Bill Gates y el espectro autista: una revelación familiar que arroja luz sobre su personalidad y éxito profesional

Bill Gates ha sido una de las figuras más influyentes en el ámbito de la tecnología de las últimas cuatro décadas. Sin embargo, una revelación de su hija menor, Phoebe Gates, ha puesto sobre la mesa un tema pocas veces abordado en torno al fundador de Microsoft: su relación con el espectro autista.

Phoebe Gates, la menor de sus tres hijos, intervino hace unos días en el pódcast 'Call Her Daddy' donde contó cómo afrontaba el millonario el conocer a sus parejas, teniendo en cuenta el síndrome de Asperger de Bill Gates. "Para el chico, aterrador. Para mí, era divertidísimo porque mi padre es bastante torpe socialmente. Como ha dicho antes, tiene Asperger. Así que, para mí, es muy gracioso", explicaba la joven de 22 años.

La confirmación de Phoebe

Esta anécdota familiar no sólo humaniza a Bill Gates, sino que también confirma públicamente, y con precisión, lo que hasta ahora el millonario solo había insinuado sobre su condición dentro del espectro autista. "Wow, hay algunas coincidencias de patrones [entre su comportamiento y los del espectro autista]", confirmaba Gates.

Bill Gates nunca había hablado abiertamente de tener síndrome de Asperger, aunque en su libro autobiográfico 'Código fuente: Mis inicios', reconoció que "si creciera hoy, probablemente me diagnosticarían dentro del espectro autista.

Gates explicó durante una entrevista a The Wall Street Journal que, durante su infancia, no existía una comprensión generalizada sobre la neurodiversidad, y que sus padres no disponían de recursos para entender por qué él se obsesionaba con ciertos proyectos o no captaba las señales sociales.

El fundador de Microsoft detalló que el término "neurodivergente" ni siquiera existía cuando era niño, y que las pruebas formales para diagnosticar trastornos del espectro autista no se introdujeron hasta los años 80, cuando él ya era adulto.

El impacto del síndrome de Asperger en la carrera de Gates

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista caracterizado por dificultades en la interacción social, intereses muy intensos en temas específicos y patrones de comportamiento con tendencia obsesiva.

Aunque el término de Asperger actualmente ha sido absorbido por la clasificación general del trastornos del espectro autista. Se estima que alrededor del 1% de la población mundial está en el espectro autista, y el Asperger representa una parte significativa de estos casos.

Al igual que Bill Gates, otras personalidades reconocidas han hablado abiertamente de su diagnóstico. Elon Musk, por ejemplo, reveló en 2021 durante su monólogoen 'Saturday Night Live' que tiene síndrome de Asperger. Este tipo de testimonios ayudan a visibilizar la diversidad neurológica y a reducir el estigma social, mostrando que las personas con Asperger pueden alcanzar logros extraordinarios en distintos ámbitos y no les incapacita para convertirse en las personas más ricas del mundo. Posición que tanto Bill Gates como Elon Musk han ostentado.

Diversos episodios de la vida de Bill Gates pueden entenderse mejor a la luz de su posible diagnóstico de Asperger. En una entrevista para Vanity Fair, el cofundador de Microsoft, Paul Alllen, explicaba que durante su etapa como líder de Microsoft, era conocido por su falta de empatía hacia los empleados que solicitaban tiempo libre o vacaciones, llegando incluso a monitorizar las matrículas de los coches del aparcamiento para controlar qué empleados estaban trabajando.

Esta actitud, aunque criticada, puede estar relacionada con las dificultades para comprender las necesidades emocionales de los demás, un rasgo común en el espectro autista.

Además, Gates mostró dificultades para socializar durante su época universitaria. Steve Ballmer, quien más tarde sería CEO de Microsoft, tuvo que insistir para que Gates se relacionara con otros estudiantes. En su libro, Gates reconocía que, de no ser por Ballmer, nunca habría asistido por sí mismo a las fiestas de Fox Club de Harvard, "fiestas de etiqueta, apretones de manos secretos y otras reglas y rituales arcaicos".

Por otro lado, su facilidad para obsesionarse con el trabajo y con otras actividades como el Buscaminas, al que llegó a jugar de manera compulsiva, también encaja con los intereses intensos y repetitivos que caracterizan al síndrome de Asperger. Estos aspectos, lejos de ser obstáculos, han sido parte fundamental de su éxito profesional tal y como desliza The Times.

Imagen | Flickr (Billionaires Success)