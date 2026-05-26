Adiós a Polymarket y Kalshi en España: el Gobierno bloquea a los "mercados predictivos" por no tener licencia de juego

El ministerio de Consumo ha ordenado el bloqueo de las webs de Polymarket y Kalshi, las dos principales plataformas de predicción, y ha abierto un expediente sancionador por operar sin la licencia administrativa necesaria. La sofisticación de la ludopatía que llevan a cabo estas plataformas, que visten el juego con un aura de finanzas o trading, no ha convencido a las autoridades.

El disfraz, al descubierto El ministerio de ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha respondido la pregunta que muchos llevan tiempo haciéndose: equiparan Kalshi y Polymarket con una casa de apuestas y por tanto necesitan la licencia de juego correspondiente, licencia que por supuesto no tienen. La Dirección General de Ordenación del Juego señala que en España, igual que en otros países europeos, los mercados de predicción están clasificados como juegos de azar ya que en ellos se apuesta sobre eventos futuros inciertos.

La licencia. En España, todos los operadores de juego deben están sujetos a una licencia que ofrece una serie de garantías, como los sistemas de verificación de identidad y controlar el acceso a los mejores de edad. Además, deben controlar y prohibir el acceso a personas que tienen prohibición de jugar. Polymarket y Kalshi no tienen esta licencia, por lo que Consumo inició el expediente sancionador y ha ordenado el bloqueo de sus páginas web.

Y ahora qué. En el momento de escribir estas líneas, las dos webs siguen operativas, pero desde El País cuentan que el ministerio ya lo ha notificado a los operadores de telecomunicaciones, que tienen entre siete y diez días para ejecutar el bloqueo. Cuando éste se produzca, aparecerá un mensaje de advertencia diciendo que se trata de un operador de juego sin licencia. El proceso sancionador durará entre tres y cuatro meses hasta su resolución final.

Choque regulatorio en Europa. Aunque con regulaciones distintas, el caso de España se suma a una lista de países europeos que han bloqueado el acceso a Polymarket, como Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Países Bajos o Suiza. Aunque aún quedan países que les permiten operar, Kalshi y Polymarket se enfrentan a una oposición cada vez más sólida en Europa, con muchos países que no están comprando ese relato de que en realidad son un mercado de inversión.

Mientras tanto en EEUU. En Estados Unidos, en cambio, las plataformas están cada vez más integradas en la conversación pública. A nivel regulatorio, desde 2020 la CFTC considera que Kalshi es un mercado de predicción autorizado. En el caso de Polymarket, la plataforma fue sancionada en 2022 por ofrecer contratos sin la estructura regulatoria adecuada, pero sigue operando. Por otro lado, este mismo mes el congreso abrió una investigación sobre el posible uso de información privilegiada (recordemos el caso de la captura de Nicolás Maduro). El debate allí no es tanto si se les considera juego de azar o inversión, sino el origen de la información que se maneja.

Hombres jóvenes. En un informe de Morning Consult cuentan que el usuario habitual de este tipo de apps tienen menos de 45 años y más del 70% son hombres. En Estados Unidos, el 25% de hombres de entre 18 y 24 años admite haber apostado al menos una vez en los últimos seis meses. ¿Por qué hombres jóvenes? Según BBC, este tipo de plataformas están en la intersección de varias culturas muy masculinas, como las apuestas deportivas y la especulación de los criptobros o financebros. También está triunfando entre este público gracias al apoyo de figuras públicas como Logan Paul, que fue patrocinado por Polymarket.

Donde casi todos pierden. Hace poco hablamos de un análisis masivo que confirmaba nuestras sospechas: en Polymarket pierde casi todo el mundo mientras el 0,1% de usuarios se lleva casi todos los beneficios. Los que se llevan la mayor parte del pastel son traders profesionales que tienen acceso a sets de datos carísimos. Además, muchas veces las condiciones de las apuestas tienen mucha letra pequeña, incluso las más fáciles de acertar no son tan sencillas.

En el Wall Street Journal cuentan el caso de un hombre que apostó en Kalshi que el rapero A$AP Rocky diría la palabra "rapper" en el Tonight Show de Jimmy Fallon. Si acertaba ganaría 168.000 dólares. Aunque pronunció la palabra, pero en la versión televisada se suprimió esa parte y según las normas, que estaban bastante escondidas, sólo contaba lo retransmitido en televisión. Lo perdió todo.

Imagen | Kalshi, Polymarket

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