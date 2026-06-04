Raffaele Bernadello, experto en cambio climático: "La necesidad de capturar activamente CO₂ es cada vez más evidente"

Los compromisos climáticos actuales de las naciones no bastan para cumplir las trayectorias necesarias para mantener el calentamiento global bajo el límite de los 1,5 ºC que nos hemos marcado. La solución a la crisis climática ya no pasa únicamente por dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino que requiere una acción directa para literalmente recogerlos de la atmósfera y almacenarlos de alguna manera.

Una advertencia. Según advierte la tercera edición del informe State of Carbon Dioxide Removal, la humanidad necesitaría ampliar la tecnología para eliminar el CO₂ a un ritmo comparable, o incluso superior, al de la expansión de la energía solar y los vehículos eléctricos.

La mayor auditoría. Este informe es realmente importante, puesto que se presenta como la primera evaluación científica a nivel global, independiente y accesible sobre cómo se está eliminando el dióxido de carbono. Esta edición ha sido elaborada por un equipo interdisciplinar compuesto por más de 50 científicos de instituciones de enorme prestigio, incluyendo la Universidad de Oxford o la Universidad de Wisconsin-Madison.

Para garantizar la transparencia, esta evaluación incluye un portal de datos abierto que detalla los indicadores de CDR y permite monitorizar dónde, cómo y cuánto CO₂ se está eliminando realmente en todo el mundo.

¿Dónde estamos? Aunque estamos ya trabajando en eliminar el dióxido de carbono de nuestra atmósfera, las cifras apuntan a que estamos muy lejos de la meta que nos permitiría respirar un poco más tranquilos. Para tener claros los números, los niveles globales de eliminación de CO₂ se sitúan en torno a las 2,2 gigatoneladas anuales.

Y aunque parece que es una cifra gigantesca, la realidad es que el 99,9% de esta eliminación se realiza a través de métodos convencionales. Esto encaja con los históricos recopilados en la edición de 2024 liderada por la Universidad de Oxford, que ya señalaba que el mundo retiraba unos 2.000 millones de toneladas al año dependientes casi exclusivamente de la reforestación y gestión de tierras.

El objetivo. Para llegar a cumplir el objetivo de 1,5 °C que nos hemos marcado como sociedad, es imprescindible multiplicar nuestra capacidad, ya que se apunta a la necesidad de eliminar 5 gigatoneladas de CO₂ para el año 2050. Y para esto las estrategias que están siguiendo diferentes gobiernos no están diseñadas para ni siquiera acercarse a esta cifra.

Tecnología. Lograr esta expansión masiva requerirá una verdadera revolución tecnológica. Entre los métodos evaluados por su potencial y sus costes se incluyen la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, la captura directa en el aire y técnicas avanzadas de forestación. Además de la implementación a gran escala, la ciencia sigue buscando soluciones punteras y, en España, por ejemplo, centros de investigación del CSIC estudian métodos novedosos como la fotoactivación de CO₂ empleando dióxido de titanio y clústeres de cobre.

Los expertos. Aquí Science Media Centre ha recogido la impresión de diferentes voces de rigor, como la de Raffaele Bernadello, investigador del grupo de Cambio Climático del Barcelona Supercomputing Center, que apunta a que "la necesidad de capturar activamente CO₂ se hace cada vez más evidente como medida complementaria a la reducción rápida y marcada de las emisiones"

Por otro lado, Ana Hernández, planificadora en biodiversidad y recursos naturales de la Fundación para la Investigación del Clima, también apunta que "superar temporalmente el umbral de 1,5 °C ya es prácticamente inevitable, dado que el presupuesto de carbono restante se agotará alrededor de 2030".

Imágenes | Chris LeBoutillier

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