Una tele MiniLED de 85 pulgadas con Google TV a precio de outlet en Carrefour: además te llevas el IVA en un cupón

Dar el salto a las pantallas de gran diagonal ya no es un lujo exclusivo de los proyectores. Si tienes espacio de sobra en el salón y buscas una experiencia verdaderamente inmersiva, Carrefour tiene ahora disponible en su campaña "Ahórrate el IVA" esta TCL 85P8L, un televisor gigante que puedes llevarte por 1.355 euros y un cupón de casi 285 euros para próximas compras. Además, el envío es gratuito y puedes financiarla en 10 cuotas si tienes la tarjeta Carrefour Pass.

Una tele con contraste de cine gracias al MiniLED y la Inteligencia Artificial

El gran atractivo de este modelo, más allá de sus impresionantes 215 centímetros de diagonal, es el uso de un panel MiniLED. Al utilizar diodos de luz muchísimo más pequeños que los de un televisor LED convencional, ofrece un control de iluminación por zonas extremadamente preciso. Esto se traduce en negros muy profundos, un buen contraste y eliminación casi total del efecto halo alrededor de los objetos brillantes en escenas oscuras.

Para gestionar semejante panel, TCL integra un procesador con Inteligencia Artificial que analiza el contenido en tiempo real. Este motor se encarga de mejorar la nitidez, optimizar el color y realizar un reescalado eficiente de los contenidos que no estén en 4K nativo (como la TDT o plataformas de streaming antiguas), logrando que todo se vea nítido a pesar del enorme tamaño de la pantalla. Además, es compatible con todos los estándares importantes de rango dinámico, incluyendo Dolby Vision y HDR10+.

Esta tele no está pensada únicamente para ver películas. Si eres jugador de PS5, Xbox Series X o PC encontrarás, en este modelo, un monitor gigante de alto rendimiento gracias a sus 144 Hz de refresco. Dicha cifra garantiza fluidez absoluta en juegos de acción rápida, reduciendo la latencia al mínimo.

El apartado sonoro está firmado por Onkyo y sus altavoces cuentan de serie con compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X, para crear una atmósfera de sonido envolvente en el salón. Por último, se puede destacar que viene con Google TV como sistema operativo, uno de los más fluidos del mercado.

⚡ EN RESUMEN: smart tv TCL 85P8L ✅ LO MEJOR Inmersión cinematográfica absoluta: no hay nada que se compare a ver cine en 85 pulgadas con tecnología MiniLED. Al tener miles de zonas de control de luz, consigues una profundidad de negros que se acerca mucho al OLED, pero con un brillo mucho más potente.

no hay nada que se compare a ver cine en 85 pulgadas con tecnología MiniLED. Al tener miles de zonas de control de luz, consigues una profundidad de negros que se acerca mucho al OLED, pero con un brillo mucho más potente. Una bestia para gaming: tener 144 Hz nativos en este tamaño es una locura. Si conectas un PC potente o una consola de última generación, la fluidez es total. Además, incluye puertos HDMI 2.1 completos para aprovechar todas las funciones modernas. ❌ LO PEOR El tamaño es un arma de doble filo... Necesitas un mueble enorme o un soporte de pared ultrarresistente (y una pared de ladrillo, nada de pladur fino). Además, si te sientas a menos de tres metros, podrás empezar a notar la fatiga visual si no estás acostumbrado.

Necesitas un mueble enorme o un soporte de pared ultrarresistente (y una pared de ladrillo, nada de pladur fino). Además, si te sientas a menos de tres metros, podrás empezar a notar la fatiga visual si no estás acostumbrado. Procesado de imagen... Aunque la IA de TCL es buena, el reescalado de contenidos de baja calidad (como canales de la TDT antigua) no tan fino como el de los procesadores de Sony o LG. En 85 pulgadas, cualquier imperfección de la imagen se nota mucho más. 💡 CÓMPRALO SI... Eres de los que apaga las luces y quieres sentirse en el cine cada noche. Con Dolby Vision y este tamaño, la experiencia de cine está garantizada. ⛔ NO LO COMPRES SI... El 80% del tiempo la tele es para ver las noticias o canales antiguos, vas a ver muchos píxeles y artefactos. Una pantalla tan grande exige contenido en alta calidad.

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Imágenes | Webedia y TCL

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