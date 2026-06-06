Las mejores películas, series y videojuegos que llegan este verano 2026

Que el verano no te pille por sorpresa: pese al calor y a la tentación de quedarse debajo del aparato de aire acondicionado más cercano, hay motivos de sobra para entretenerse. Películas, series, videojuegos y libros que nos ayudarán a hacer más llevaderos estos meses que para muchos son sinónimos de viajes y descerebre, pero para otros muchos lo son de descanso, sombrita y desconexión. Tenemos los mejores atajos para conseguirlo.

Videojuegos

007 First Light

Llevamos sin videojuegos de Bond desde '007 Legends' de 2012 y la posterior pérdida de licencia de Activision en 2013, lo que convierte este título en una apuesta muy esperada por los fans del personaje. IO Interactive ha querido equilibrar con ambición la accesibilidad del mainstream y la profundidad del sigilo. El Bond de Patrick Gibson es el puente entre el 007 de Daniel Craig y el futuro cinematográfico en manos de Villeneuve, y el resultado es sencillo y directo, sin excesivas mecánicas de RPG y centrándose en la acción.

Ya a la venta en PS5, Xbox, Switch 2 y PC

Star Fox

Tercer remake, nada menos, de 'Star Fox 64' (1997), después de 'Star Fox 64 3D' (2011) y 'Star Fox Zero' (2016). La estructura de niveles del original se respeta en la nueva portátil de Nintendo, aunque con gráficos significativamente mejorados. Las adiciones más interesantes son un cooperativo para dos jugadores donde uno pilota y el otro controla el armamento, y un modo Batalla completamente nuevo con enfrentamientos de hasta cuatro contra cuatro, tanto en local como en línea. Los nuevos controles tipo ratón mediante los Joy-Con 2 permiten alternar entre el sistema tradicional y un apuntado más intuitivo. Sin duda, el regreso de un clásico más sonado del verano.

A la venta el 5 de junio en Switch 2

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Está claro que 'Black Flag' es uno de los títulos recientes más queridos de la franquicia de Ubisoft, lo que hace especialmente extraño que la compañía haya decidido hacer un remake en vez de una secuela. Pero aquí está: desarrollado principalmente por Ubisoft Singapore, que diseñó la tecnología naval del juego original, el juego viene con la inevitable mejora técnica del original. Se han eliminado multijugador y DLCs, y la historia del presente ha sido modificada (habrá que ver cómo gestionan el desenlace original). Tendremos también nuevas tramas para personajes secundarios como Barbanegra y Stede Bonnet, así que a recuperar parches y garfios, grumetes.

A la venta el 9 de julio para PS5, PC y Xbox

Marvel Tōkon: Fighting Souls

PlayStation Studios, Arc System Works y Marvel Games han unido fuerzas en una alianza que refleja el deseo de Sony de tener un juego de lucha de primer nivel en su catálogo first-party. Los creadores de 'Dragon Ball FighterZ' aportan la estética manga aplicada a personajes Marvel, y la profundidad mecánica que los acredita como uno de los grandes del género. La propuesta más arriesgada es el sistema 4 contra 4 que permite alternar entre un personaje principal y tres ayudantes. Quizás demasiado complejo para el jugador casual que llegue atraído por los personajes Marvel, pero sin duda, junto a 'Invincible VS', uno de los títulos de lucha del año.

A la venta el 6 de agosto para PS5 y PC

Phantom Blade Zero

Una nueva embestida de los estudios chinos al mercado AAA tras 'Black Myth: Wukong'. Aquí se nos presenta un universo "Kungpunk" (mezcla de mitología china, artes marciales y fantasía oscura), con una identidad propia que lo distancia de los típicos soulslikes, aunque las sombras de 'Sekiro' y 'Bloodborne' son alargadísimas. No obstante, el juego es un título de acción con mecánicas de RPG ligeras, lo que lo hará más asequible que otros compañeros de generación y estética.

A la venta el 9 de septiembre para PS5 y PC

Marvel’s Wolverine

Ya en los ultimísimos estertores del verano, 'Marvel's Wolverine' llega con una presión muy notoria: PlayStation lo ha posicionado como su gran apuesta exclusiva del año, y sin duda, junto a 'GTA VI', supone el lanzamiento AAA más esperado del otoño. Muchas dudas recaen sobre Insomniac Games, como si será capaz de repetir el éxito de sus juegos de Spider-Man, pero en un juego con personalidad propia. El estudio ha insistido en que la propuesta es más cruda, violenta y visceral que sus entregas anteriores de superhéroes, pero de momento en los avances no se ha logrado ver si estará a la altura de las circunstancias, solo sabemos que veremos a Logan deambular por Madripoor, Canadá y Tokio en busca de respuestas sobre su pasado.

