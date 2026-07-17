Potencia y navegación inteligente a un precio imbatible: este robot aspirador Lefant con apellido Pro tiene descuentazo

Limpiar nuestro hogar es algo necesario, pero no siempre tenemos el tiempo necesario para ello. Cualquier dispositivo que nos pueda echar un cable para ello es siempre bien recibido y, si encima lo hace sin que tengamos que hacer nada, pues mejor que mejor. Sí, nos estamos refiriendo a un robot aspirador y, aunque hay mucho donde elegir, hoy nos vamos a centrar en el Lefant M5 Pro: un modelo de gama alta que ahora sale por solo 499,99 euros.
Lefant M5 Pro Robot Aspirador y Fregasuelos con Base de Autovaciado, 120 Días Autolimpieza, 18000 Pa, Autovaciado 3,2L, Lavado 75℃, Navegación Láser dToF, 5G WiFi/App/Alexa
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Este robot aspirador hace TODO por ti, a penas tienes que tocarlo en 4 meses y ahora cuesta 1000€ menos #lefant #technology #robot #oferta #home♬ sonido original - Xataka Selección - Xataka Selección
Un robot aspirador que necesita muy poco mantenimiento
Antes de hablar de sus características, vamos a pararnos un momento a hablar de su precio. Estamos ante un robot aspirador que cuenta con un PVP de 1.599,99 euros, por lo que tenemos ahora mismo un auténtico descuentazo. Este tipo de ofertas son temporales y duran muy poco tiempo, así que no podemos tardar demasiado en lanzarnos por él. También podemos encontrar más ofertas en robots de Lefant ahora mismo.
Este robot aspirador, el mejor que tiene la marca hasta la fecha, tiene una potencia de succión de 18.000 Pa. Son cifras muy altas en comparación con robots más económicos y que ayudarán al robot a aspirar partículas de polvo pequeñas o pelo, incluso de alfombras. Para estas, de hecho, su rodillo se eleva automáticamente 8 milímetros. Este rodillo (que es de 20 centímetros) es también más grande que la mayoría, lo que permite cubrir más espacio de una sola pasada.
El cepillo de este robot aspirador tiene forma de V, lo que permite que tanto el polvo como los pelos se concentren hacia el centro del mismo. Además, como tiene doble peine, el robot es especialmente eficaz en hogares con mascotas, puesto que esto ayuda a que no haya enredos.
Un punto en el que destaca mucho este Lefant es que cuenta con un sistema de fregado un tanto atípico. Su rodillo va girando con fuerza para ir desencrustando la suciedad y cuenta con 16 boquillas de agua que van enjuagando y limpiando a la vez. De esta forma, el agua sucia se va evacuando y el robot va funcionando siempre con el rodillo limpio.
Dos cosas más a analizar. El robot viene con una base de autovaciado que limpia el rodillo con agua caliente a 75 grados, seca en frío y succiona de forma automática el polvo. La marca promete que el robot aspirador no necesita nada de mantenimiento durante, al menos, 120 días. De hecho, cuenta con un sistema que vacía el agua sucia y que rellena automáticacmente el depósito con agua limpia.
Y ya por último, su sistema de guiado. El Lefant M5 Pro tiene un sistema de navegación LiDAR de 360 grados y visualización 3D, por lo que podemos esperar de él un guiado bastante notable esquivando todo tipo de obstáculos. La tecnología que utiliza tiene un ultra gran angular de 190 grados que le permite identificar obstáculos incluso de baja altura.
Todo esto, sumado a un diseño compacto para pasar por sitios estrechos y una app para personalizar su funcionamiento, hace de este Lefant M5 Pro un gran robot aspirador (y más, a este precio), especialmente con hogares donde hay mascotas, mucha caída de pelo o viviendas grandes donde hay muebles de gran tamaño y espacios complejos.
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Imágenes | Lefant
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