Bill Gates y otros grandes multimillonarios se están sumando a una tendencia: no dejarlo todo en herencia a sus hijos

Bill Gates ha sido durante décadas una de las 10 personas más ricas del mundo. Sin embargo, recientemente la fortuna de Gates ha caído varios puestos en la lista de millonarios, según Forbes.

Esa caída en la estimación de su fortuna no se debe a que el fundador de Microsoft haya errado en sus últimas inversiones, sino a un plan que lleva ejecutando desde hace más de dos décadas. Donar el 99% de su fortuna a través de la fundación que creó junto a su exesposa Melinda French Gates. Esta fundación ya ha donado 100.000 millones de dólares.

Su fortuna no será su legado. El de Bill Gates solo es uno de los casos más conocidos de milmillonarios que han tomado la decisión de no dejar la fortuna que han amasado durante toda su vida a sus hijos. El veterano inversor Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Mick Jagger, Lauren Powell Jobs o el cantante Sting también han declarado su negativa a dejar su imperio como herencia a sus hijos.

En una reciente entrevista para la BBC con motivo de la presentación de su último libro Source Code: My Beginnings, el millonario reconocía que no iba a dejar su fortuna como herencia. Pese a dejarles solo un pequeño porcentaje de su fortuna, estimada ahora en unos 107.000 millones de dólares, el millonario asegura que sus hijos no serán pobres. "No lo serán", afirmaba Gates. "En términos absolutos, les irá bien, pero en términos porcentuales no es una cifra gigantesca". Efectivamente, el 1% de algo, no parece gran cosa, pero el 1% de 107.000 millones son 10.700 millones de dólares. Una herencia nada desdeñable.

100.000 millones de dólares. Según contó el millonario a la BBC, la Fundación Bill y Melinda Gates afrontaba el 25 aniversario de su fundación alcanzando una cifra redonda: 100.000 millones de dólares donados a proyectos filantrópicos de todo el mundo. "Hemos donado más de 100.000 millones", señala Gates, "pero todavía tengo más para dar".

El millonario detallaba que unos 60.000 millones de su fortuna ya habían ido a parar a la fundación en la que trabaja a tiempo completo desde que delegó la dirección de Microsoft. Los 40.000 millones restantes han salido de las donaciones periódicas de terceros, como las de su amigo Warren Buffett, que cada año asigna varios miles de millones de dólares a la fundación.

Lo que declara la Fundación Gates. Según los últimos datos hechos públicos por la Fundación Gates, hasta el cuarto trimestre de 2023, la fundación había donado 77.600 millones de dólares y contaba con un capital fiduciario de 75.200 millones.

De esos 77.600 millones de dólares que la Fundación Gates aseguraba haber donado desde su creación hasta 2023, 59.300 millones habían salido de las arcas de Gates. La contribución de Buffett desde que comenzó a colaborar con la Fundación Gates en 2006 fue de 39.300 millones de dólares. De estas cifras, y a falta de que la Fundación publique sus cuentas de 2024, se desprende que, en realidad, Bill Gates apenas habría aportado 700 millones más a su fundación durante el último año, mientras que su fortuna se ha reducido en unos 16.000 millones de dólares durante el último año.

La responsabilidad de la riqueza. El fundador de Microsoft aseguraba en su entrevista haber estado muy influenciado por la filantropía que sus padres habían ejercido durante toda su infancia. Su madre le decía con frecuencia que "la riqueza conlleva la responsabilidad de regalarla".

Bill Gates, inspirado por sus padres y por la filosofía de Chuck Feeney, decidió aliarse con Warren Buffett para fundar la iniciativa The Giving Pledge, en la que varias docenas de millonarios se han comprometido a donar al menos el 50% de su fortuna a fines filantrópicos.

Nombres como Mark Zuckerberg, Elon Musk, MacKenzie Scott o, el último en firmar su compromiso, Sam Altman, forman parte de este selecto club que cree que hacerse rico debe ir acompañado con un compromiso con la sociedad que les ha permitido conseguirlo.

Imagen | Flikr (DFID)