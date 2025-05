Hay países que no hacen tanto ejercicio como deberían, y este mapa expone a los más sedentarios

Cambiar hábitos de vida y ponerse en forma es uno de los propósitos más habituales cuando comienza el año. Tanto que hay estudios que se han propuesto analizar cómo cumplir ese objetivo sin desanimarnos debido a que, para muchas personas, ponerse en forma implica partir “de cero”. El motivo es que muchos no realizan la actividad física necesaria para mantenerse en buen estado de forma, lo que implica un riesgo para la salud tanto física como mental.

Y en este mapa de Visual Capitalist podemos ver cuáles son esos países en los que la gente no hace el ejercicio necesario.

La recomendación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos dediquen 150 minutos semanales, como mínimo, a actividades físicas aeróbicas de intensidad moderada. Esto incluye caminar -que cada vez más se destapa como un ejercicio muy recomendable-, pero también nadar, trotar o montar en bici. Y estos 150 minutos semanales se deben complementar con 75 minutos de actividades como levantamiento de pesos para fortalecer tanto músculos como articulaciones.

La OMS también dice que cualquier actividad física es mejor que ninguna. El ejercicio no sólo nos mantiene más sanos, sino que también contribuye a una mejor salud mental, un mejor humor y a una mejor resistencia ante enfermedades. El problema es que, como un estudio publicado en The Lancet Global Health ha demostrado, gran parte de la población no se mueve tanto como debería.

El estudio. En el artículo se exploran y recopilan los datos referentes a la actividad física reportada por los adultos en diferentes encuestas poblacionales. A través del análisis de 507 encuestas en 163 países con un total de 5,7 millones de participantes, los investigadores han podido estimar la prevalencia de actividad física insuficiente a nivel mundial entre el 2000 y el 2022.

Los datos. No son buenos. Según sus interpretaciones, en 2022, el 31,3% de las personas a nivel mundial realizaban una actividad física insuficiente, no llegando a esas recomendaciones mínimas de la OMS. En 2010, esa cifra era del 26,4% y en el 2000 se situaba en el 23,4%. Vemos, por tanto, una tendencia alcista, pero también un aumento significativo entre la última década y la anterior.

Por países. El mapa elaborado por Visual Capitalist recoge estos datos y reinterpreta los mapas publicados en el propio estudio. En algunos casos, estos datos son demoledores. En gran parte del continente americano, dos tercios de la población no cumplen esas pautas marcadas por la OMS. Hay excepciones como México, pero la población también está cerca de esa cifra de inactividad.

En Europa, la situación es bastante diversa. España tiene un 22% de la población que realiza actividad física insuficiente, Francia un 23%, Alemania un 12%, Austria un 20% y Bélgica un 25%. Sin embargo, hay casos como el de Polonia con un 35% de inactividad, Italia con un llamativo 40% y Portugal con un 52%.

Dramas. Son datos llamativos, pero en conjunto, la peor parte se lo lleva Oriente Medio y parte de Asia. Emiratos Árabes Unidos es el peor país en este sentido, según el análisis, con un 66% de su población realizando actividad física insuficiente. Kuwait no está muy lejos con un 63% y Líbano se queda en el 59%. Es una tendencia en la zona, con Qatar y su 54% de inactividad, o Irak y Arabia Saudí con un 52%.

Virando la mirada a Asia, Corea del Sur no está mucho mejor, con un 58% de población que no se mueve lo que debería, un 52% de los japoneses también son más sedentarios de la cuenta y vemos que India tiene un índice del 49%. El caso de Japón es curioso, ya que es un país que se enorgullece de su longevidad y de los programas de ejercicio para personas mayores.

Países más y menos alineados con los objetivos de cara a 2030. Cuanto más azúl, mejor

Desigualdades sociales. Hablando de la edad, es algo que también juega un papel en estos datos. En este periodo de análisis, la actividad física insuficiente aumentó entre los mayores de 60 años, independientemente del sexto y la región a la que pertenecen. Pero también vemos muchos países con colores claros que representan que sí están haciendo la actividad recomendada, pero como solíamos tener de meme en Xataka, tiene truco.

Algunos de ellos están en Europa como Finlandia (10%), Países Bajos (9%) y Suecia (8%), entre otros, pero la gran mayoría se encuentran en la zona del África subsahariana. Y no es que ellos tengan más ganas de entrenar que el resto del mundo, sino que es una población muy activa debido a razones económicas y a que una mayor proporción de población en países más pobres se emplea en tareas como la agricultura o los trabajos manuales, algo que cuenta para las estadísticas de movimiento.

Porque esas desigualdades sociales, al final, se representan en un arco muy variado de situaciones, y en el propio estudio podemos ver que las el índice de actividad apenas varía entre personas con ingresos bajos, pero que cuando la vida es algo más acomodada, el sedentarismo también aumenta.

Y la conclusión del estudio es que, al final, casi un tercio de los adultos de todo el mundo no cumplen con los niveles recomendados de actividad física y sería buena idea que se fortalecieran políticas para fomentar ese ejercicio.

En Xataka | El ser humano no está hecho para correr, sino para descansar. Al menos según un profesor de Harvard