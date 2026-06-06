AEMET ha confirmado lo que llevamos sospechando y sufriendo años: España es 2º C más cálida que en los 80

Cuando llega una nueva época veraniega, casi todos tenemos una conversación que saca una frase por delante: "Cada año hace más calor; los veranos de antes no eran así". Y aunque para algunos puede parecer una auténtica exageración basada en la nostalgia, la realidad es que los datos confirman que de verdad cada vez tenemos veranos mucho más calurosos.

Certificado. Múltiples estudios independientes, apoyados por organismos oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología o el Ministerio para la Transición Ecológica, han llegado a una conclusión demoledora: la temperatura media del verano en España ha aumentado en torno a 2 °C en las últimas tres décadas. Aunque esto no es lo peor, porque incluso las noches están dejando de ser un refugio contra el calor que se pasa durante el día.

Los datos. Si miramos los termómetros con la perspectiva que da el tiempo, la tendencia es una línea ascendente sin frenos. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, si comparamos la década de 1969-1978 con la de 2009-2018, la temperatura media estival ha pasado de 21,4 °C a 23,8 °C, por lo que se habla de un incremento de 2,4 °C.

Pero no hace falta irse tan lejos para notar la aceleración del fenómeno, ya que los informes climatológicos más recientes del MITECO y AEMET señalan que el verano de 2025 rompió todos los registros desde 1961, alcanzando una temperatura media peninsular de 24,2 °C, lo que supone una anomalía de 2,1 °C por encima de la media que teníamos de referencia, superando el anterior récord que ostentaba 2022 de 24,1 °C.

Veranos interminables. El calor no solo es más intenso, sino que dura mucho más. Según los datos de AEMET Open Data, el verano climatológico actual dura cinco semanas más que en los años 80, ganando terreno a la primavera y al otoño a un ritmo de 9 días por década. Y desde 1975, el periodo de calor veraniego se ha alargado oficialmente 20 días.

El impacto es aún mayor en los entornos urbanos, donde el asfalto y el hormigón actúan como acumuladores de calor, como recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Catalunya que analizó el periodo 1971-2022 en ciudades peninsulares y arroja unas cifras escalofriantes: un aumento de 3,54°C.

Noches tropicales. Durante el verano, somos muchos los que esperamos a que caiga la noche para conseguir que bajen las temperaturas para salir un poco a la calle o dormir de manera más cómoda. Sin embargo, las noches en las que el termómetro no baja de los 20 ºC están a la orden del día. Y para que nos hagamos una idea, hay 32 millones de españoles afectados regularmente por estas noches asfixiantes. En el conjunto de España, han aumentado una media de 6 días en los últimos 50 años.

Si nos centramos en unas zonas concretas, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, los ciudadanos sufren hoy 12 noches tropicales más al año que hace unas décadas. Y la realidad es que para dormir esto se hace bien complicado, obligando al uso del querido aire acondicionado o el ventilador.

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