A la venta el 15 de septiembre para PS5

Películas

Backrooms

Kane Parsons tenía 16 años cuando colgó en YouTube un cortometraje de nueve minutos grabado en primera persona con filtro VHS y basado en un meme inquietante de 4Chan, y lo que empezó como un experimento se ha convertido, cuatro años después, en una película que recaudó 81 millones de dólares en su fin de semana de estreno, una cifra que dice tanto sobre el estado del cine de terror independiente como sobre la capacidad de internet para incubar audiencias antes de que Hollywood se entere. La premisa se inspira en la idea de acabar atrapado en un espacio extradimensional infinito, lo que la conecta con una estética generacional muy específica: los espacios liminales como horror y angustia existencial, lo familiar convertido en amenaza.

Estreno el 5 de junio

He-Man y los Masters del Universo

'He-Man y los Masters del Universo' llega al cine con un accidentado historial de fracasos, superior a cualquier franquicia de juguetes: los derechos cinematográficos han pasado por Warner Bros., Columbia Pictures y Netflix antes de aterrizar en Amazon MGM Studios, un periplo de décadas de intentos fallidos y guiones descartados. La elección de Travis Knight (responsable de 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y de 'Bumblebee') es la mejor decisión del proyecto: Knight entiende lo que hacía especial a la franquicia original y no hace una reinvención gritty, sino que recupera el espíritu colorido y aventurero del dibujo animado de los ochenta, una apuesta que en el contexto del blockbuster actual suena casi contracultural.

Estreno el 5 de junio

Scary Movie

'Scary Movie 'llega sin el 6 en el título que le correspondería en circunstancias normales, quizás porque esto es más un reboot que una secuela. La pregunta que tiene que resolver la película es: ¿sigue siendo relevante la parodia de terror en un momento en que el género, incluso en aportaciones "serias" y de prestigio como 'Hereditary' o 'Los pecadores' ya vienen bien surtidas de humor? Los hermanos Wayans regresan como guionistas y productores después de abandonar la serie por agotamiento, y Anna Faris y Regina Hall retoman sus papeles veintiséis años después. 'Scream', 'M3GAN', el terror elevado, los reboots, remakes y secuelas-legado serán algunas de sus víctimas.

Estreno el 5 de junio

El día de la revelación

El regreso de Spielberg al cine de ciencia ficción de gran espectáculo está despertando una gran expectación, sobre todo porque ya hay críticos que hablan de lo mejor del director en dos décadas. El punto de partida es altamente spielbergiano: un experto en ciberseguridad confiesa haber robado información clasificada sobre seres no humanos que le habían contratado para mantener oculta, al mismo tiempo que una meteoróloga empieza a emitir clips ininteligibles en directo durante una retransmisión televisiva... clips que el ciberexperto asegura entender. Emily Blunt ha confirmado una conexión temática con 'Encuentros en la tercera fase', respondiendo preguntas que aquella película dejó abiertas. Guión de David Koepp, que ya escribió 'Parque Jurásico' o 'La guerra de los mundos'.

Estreno el 12 de junio

Toy Story 5

La secuela de la secuela que nadie quería se encuentra ante el posible agotamiento de la franquicia, pero Disney está en un momento en el que no se puede permitir poner pegas a marcas tan potentes como esta. Esta nueva entrega aborda el impacto de la tecnología en el juego infantil, y presenta a Lilypad, una tablet con aspecto amigable que capta por completo la atención de Bonnie, desplazando a los juguetes tradicionales. La película pondrá el foco sobre todo en Jessie, ya que Woody no regresa como personaje principal. Demasiadas dudas para un proyecto que tiene muchos obstáculos anunciados.

Estreno el 19 de junio

Supergirl

La apuesta más arriesgada hasta la fecha del nuevo DCU de James Gunn adapta la aclamada miniserie de Tom King, conservando sus personajes y temas fundamentales. Hay una diferencia básica con Superman: su prima Kara Zor-El creció en un fragmento de Krypton y vio morir de formas terribles a todos los que la rodeaban durante sus primeros catorce años de vida. Milly Alcock da vida a una heroína más cínica, desconfiada y escéptica. La presencia de Jason Momoa como Lobo es una de las más esperadas de la película, aunque está por ver cómo funcionará la química entre ambos.

Estreno el 26 de junio

La Odisea

La película más ambiciosa de la carrera de Nolan en términos de escala, con un presupuesto de 250 millones de dólares. El director ha optado por una interpretación realista de la mitología griega, con un reparto que retoma todo el poema: Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson como Antínoo, Zendaya como Atenea y Charlize Theron como Circe, una auténtica constelación de estrellas. El rodaje tuvo lugar en Marruecos, Grecia, Italia y Escocia durante seis meses, lo que deja claro que, a diferencia de otros blockbusters, vamos a ver muchos escenarios naturales y pocas pantallas verdes, lo que para empezar ya supone un excelente punto de partida.

