Uno de los aeropuertos más temidos de Europa afronta un nuevo problema. Y llega desde el Atlántico

Hay aeropuertos que parecen diseñados para recordarnos lo complejo que es volar. También depende del lugar exacto donde se intenta aterrizar. En Madeira, esa realidad se entiende muy rápido: el aeropuerto Cristiano Ronaldo convive con el Atlántico, con una orografía difícil y con vientos capaces de alterar las operaciones. La novedad no está en que sea un aeropuerto exigente, algo sobradamente conocido, sino en que Portugal ha puesto cifras a un problema que parece haberse agravado.

El dato. La información la puso sobre la mesa Hugo Espírito Santo, secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, durante una audiencia parlamentaria celebrada a finales de mayo. Según recoge DNOTICIAS.PT, los registros meteorológicos muestran una “variación anormal” de la velocidad del viento a partir de 2015 en el aeropuerto de Madeira. La subida media ronda los tres nudos, aproximadamente 5,5 km/h, una cifra que puede parecer pequeña desde fuera, pero que en una infraestructura tan sensible al viento tiene consecuencias operativas muy concretas. En palabras del propio gobernante, ese incremento “hace inviable gran parte de las operaciones”.

Un aeropuerto condicionado por su geografía. Para entender por qué tres nudos importan tanto, hay que mirar el lugar en el que está la pista. Euronews describe el aeropuerto como uno de los más exigentes del mundo por una combinación poco agradecida: un extremo construido sobre pilares de hormigón, terreno que asciende con rapidez en las inmediaciones, acantilados cerca del otro extremo y vientos generados por las montañas próximas. Esa mezcla puede traducirse en turbulencias locales, esperas en el aire, desvíos o cancelaciones cuando la meteorología no acompaña.

Buscando una explicación. Tras reconocer el aumento medio de tres nudos, Espírito Santo explicó que el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera y el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil están analizando el fenómeno para determinar sus causas. Esa cautela es relevante: sabemos que los registros muestran una variación anormal de la velocidad del viento, pero no por qué. En un aeropuerto tan expuesto a las condiciones locales, esa diferencia entre constatar el problema y explicar su origen es clave para no dar por hecho lo que todavía se está investigando.

Nuevo sistema. El sistema MAWINDS combina LIDAR y radar de banda X para analizar las condiciones meteorológicas en tiempo casi real en el entorno del Aeropuerto Cristiano Ronaldo. El proyecto fue presentado por el Gobierno portugués en diciembre de 2024 con una inversión de 3,5 millones de euros asumida por NAV Portugal, aunque su incorporación técnica todavía no estaba plenamente cerrada en mayo de 2026. Su propósito es detectar mejor los episodios de turbulencia y viento adverso antes de que afecten a la operación.

Tecnología todavía en rodaje. Todo parece indicar que instalar un sistema así no equivale a incorporarlo plenamente a la operativa de un día para otro. El responsable portugués de infraestructuras reconoció que todavía no existían informes preliminares sobre MAD Winds y atribuyó el retraso de su certificación a la complejidad de una tecnología poco habitual. Según explicó, antes de instalarse en Madeira esta tecnología solo se había desplegado en cuatro aeropuertos. Es decir, el aeropuerto ya cuenta con una herramienta más avanzada para observar el viento, pero su aprovechamiento completo depende todavía de un trabajo técnico que no se puede acelerar sin más.

La hoja de ruta. Cuando presentó MAWINDS en diciembre de 2024, se explicó que se abría una fase de preoperación de un año para generar datos y dar a ANAC la información necesaria antes de considerar, en el futuro, una posible revisión de los límites de operación con viento. El sistema no está pensado solo para mirar mejor la meteorología, sino para construir una base de datos suficientemente sólida que permita tomar decisiones regulatorias sin rebajar la prioridad de la seguridad.

Imágenes | Aeroportos da Madeira

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