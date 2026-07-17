Un hombre ganó 100.000 dólares apostando qué palabras diría Trump. El truco: él mismo se las ponía en el teleprompter

Que en Polymarket y Kalshi sólo ganan los grandes brokers y personas con información privilegiada es algo que ya sabíamos. Si quedaba alguien con alguna duda, lo que ha sucedido con el operador de teleprompter de la Casa Blanca seguro que las va a disipar todas.

Qué ha pasado. Tal y como cuentan en el New York Times, todo salió a la luz en marzo cuando Kalshi detectó una actividad inusual en la cuenta de uno de sus usuarios. No era una persona cualquiera, sino que era Gabriel Pérez, un trabajador que se ocupaba de operar el teleprompter que usaba Donald Trump en sus discursos desde la Casa Blanca. Pérez, que ganó 100.000 dólares, había estado apostando justamente sobre las palabras que diría el presidente y que él mismo había puesto en su teleprompter.

Consecuencias. La primera fue que Kalshi congeló los fondos de la cuenta y puso el caso en conocimiento de la CFTC, la agencia que se encarga de regular los llamados "mercados de predicción". Según el jefe del departamento de cumplimiento normativo de Kalshi, "Hemos presentado cargos contra esta persona y hemos estado colaborando con los organismos reguladores en este asunto, proporcionando las pruebas que hemos recopilado, como hacemos en cualquier caso".

La segunda consecuencia es que Pérez se ha quedado sin trabajo. Lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca en una rueda de prensa "Esta persona ya no estará aquí. Fue una decisión del presidente". Además, añadió que Trump lo calificó de "vergüenza" y que no creen que haya más empleados haciendo algo parecido.

Información privilegiada. Dado que es una plataforma regulada, Kalshi prohíbe explícitamente el uso de información privilegiada, pero eso no ha impedido que surjan más casos de insiders del gobierno e incluso el ejército. Sucedió con la captura de Maduro a principios de año y más tarde se ha sabido que hasta tres candidatos políticos estaban apostando sobre su propia investidura. Hace unos meses, la propia Casa Blanca envió una advertencia a sus empleados sobre este tema, pero tampoco ha frenado a este operador.

Donde casi todos pierden. Según un análisis masivo publicado por el Wall Street Journal en mayo de este año, el 67% de todas las ganancias de Polymarket se reparten entre el 0,1% de sus usuarios. En Kalshi no comparten datos sobre los beneficios de sus usuarios, pero según datos de la propia empresa, hay 2,9 usuarios que pierden por cada uno que gana. ¿Y quienes son los que ganan? Principalmente traders profesionales y empresas que tienen acceso a sets de datos enormes y muy caros. Usan esta información para entrenar algoritmos que pueden hacer miles de operaciones al día que para un usuario sería imposible manejar.

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