Una sociedad a dos velocidades: con la vivienda por las nubes, España nunca había ganado tanto con los alquileres

Si hablamos de vivienda, España siempre ha sido un país de propietarios. Hace veinte años el porcentaje de hogares que residían en una casa a su nombre era del 80%, frente a apenas un 9,5% de alquilados (a precio de mercado). Las cosas han cambiado desde entonces. Si bien las familias que residen en sus propias viviendas siguen siendo amplia mayoría, el arrendamiento ha ganado fuerza. Ese aumento de demanda, sumado al boom del alquiler turístico, ha disparado los precios en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona .

Esa realidad ha tenido un efecto más allá del mercado, en la renta de los hogares españoles: las ganancias relacionadas con el alquiler de inmuebles ha alcanzado un nivel récord. ¿Qué significa eso? Que quienes pagan rentas lo hacen más caro que nunca, pero quienes las cobran han visto cómo sus ganancias crecían tanto que, en conjunto, los hogares del país nunca habían ingresado tanto a través de esa vía.

La (gran) huella de los alquileres. El encarecimiento de los alquileres y el aumento de la vivienda turística no solo ha tensionado el mercado inmobiliario, derivando en protestas como las convocadas a principios de abril en decenas de ciudades de España o la famosa "revolución de las llaves" celebrada en octubre de 2024. Su efecto ha sido claro también en otro lugar: los bolsillos de los caseros.

Quienes cobran rentas, bien sea por el alquiler de una vivienda, un local o un garaje, ha visto cómo esa fuente de ingresos para su propia economía doméstica se disparaba en solo unos años hasta llegar a cotas récord. De hecho, los ingresos de los hogares por ese motivo están en su mayor nivel desde al menos 1995.

Un porcentaje: más del 90%. El dato es interesante por varias razones. Primero, porque pese a que habitualmente pensamos en grandes fondos de inversión cuando se habla de alquiler, la realidad es que más del 90% de las propiedades que se arrendan como viviendas habituales y a precio de mercado están en manos de particulares. Personas físicas. No sociedades ni fondos buitre.

De hecho las sociedades son dueñas del 8%. Así lo revela el Banco de España en un informe reciente con datos de 2021. El segundo motivo es que en España perciben ingresos por el alquiler de propiedades más de tres millones de personas.

Una cifra: 31.500 millones. Si podemos tener una idea exacta de a cuánto asciende y qué supone ese enorme flujo de ingresos relacionado con el alquiler de propiedades, desde casas a locales o garajes, es gracias a la Agencia Tributaria y sus informes de recaudación. En el último, publicado hace poco y cuyo contenido ha analizado elDiario.es, se revela que el año pasado las ganancias por inmuebles arrendados ascendieron a 31.500 millones de euros. Ese es el dato de lo que perciben los hogares. A él se añadiría lo que perciben mediante empresas.

Es el mayor dato de la serie histórica publicada por la Agencia Tributaria, que se remonta a 1995 y que salvo algunas excepciones (por ejemplo entre 2019 y 2020, coincidiendo con la pandemia) ha mantenido una curva ascendente. A modo de referencia, en 2023 la renta bruta de los hogares relacionada con el arrendamiento de inmuebles se quedó ligeramente por debajo de 29.600 millones. Si echamos la vista a 2008 sumaba 16.123, con lo que casi se ha duplicado desde entonces.

Rentas brutas de los hogares (Millones de euros) 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024 Capital mobiliario 18.156 11.948 14.749 22.710 15.842 14.801 30.767 Inmuebles arrendados 5.980 8.087 12.027 16.485 17.881 22.680 31.504 Ganancias patrimoniales 2.452 11.619 24.808 10.507 13.320 18.122 28.818 Total rentas del capital 26.588 31.654 51.584 49.701 47.043 55.602 91.089

¿Releva algo más el informe? Sí, que ese incremento ha consolidado al alquiler de inmuebles como la principal renta de capital en los hogares españoles. ¿Qué significa eso? A efectos fiscales, las rentas de capital son los ingresos logrados gracias a activos como inversiones, propiedades vendidas o alquileres, entre otros. En 2024 estos últimos (alquileres) sumaron 31.504 millones de euros, mientras el capital mobiliario se quedó en 30.767 y las ganancias patrimoniales en 28.818.

Que el primero haya subido tanto no se debe solo al mercado o el boom del alquiler. El propio Fisco ha estrechado el cerco al alquiler turístico, lo que ha hecho que viviendas que se alquilaban sin declarar hayan aflorado a ojos de Hacienda.

¿Por qué es importante? Porque no siempre fue así. En 2008 los hogares españoles ingresaron 16.123 millones a través del arrendamiento de inmuebles mientras el capital mobiliario (cuentas bancarias, bonos, títulos, etc.) generó unos 22.700 millones. Coincidiendo con el aumento de los ingresos vía alquiler, elDiario precisa otra circunstancia curiosa: los alquileres, el capital mobiliario y ganancias patrimoniales (plusvalías de la venta de viviendas o acciones) representan algo más del 10% del total de las rentas de los hogares. No ocurría desde 2008.

Las principales rentas de los hogares siguen siendo las asociadas al trabajo, que el año pasado superaron los 753.400 millones de euros. Las rentas de las empresas y otros conceptos completan la foto general superando los 57.300 millones.

¿Qué nos dice del sector? Que las rentas de los caseros crezcan es interesante en sí, pero no deja de ser un síntoma más de la situación del mercado inmobiliario. Su aumento coincide con el encarecimiento de los alquileres (de más del 90% en la última década, según los datos del portal Idealista), el auge de los pisos turísticos y un desajuste cada vez más evidente entre oferta y demanda, lo que además de elevar los precios lleva a que los pisos se arrenden en tiempo récord.

Al mismo tiempo y ante las dificultades para ahorrar, lograr financiación y convertirse en propietario, la opción del alquiler va ganando peso como opción vital. El INE estima que en 2021 el 15,9% de los hogares residían en régimen de alquiler. En 2011 ese porcentaje era dos puntos inferior (13,5%). Curiosamente una cifra muy similar, el 15,5% de los hogares, disponían de segunda residencia, lo que los sitúa en el grupo de potenciales familias que se convierten en caseros.

Imágenes | Nicolas Vigier (Flickr) y Joan Ggk (Flickr)

