LPDDR5X y de hasta 1 TB en un SSD M.2 2242 PCIe de cuarta generación. Además, ofrece expansión por tarjeta micro SD e incluye dos USB C que también pueden utilizarse para expandir el almacenamiento. Y sin que se pierda la opción de seguir cargando la consola si uno de los puertos se usa.

Bajo las pruebas que estuve realizando, el funcionamiento del aparato fue rápido, fluido y con una carga suficientemente veloz de los juegos. La experiencia propiamente dicha a la hora de jugar también fue perfecta, aunque Lenovo no tenía títulos demasiado exigentes en la biblioteca. Es de esperar que subiendo la configuración sí que se aprecien ralentizaciones, no en vano el tándem de CPU y GPU tiene su limitación.

El ambiente de prueba era algo oscuro, ahí eché de menos una pantalla OLED en la que apreciar los negros como deben. Sin que esto implique que la Lenovo Legion Go S tenga un mal panel, que tanto por resolución como por tamaño y nitidez a mí me pareció suficientemente bueno. Y con tasa variable de refresco que llega a los 120 Hz.

Con la Legion Go S Lenovo apunta a un tipo de jugadores que buscan una consola más accesible y contenida en precio, aunque pierdan opciones avanzadas por el camino. Los mandos no se separan, por ejemplo, tiene menos botones y no dispone de la lengüeta de soporte. Para mi gusto, esta mayor sencillez de la máquina juega a su favor, ya que la S me parece más cómoda que la Go normal. Incluso algo más que la propia Steam Deck, me gustó el acabado de Lenovo.

Windows está bien, pero SteamOS es mucho mejor. Al menos para una consola portátil de juegos

Tener Windows en una máquina portátil garantiza llegar a cualquier juego de PC, a los emuladores y al software más común, tanto da que sea de entretenimiento como de productividad. El problema en sí es el propio Windows: se me hace pesado, viene repleto de añadidos que no son útiles para una consola y no resulta todo lo eficiente que debería. SteamOS se adapta como un guante a un entorno de ejecución de juegos, siempre me pareció uno de los principales valores de la Steam Deck.

Arrancar la Lenovo Legion Go S me supuso un déjà vu: pese a que el hardware es distinto, el comportamiento es el de una Steam Deck. La interfaz, la carga de los juegos, el modo de escritorio... todo funciona como en el dispositivo de Valve, la Legion Go S es la primera consola en traer este firmware de serie. Y creo que supone un gran acierto, sólo espero que Lenovo actualice su SteamOS tanto como Valve renueva el software de su máquina.

A falta de probarla a fondo con mi propia biblioteca de juegos, creo que Lenovo ha logrado un dispositivo que combina perfectamente potencia, versatilidad y comodidad. Es difícil decantarse por una máquina que no sea la Steam Deck si uno busca SteamOS como sistema operativo, pero que haya más opciones siempre resultará positivo. La Legion Go S es una gran alternativa.

Imagen de portada | Iván Linares