Estreno el 17 de julio

Spider-Man: Brand New Day

'Spider-Man: Brand New Day' llega dispuesta a superar a una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia, 'No Way Home', que reunió a las tres versiones cinematográficas del personaje y generó una respuesta en los fans difícilmente repetible. La premisa arranca cuatro años después de aquel evento: Peter Parker es ahora un adulto que vive completamente solo, reconstruyendo su vida en el anonimato después de que el mundo olvidara quién es. La dirección corre a cargo esta vez de Destin Daniel Cretton, responsable de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

Estreno el 29 de julio

El final de Oak Street

Una de las películas más intrigantes del año viene firmada por David Robert Mitchell, director de 'It Follows', que lleva su sensibilidad de autor indie al blockbuster de dinosaurios, en una película producida por J.J. Abrams. La premisa sitúa a una familia en un barrio residencial de los ochenta cuya calle completa es arrancada de su entorno por un fenómeno cósmico misterioso y transportada a la era prehistórica, con todo lo que eso implica. Una idea tan absurda como veraniega, que además no se quedará ahí: al parecer el tiempo se comporta de forma extraña y los paisajes cambian, así que con suerte la cosa irá más allá de la aventura de supervivencia al uso.

Estreno el 14 de agosto

Series

La leyenda de Vox Machina - T4

Por las lógicas del mercado no tiene ningún sentido que esta extraña y excéntrica apuesta haya llegado hasta aquí, pero lo ha hecho: una serie de animación para adultos basada en una partida de rol que se originó como emisión en Twitch, que se financió mediante crowdfunding y que Amazon convirtió en una gran producción animada sin perder su genuino espíritu original. Ya se ha anunciado una quinta y última temporada, pero esta cuarta arranca con el grupo disperso. El gran desafío de esta temporada: preparar el gran final de la siguiente con una propuesta lo suficientemente interesante como para que se sostenga por sí misma.

En Prime Video desde el 3 de junio

Mis aventuras con Superman - T3

'Mis aventuras con Superman' llega a su tercera temporada tras casi dos años de pausa, y lo hace con una apuesta muy interesante: adaptar el arco de los cómics 'Reinado de los Superhombres', que gira en torno a la muerte aparente de Superman y la aparición de cuatro sustitutos con diseños y personalidades distintos. La serie quiere explorar qué significa ser Superman graciads a estos sustitutos que comparten poderes pero tienen valores completamente dispares. La serie seguirá centrándose en Clark, Lois y Kara, y es de esperar que, como en las anteriores, mantengan el equilibrio entre distintos personajes, haciéndolos evolucionar en direcciones inesperadas.

En HBO Max desde el 13 de junio

La Casa del Dragón - T3

Nos espera una buena descarsga de acción y espectáculo con esta temporada, ya que como dice su showrunner Ryan Condal, hemos pasado de "los inicios de una guerra medieval" a una "guerra total". Aunque George R.R. Martin es uno de los críticos más duros de la serie, lo cierto es que ésta continúa su camino incorporando nuevos personajes como Ser Roderick Dustin u Ormund Hightower. Eso sí, el núcleo sigue asentado firmemente en el fabuloso trío de Emma D'Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke, que han demostrado ser perfectamente capaces de sostener ellos solos toda la carga dramática de la serie.

En HBO Max desde el 21 de junio

Avatar: La leyenda de Aang - T2

La segunda temporada de 'Avatar: La leyenda de Aang' llega con la ventaja y el peso de adaptar el mejor tramos de la serie original: el segundo es el arco más oscuro y ambicioso de los tres que componen la aventura animada, con Ba Sing Se como escenario central, una ciudad cuyas dinámicas de poder funcionan como crítica política. Lo que hemos visto hasta ahora apunta a un tono más intenso que el de la primera entrega y pronto veremos si el conjunto funciona porque la temporada 3 ya se ha rodado para evitar que los actores envejecieran demasiado entre entregas.

En Netflix desde el 25 de junio

Silo - T3

De tapadillo, sin grandes despliegues publicitarios, 'Silo' llega a su tercera temporada con una audiencia fiel y con la ambición de ampliar su mitología incorporando una trama ambientada siglos antes de los eventos presentes, mostrando los orígenes de la sociedad que terminó viviendo bajo tierra. Tendremos, pues, una doble línea temporal: en el presente, Juliette sobrevive a su limpieza forzada pero regresa tras sufrir una pérdida de memoria, mientras el silo se enfrenta a una nueva amenaza; en los "tiempos anteriores", una periodista y un congresista descubren la conspiración que lo desencadenó todo.

En Apple TV+ desde el 3 de julio

Lanterns

Nada menos que Chris Mundy (showrunner de 'Ozark'), Damon Lindelof (creador de la serie de 'Watchmen') y Tom King (uno de los mejores guionistas de cómic de los últimos tiempos) están al frente de esta serie que tiene que demostrar si el Universo DC de James Gunn tiene algo que ofrecer más allá de la familia Superman. De momento ya se ha puesto como referente a 'True Detective', lo que resulta atractivo e intrigante. La presentación de Hal Jordan y John Stewart es esencial para el futuro de DC, y vienen a la fiesta Guy Gardner y Siniestro, entre otras sorpresas. A ver si la mezcla de géneros le sienta bien.

En HBO Max desde el 16 de agosto

En Xataka | Los mejores libros para leer en 2026: una selección de lecturas de todos los géneros para un año entre páginas